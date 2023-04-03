There are many examples of young girls being sexualized by media, but Brooke Shields became a poster child for the practice, literally and figuratively, while inviting questions about stage mothers. "Pretty Baby: Brooke Shields" pulls back the curtain on that period, in a two-part Hulu documentary that perhaps inevitably frontloads most of its juiciest and most disturbing material.

The title comes from the movie that capsulized Shields' upbringing, "Pretty Baby," a provocative 1978 film by director Louis Malle that cast Shields as the child of a New Orleans prostitute and, among other things, featured the brothel auctioning off her virginity.

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