SEVERE THUNDERSTORM WATCH 281 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT /7 PM
CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
GENEVA HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
GADSDEN JEFFERSON LEON
LIBERTY MADISON WAKULLA
IN PANHANDLE FLORIDA
BAY CALHOUN HOLMES
JACKSON WALTON WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN DECATUR
DOUGHERTY EARLY GRADY
MILLER MITCHELL SEMINOLE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABE SPRINGS, ADEL, ALBANY,
ALFORDS, ALMA, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, ARLINGTON, ASHBURN,
ASHTON, AUSMAC, BABCOCK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARKER STORE,
BARNEYVILLE, BEACHTON, BELLVIEW, BENNETT, BERRIEN CO A/P, BETHEL,
BLAKELY, BLOUNTSTOWN, BLUE SPRINGS, BONIFAY, BOWENS MILL, BOYKIN,
BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, BROWNTOWN, CAIRO,
CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CASA BLANCO,
CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS,
CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT,
CHULA, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLQUITT,
COMMISSARY HILL, COOK CO A/P, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE,
COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE, CRYSTAL LAKE, CUBA, DAVIS PARK,
DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P,
DICKEY, DILLON, DILLS, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE,
DOTHAN, DOUGLASVILLE, DRIFTON, DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY,
ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS, ENTERPRISE,
EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FESTUS, FITZGERALD,
FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FIVE POINTS, FRINK, GAMMAGE, GANER,
GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P,
GREGGS, GROOVERVILLE, HACODA, HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS,
HARDING, HARTFORD, HAWKINSTOWN, HILLIARDVILLE, HOBBY,
HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, HOPEWELL, IRWINVILLE,
ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES,
LACONTE, LAKELAND, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN,
LOCKETT CROSSING, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LOVETT, LYNN,
LYNN HAVEN, MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MALONE, MARIANNA,
MARYSVILLE, MASSEE, MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P,
MONCRIEF, MONTICELLO, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P,
NANKIN, NASHVILLE, NEW HOPE, NEWTON, NIXON, OCILLA, ORANGE HILL,
PANAMA CITY, PASCO, PELHAM, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA,
POPLAR HEAD, PRETORIA, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT,
QUITMAN, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS,
RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK,
SIMSVILLE, SNEADS, SOPCHOPPY, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P,
SPENCE AIRPORT, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER,
SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE,
THOMASVILLE, TIFTON, TURNER CITY, VALDOSTA,
VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WAKULLA SPRINGS, WALKER, WATERLOO,
WEBER, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA, WILLIAMSBURG,
AND WORTH.