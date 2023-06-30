(CNN) — From wheels of cheese to black eyes, lately performers are getting a lot more from concertgoers than they asked for.
Aggressive behavior by people in the crowd at several recent summer concerts has artists calling for caution.
kAmz6=D62 q2==6C:?: 3642>6 E96 =2E6DE D:?86C E@ 36 9:E H:E9 2? @3;64E @?DE286 H96? 2? 2F5:6?46 >6>36C k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]J@FEF36]4@>^H2E49nGlD+Dv~b)'$_DQ E2C86ElQ03=2?<QmE@DD65k^2m 2 3C246=6E[ 9:EE:?8 96C :? E96 6J6]k^Am
kAm“xE >@C6 D@ ;FDE D42C65 >6 E92? 9FCE >6] H6 2== 92G6 EC:886CD 2?5 =2J6CD @7 762CD H2J 566A6C E92? H92E :D D9@H?[ 2?5 E92E’D H9J : H2=<65 @77DE286 E@ 42=> 5@H? 2?5 >2<6 DFC6 >JD6=7[ 32?5 2?5 4C6H[ 2?5 E96 4C@H5 2== 76=E D276 E@ 4@?E:?F6[” q2==6C:?: D2:5 @? D@4:2= >65:2 27E6C E2<:?8 2 A2FD6 5FC:?8 E96 D9@H E@ 4964< @? 96C 32?5]k^Am
kAmp7E6C 2 >2? E9C6H 2 A9@?6 2E q636 #6I92 E92E 9:E 96C :? E96 7246 5FC:?8 2 }6H *@C< 4@?46CE 62C=:6C E9:D >@?E9[ #6I92 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]:?DE28C2>]4@>^A^rEC""{sF@'b^nFE>0D@FC46l:806>365U2>Aj:80C:5le52e3bge\afdd\cfbg\3bcd\6cg5d7e6e4_dQ E2C86ElQ03=2?<QmC6G62=65k^2m D96 ?66565 DE:E496D 7@C 96C :?;FC:6D]k^Am
kAms2JD =2E6C[ D:?86C pG2 |2I H2D D=2AA65 3J 2 >2? H9@ CFD965 E96 DE286 2E 2 D9@H :? {@D p?86=6D]k^Am
kAm!:?< H2D D9@4<65 :? {@?5@? H96? D@>6@?6 :? E96 4C@H5 E@DD65 E96:C >@E96C’D 2D96D @? DE286 H9:=6 D96 H2D A6C7@C>:?8]k^Am
kAm“x 5@?’E <?@H 9@H x 766= 23@FE E9:D[” D96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]J@FEF36]4@>^H2E49nGlwuH\%(F0"'8Q E2C86ElQ03=2?<QmE@=5k^2m E96 4C@H5] $96 H2D 2=D@ DEC2?86=J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]J@FEF36]4@>^H2E49nGl4\q:77*FErxQ E2C86ElQ03=2?<Qm92?565k^2m 2 H966= @7 4966D6 5FC:?8 2 C646?E A6C7@C>2?46]k^Am
kAmw2CCJ $EJ=6D 92D 366? 9:E :? E96 8C@H? 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]J@FEF36]4@>^D9@CED^4p_Dqb*x&C|Q E2C86ElQ03=2?<QmDF?8=2DD6Dk^2m 2?5 :? E96 6J6 H:E9 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]J@FEF36]4@>^H2E49nGl}b@_@rE94HHQ E2C86ElQ03=2?<Qm$<:EE=6Dk^2m] w6 C646?E=J 8@E D>24<65 :? E96 7246 H:E9 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]J@FEF36]4@>^D9@CED^#<&I"CJB?D@Q E2C86ElQ03=2?<Qm7=@H6C DE6>Dk^2m E9C@H? 7C@> E96 7=@@C H9:=6 A6C7@C>:?8 2E r2C5:77’D !C:?4:A2=:EJ $E25:F> 2D A2CE @7 9:D “{@G6 ~? %@FC]”k^Am
kAmr92C=:6 !FE9 H6:8965 :? @? E96 E@DD:?8 EC6?5[ 2D<:?8 72?D E@ A=62D6 4FE :E @FE]k^Am
kAm“%9:D EC6?5 @7 E9C@H:?8 E9:?8D 2E A6C7@C>6CD H9:=6 E96J 2C6 @? DE286 >FDE 4@>6 E@ 2? 6?5] Wq636[ pG2[ p}s }~( z6=D62 q2==6C:?:…X xE’D D@ 5:DC6DA64E7F= 2?5 G6CJ 52?86C@FD] !=62D6 ;FDE 6?;@J E96 >FD:4 x 368 @7 J@F[” k2 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C]4@>^492C=:6AFE9^DE2EFD^`efcdbe_fa_dg`b_cbaQ E2C86ElQ03=2?<Qm96 EH66E65k^2m]k^Am
kAmz6==J r=2C<D@? D92C65 96C E2<6 @? H92E 92AA6?65 E@ #6I92[ E6==:?8 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]:?DE28C2>]4@>^C66=^rEK:p;(p{!t^nFE>0D@FC46l:806>365U2>Aj:80C:5ldd55d`6a\7a22\c6`e\h7dc\bb2d7fd_6a66Q E2C86ElQ03=2?<Qmw@H2C5 $E6C? @? 9:D $:C:FD)|k^2m D9@H E92E H9@6G6C E9C6H E96 A9@?6 2E 96C “D9@F=5 =6E 96C E9C@H 2 E6=6A9@?6 2E 9:D 7246[ E96? 96 42? 6IA6C:6?46 E92E 7F?]”k^Am
kAm$96 DA@<6 23@FE 766=:?8 GF=?6C23=6 5FC:?8 A6C7@C>2?46D]k^Am
kAm“~?6 E:>6 x H2D D:?8:?8 2E E9:D E9:?8 2?5 >J 6J6D H6C6 4=@D65[ D@ J@F’C6 6G6? >@C6 GF=?6C23=6[ 2?5 E9:D A6CD@? @? =:G6 %' – @? E9:D D9@H @G6CD66D – CFD965 E@ E96 DE286 2?5 42>6 FA 2?5 9F8865 >6[ AFE E96:C 2C>D 2C@F?5 >6]”k^Am
kAm“xE H2D G6CJ D42CJ[ 3642FD6 2E E92E >@>6?E x C62=:K65 9@H GF=?6C23=6 x H2D] x ?6G6C E9@F89E =:<6 E92E 367@C6[” r=2C<D@? 25565]k^Am
kAm%96\r}}\(:C6k^Am
kAm™ U2>Aj © a_ab r23=6 }6HD }6EH@C<[ x?4][ 2 (2C?6C qC@D] s:D4@G6CJ r@>A2?J] p== C:89ED C6D6CG65]k^Am