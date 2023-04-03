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Abraham Baldwin Agricultural College students conduct an interview during a frog expedition for the "Listen to the Land" multimedia project, which opens Friday at ABAC’s Georgia Museum of Agriculture.

 Special Photo: ABAC

TIFTON — The premiere for “Listen to the Land,” a student-run and -produced multimedia project, is scheduled for Friday, with a reception at the Gallery of Abraham Baldwin Agricultural College’s Georgia Museum of Agriculture.

ABAC’s “Listen to the Land” launched in the fall semester of 2022 with funding from the Gail Dillard Faculty Enrichment Grant and the Georgia Pecan Growers Association. The project includes a podcast and a public art exhibit, which attendees will experience for the first time at the opening. The event begins at 5 p.m., with the podcast screening beginning at 5:30 p.m.

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