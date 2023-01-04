TORNADO WATCH 12 REMAINS VALID UNTIL NOON EST TODAY FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST ALABAMA
HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
GADSDEN LIBERTY
IN PANHANDLE FLORIDA
BAY CALHOUN GULF
JACKSON WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN DECATUR
DOUGHERTY EARLY GRADY
LEE MILLER MITCHELL
SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALBANY, ALFORDS,
ARLINGTON, ASHBURN, AUSMAC, BABCOCK, BAINBRIDGE, BEACHTON,
BELLVIEW, BENNETT, BLAKELY, BLOUNTSTOWN, BOYKIN, BRANCHVILLE,
BROWNTOWN, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CENTERVILLE,
CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKS MILL,
CLARKSVILLE, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOKTOWN, CORDRAYS MILL,
COTTON, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, CUBA, DALKEITH, DAVIS PARK,
DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DECATUR CO A/P, DICKEY,
DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL,
DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA,
ELPINO, ENTERPRISE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FORRESTER, FRINK,
GAMMAGE, GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P, GRAVES, HANOVER,
HARDIN HEIGHTS, HAWKINSTOWN, HEROD, HOBBY, HOGGARD MILL,
HONEYVILLE, HOWARD CREEK, ISABELLA, IVEYS MILL, LEESBURG,
LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE,
MARIANNA, MARYSVILLE, MAYHAW, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF,
MORGAN, NEWTON, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PALMYRA,
PANAMA CITY, PELHAM, PINE PARK, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE,
PRETORIA, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS,
RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY,
SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, STEINHAM STORE, SWEETWATER, SYLVESTER,
SYLVESTER AIRPORT, TURNER CITY, WALKER, WEST BAINBRIDGE,
WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG, WORTH,
AND YEOMANS.