(CNN) — Kourtney Kardashian and Blink 182 drummer Travis Barker have a lot to be grateful for.

The reality star and Poosh founder revealed she was pregnant in a video on Instagram Saturday in which she’s seen in the audience at a Blink 182 concert holding a sign that read, “Travis I’m pregnant.”

CNN’s Lisa Respers France contributed to this report.

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