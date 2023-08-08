(CNN) — Iggy Azalea is explaining why she submitted a letter of support on behalf of rapper Tory Lanez, who was convicted last year of shooting hip-hop star Megan Thee Stallion in 2020.

Azalea submitted a letter of recommendation on behalf of Lanez, real name Daystar Peterson, as he prepares to be sentenced this week. Azalea’s is one of 76 letters of recommendation that have been submitted on Peterson’s behalf.

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