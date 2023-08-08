THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
613 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT /8 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN PANHANDLE FLORIDA
HOLMES JACKSON WALTON
WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY LEE MILLER
MITCHELL QUITMAN RANDOLPH
SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABBEVILLE,
ABBEVILLE MUNICIPAL A/P, ADEL, ALBANY, ALFORDS, ALPINE HEIGHTS,
ARGYLE, ARLINGTON, ASBURY, ASHBURN, ASHTON, AUSMAC, BABCOCK,
BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARKER STORE,
BARNEYVILLE, BATTENS CROSSROADS, BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW,
BENEVOLENCE, BERRIEN CO A/P, BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD,
BLAKELY, BLUE SPRINGS, BONIFAY, BOWENS MILL, BOYKIN, BRANCHVILLE,
BROOKS CO A/P, BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN, CAIRO, CAMILLA,
CAPEL, CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHIPLEY,
CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CHULA, CLARKS MILL, CLUSTER SPRINGS,
COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOK CO A/P,
COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE,
CROSSROADS, CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DAVIS PARK,
DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAYS CROSSROADS,
DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P,
DICKEY, DILL, DILLON, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE,
DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, EDISON,
ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS, ENTERPRISE, ENTERPRISE,
ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD,
FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FIVE POINTS, FORRESTER,
FORT GAINES, FORT RUCKER, GAMMAGE, GANER, GENEVA,
GENEVA MUNICIPAL A/P, GEORGETOWN, GORDY, GRACEVILLE,
GRADY CO A/P, GRAVES, GREGGS, GROOVERVILLE, HACODA, HANOVER,
HARDING, HARTFORD, HATCHER, HAWKINSTOWN, HEADLAND,
HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HOBBY, HOGGARD MILL,
HOLMES COUNTY AIRPORT, IRWINVILLE, ISABELLA, IVEYS MILL,
JONES CROSSING, KEYTON, LACONTE, LAKELAND, LAWRENCEVILLE,
LEESBURG, LEONIA, LITTLE HOPE, LOCKETT CROSSING,
LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, MABSON, MALONE, MARIANNA,
MASSEE, MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF,
MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P,
NANKIN, NASHVILLE, NEW HOPE, NEWTON, OCILLA, ORANGE HILL, OZARK,
PALMYRA, PASCO, PECAN, PELHAM, PETERSON HILL, PINE PARK,
PINE VALLEY, POPLAR HEAD, PRETORIA, QUEENSLAND, QUITMAN,
RED ROCK, RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE,
RIVERTURN, SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL,
SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P,
SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION, STEINHAM STORE,
SUNSWEET, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TEETERVILLE, THOMASVILLE,
TIFTON, TURNER CITY, UNION, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT,
WALKER, WATERLOO, WEBER, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WILLIAMSBURG,
WIRE BRIDGE, WORTH, AND YEOMANS.