More lies unearthed at the ‘Vanderpump Rules’ reunion finale

(CNN) — There was a tie for first place when it came to the most shocking part of the “Vanderpump Rules” reunion finale.
The third and final installment of the Season 10 reunion aired Wednesday night and it was a doozy.
kAmr2DE >6>36C k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]4??]4@>^a_ab^_b^ah^6?E6CE2:?>6?E^E@>\D2?5@G2=\4962E:?8\D42?52=^:?56I]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm%@> $2?5@G2=k^2m[ H9@ 4962E65 @? 9:D =:76 A2CE?6C @7 ?:?6 J62CD k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]4??]4@>^a_ab^_b^`e^6?E6CE2:?>6?E^2C:2?2\>25:I\G2?56CAF>A\C2E:?8D^:?56I]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<QmpC:2?2 |25:Ik^2m H:E9 96C 36DE 7C:6?5 k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]4??]4@>^a_ab^_b^_g^6?E6CE2:?>6?E^C2BF6=\=6G:DD\2C:2?2\>25:I\E@>\D2?5@G2=^:?56I]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm#2BF6= {6G:DD[k^2m :?DF=E65 9:D 6I H:E9 2 4@>>6?E 23@FE D6I 367@C6 96 H2D 6IA@D65 7@C 92G:?8 4962E:?8 >F49 =@?86C E92? 925 @C:8:?2==J 366? 4=2:>65]k^Am
kAm%96 BF:A 42>6 27E6C |25:I D2:5 $2?5@G2= H2D D=66A:?8 H:E9 96C 2E E96 D2>6 E:>6 96 H2D 4962E:?8 H:E9 {6G:DD]k^Am
kAm“*@F <?@H H9@ 96 5:5 D=66A H:E9 27E6C 9:> 2?5 #2BF6= DE2CE65 D=66A:?8 E@86E96Cn |6[” |25:I D2:5[ E@ H9:49 $2?5@G2= C6A=:65i “*629[ D96 <6AE 96C E\D9:CE @?] xE H2D C62==J 9@E]”k^Am
kAm%96 C6DE @7 E96 42DE E96? F?=62D965 @? 9:>]k^Am
kAm“*@F’C6 5:D8FDE:?8[” {2=2 z6?E D2:5]k^Am
kAm“$42?5@G2=” 2D :E 92D 366? 5F3365 3J 72?D @7 E96 D9@H H2D 7C@?E 2?5 46?E6C 5FC:?8 E96 6A:D@56 E92E 2:C65 (65?6D52J]k^Am
kAm|25:I DA@<6 96C ECFE9[ :?4=F5:?8 E6==:?8 7@C>6C 36DE 7C:6?5 {6G:DD H96C6 D96 DE2?5D H:E9 96C ?@H]k^Am
kAm“*@F’C6 5:D8FDE:?8[ 2?5 x H:D9 ?@E9:?8 3FE E96 H@CDE W6IA=6E:G6X E92E 42? 6G6C 92AA6? E@ 2 A6CD@? @? J@F[” |25:I E@=5 {6G:DD]k^Am
kAm“|J 5@8 925 ;FDE 5:65] x 4C:65 :? J@FC W6IA=6E:G6X 2C>D[” |25:I H6?E @? E@ D2J] “*@F’C6 2 W6IA=6E:G6X ADJ49@A2E9] *@F 2C6 E6CC:7J:?8 E@ >6 2D 2 A6CD@?] … *@F’C6 2 56>6?E@C] … *@F’C6 2 D@F=\DF4<:?8 :?5:G:5F2=[ 2?5 x H:==[ 27E6C E@52J[ ?6G6C D66 @C DA62< E@ J@F 6G6C 282:?[ 2?5 x H:== 36 36EE6C 7@C :E]”k^Am
kAm{6G:DD D2:5 D96 H2D D@ ?6CG@FD E@ 7246 96C 7@C>6C 7C:6?5D[ D96 ?62C=J D<:AA65 E96 C6F?:@?]k^Am
kAm“x’> D@ 2D92>65 2?5 6>32CC2DD65 E92E x’> 6G6? 42A23=6 @7 <66A:?8 E9:D D64C6E 7C@> D@>63@5J H9@ 92D 366? :? >J 4@C?6C D:?46 E96 368:??:?8[” {6G:DD D2:5] “pC:2?2[ x 2> D@ D@CCJ 7@C 36EC2J:?8 J@F] x 42?’E 6G6? 72E9@> E96 A2:? E92E x 42FD65 J@F] x 92G6 366? 4@>A=6E6=J D6=7:D9[ 2?5 J@F’C6 C:89Ei $6=7:D9 :D?’E 6G6? E96 C:89E H@C5[ 3642FD6 :E 5@6D?’E 6G6? 368:? E@ 56D4C:36 E96 DE2E6 @7 >:?5 x 92G6 366? :?]”k^Am
kAm$96 4@?E:?F65i “xE H2D 2 >:DE2<6] %96 H2J :E H2D 92?5=65 H2D 2 4@>A=6E6 >:DE2<6] %96 H2J E92E H6 92G6 36EC2J65 E96 A6@A=6 4=@D6DE E@ FD H2D 56EC:>6?E2= E@ 2== @7 J@FC 7C:6?5D9:AD[ 2?5 x’> D66:?8 2== @7 E96 4@?D6BF6?46D 7@C >J 24E:@?D E92E x ?6G6C 6G6? 4@?D:56C65 3642FD6 x H2D =:G:?8 :? E96 >@>6?E]”k^Am
kAmpE E96 6?5 @7 E96 6A:D@56[ {6G:DD 925 J6E 2?@E96C 4@?76DD:@?[ 25>:EE:?8 E92E D96 D=6AE H:E9 $2?5@G2= :? E96 9@>6 96 D92C6D H:E9 |25:I[ D@>6E9:?8 {6G:DD D2:5 D96 2?5 $2?5@G2= 925 62C=:6C 28C665 E@ =:6 23@FE 2D :E >256 E96> =@@< 6G6? H@CD6]k^Am
kAm“x 2> D@ D:4< @7 =J:?8] x 92E6 :E[” D96 D2:5] “x 92E6 36:?8 5646:E7F=] xE’D 9@CC:3=6]”k^Am
kAm%96\r}}\(:C6k^Am
kAm™ U2>Aj © a_ab r23=6 }6HD }6EH@C<[ x?4][ 2 (2C?6C qC@D] s:D4@G6CJ r@>A2?J] p== C:89ED C6D6CG65]k^Am