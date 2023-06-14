(CNN) — Tom Hanks has starred in some of the most iconic films of all time, but he passed up the opportunity to star in a certain 1989 classic because of a personal matter, according to wife Rita Wilson.

“People probably don’t know this but Tom was offered ‘When Harry Met Sally,’” Wilson said on Tuesday’s episode of Bruce Bozzi’s “Table for Two” podcast.

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