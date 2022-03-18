Jessica Biel plays an axe murderer in trailer for Hulu's 'Candy'

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 52 IN
EFFECT UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
GADSDEN LIBERTY
IN PANHANDLE FLORIDA
BAY CALHOUN GULF
HOLMES JACKSON WALTON
WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
LEE MILLER MITCHELL
RANDOLPH SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P,
ABE SPRINGS, ALBANY, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, ARLINGTON, ASBURY,
AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BARKER STORE,
BATTENS CROSSROADS, BEAMON, BELLVIEW, BENEVOLENCE, BENNETT,
BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BLOUNTSTOWN, BONIFAY,
BOYKIN, BRANCHVILLE, BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN, CAIRO,
CALLAWAY, CAMILLA, CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHATTAHOOCHEE,
CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKS MILL, CLARKSVILLE,
CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT,
COMMISSARY HILL, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTON, COTTONWOOD,
CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DALKEITH, DAVIS PARK,
DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAYS CROSSROADS,
DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P,
DICKEY, DILL, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN,
DOUGLASVILLE, DOVEREL, DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY,
ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ENTERPRISE, ENTERPRISE,
ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD,
FIVE POINTS, FORRESTER, FORT GAINES, FORT RUCKER, FRINK, GANER,
GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, GRAVES, HACODA,
HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HAWKINSTOWN, HEADLAND,
HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HOGGARD MILL,
HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, IVEYS MILL,
JONES CROSSING, KEYTON, LAWRENCEVILLE, LEESBURG, LEONIA,
LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING,
LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MABSON, MALONE,
MARIANNA, MARYSVILLE, MAYHAW, MILFORD, MITCHELL CO A/P,
MOORES CROSSROADS, MORGAN, NEW HOPE, NEWTON, NIXON, OAK GROVE,
ODENA, ORANGE HILL, OZARK, PALMYRA, PANAMA CITY, PECAN, PELHAM,
PETERSON HILL, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, PRETORIA, QUINCY,
QUINCY AIRPORT, RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS,
RICKS PLACE, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SCREAMER,
SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION,
STEINHAM STORE, SWEETWATER, TURNER CITY, WALKER, WEST BAINBRIDGE,
WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG, AND YEOMANS.
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