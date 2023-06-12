THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
275 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
FRANKLIN GADSDEN LEON
LIBERTY WAKULLA
IN PANHANDLE FLORIDA
BAY CALHOUN GULF
HOLMES JACKSON WALTON
WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY LEE MILLER
MITCHELL QUITMAN RANDOLPH
SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P,
ABE SPRINGS, ALBANY, ALFORDS, ALPINE HEIGHTS, APALACHICOLA,
ARGYLE, ARLINGTON, ASBURY, ASHBURN, AUSMAC, BABCOCK,
BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BATTENS CROSSROADS,
BAY CITY, BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW, BENEVOLENCE, BENNETT,
BETHEL, BEVERLY, BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY,
BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE,
BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN, BUCK SIDING, CAIRO, CAIRO,
CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CARRABELLE, CENTER RIDGE,
CENTERVILLE, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY,
CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKS MILL, CLARKSVILLE,
CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT,
COMMISSARY HILL, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTON, COTTONWOOD,
CROSSROADS, CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DALKEITH,
DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAYS CROSSROADS,
DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P,
DICKEY, DILL, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN,
DOUGLASVILLE, DOVEREL, DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY,
ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, ENTERPRISE, ENTERPRISE,
ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD,
FIVE POINTS, FORRESTER, FORT GADSDEN, FORT GAINES, FORT RUCKER,
FRINK, GAMMAGE, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GEORGETOWN,
GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P, GRAVES, HACODA, HANOVER,
HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HATCHER, HAWKINSTOWN, HEADLAND,
HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HILLIARDVILLE, HOBBY,
HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK,
ISABELLA, IVEYS MILL, JONES CROSSING, KEYTON, KILLEARN ESTATES,
KILLEARN LAKES, LAWRENCEVILLE, LEESBURG, LEONIA, LITTLE HOPE,
LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN,
LYNN HAVEN, MABSON, MACLAY STATE GARDENS, MALONE, MARIANNA,
MARYSVILLE, MAYHAW, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF,
MOORES CROSSROADS, MORGAN, NEW HOPE, NEWTON, NIXON, OAK GROVE,
ODENA, ORANGE HILL, OZARK, PALMYRA, PANAMA CITY, PECAN, PELHAM,
PETERSON HILL, PINE PARK, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, PRETORIA,
QUINCY, QUINCY AIRPORT, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS,
RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN, SANTA CLARA,
SCOTTS FERRY, SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL,
SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS, SOPCHOPPY,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION,
ST. MARKS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, SYLVESTER,
SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TILTON, TURNER CITY, UNION,
WAKULLA SPRINGS, WALKER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA,
WHITE CITY, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE, WORTH, AND YEOMANS.