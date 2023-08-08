(CNN) — Organizers of the annual Made in America Music Festival that takes place over Labor Day weekend in Philadelphia announced Tuesday that this year’s event is canceled.

“Due to severe circumstances outside of production control, the 2023 Made in America festival will no longer be taking place,” organizers posted on the event website. “This decision has been difficult and has not be made lightly nor without immense deliberation.”

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