TORNADO WATCH 39 REMAINS VALID UNTIL 1 PM EDT /NOON CDT/ THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
DIXIE FRANKLIN GADSDEN
JEFFERSON LAFAYETTE LEON
LIBERTY MADISON TAYLOR
WAKULLA
IN PANHANDLE FLORIDA
GULF
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN DECATUR
DOUGHERTY GRADY LEE
MILLER MITCHELL SEMINOLE
TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ADAMS BEACH, ADEL, ALBANY,
ALFORDS, ALMA, APALACHICOLA, ARLINGTON, ASHBURN, ASHTON, ATHENA,
AUSMAC, BABCOCK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE, BAY CITY,
BEACHTON, BELLVIEW, BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY,
BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS, BOWENS MILL, BOYD, BOYKIN,
BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, BUCELL JUNCTION,
BUCK SIDING, BUCKVILLE, CABBAGE GROVE, CAIRO, CAMILLA, CAPEL,
CAPITOLA, CAPPS, CARBUR, CARRABELLE, CASA BLANCO, CHAIRES,
CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHULA,
CLARKS MILL, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOK CO A/P,
COOKS HAMMOCK, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON,
COURTHOUSE, CROSS CITY, CROSS CITY AIRPORT, DALKEITH, DAVIS PARK,
DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAY, DECATUR CO A/P, DICKEY,
DILLON, DILLS, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOVEREL,
DRIFTON, EAST ALBANY, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS,
ENTERPRISE, FAIRCHILD, FESTUS, FITZGERALD,
FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FORRESTER, FORT GADSDEN, GAMMAGE,
GORDY, GRADY CO A/P, GRAVES, GREGGS, GROOVERVILLE, HANOVER,
HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HAWKINSTOWN, HEROD,
HILLIARDVILLE, HINES, HOBBY, HOGGARD MILL, HONEYVILLE, HOPEWELL,
HOWARD CREEK, IRWINVILLE, ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT,
JONESBORO, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND,
LEESBURG, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOVETT, LYNN,
MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MASSEE, MAYHAW, MAYO, METCALF,
MIDWAY, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MONTICELLO, MORGAN,
MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEWTON,
OAK GROVE, OCILLA, ODENA, OLD TOWN, PALMYRA, PASCO, PELHAM,
PERRY, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, PORT ST. JOE, PRETORIA,
QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK,
RED STORE CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA,
SEMINOLE STATE PARK, SMITHVILLE, SOPCHOPPY,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, ST. MARKS,
STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER, SYLVESTER,
SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON,
TILTON, TURNER CITY, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT,
WAKULLA SPRINGS, WALKER, WATERLOO, WEBER, WEST BAINBRIDGE,
WESTWOOD, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG, WORTH,
YELLOW JACKET, AND YEOMANS.
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