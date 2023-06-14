THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 292 IN
EFFECT UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY LEE MILLER
MITCHELL QUITMAN RANDOLPH
SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABBEVILLE,
ABBEVILLE MUNICIPAL A/P, ADEL, ALBANY, ALFORDS, ARLINGTON,
ASBURY, ASHBURN, ASHTON, AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE PARK,
BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE, BATTENS CROSSROADS,
BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW, BENEVOLENCE, BERRIEN CO A/P,
BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BLUE SPRINGS,
BOWENS MILL, BOYKIN, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P,
BROWNS CROSSROADS, CAIRO, CAMILLA, CAPEL, CENTERVILLE, CHULA,
CLARKS MILL, COLES, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOK CO A/P,
COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE,
CROSSROADS, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DAVIS PARK, DAWSON,
DAWSON MUNICIPAL A/P, DAYS CROSSROADS, DECATUR CO A/P, DICKEY,
DILL, DILLON, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN,
DOUGLASVILLE, DOVEREL, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, EDISON,
ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS, ENTERPRISE, ENTERPRISE,
ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD, FITZGERALD,
FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FORRESTER, FORT GAINES, FORT RUCKER,
GAMMAGE, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GEORGETOWN, GORDY,
GRADY CO A/P, GRAVES, GREGGS, GROOVERVILLE, HACODA, HANOVER,
HARDING, HARTFORD, HATCHER, HAWKINSTOWN, HEADLAND,
HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HOBBY, HOGGARD MILL, IRWINVILLE,
ISABELLA, IVEYS MILL, JONES CROSSING, KEYTON, LACONTE, LAKELAND,
LAWRENCEVILLE, LEESBURG, LITTLE HOPE, LOCKETT CROSSING,
LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, MABSON, MASSEE, MAYHAW, METCALF,
MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MOORES CROSSROADS, MORGAN,
MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEWTON,
OCILLA, OZARK, PALMYRA, PASCO, PECAN, PELHAM, PETERSON HILL,
PINE PARK, PINE VALLEY, PRETORIA, QUEENSLAND, QUITMAN, RED ROCK,
RED STORE CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN, SCREAMER,
SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SMITHVILLE,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE,
SPRINGVALE STATION, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SYLVESTER,
SYLVESTER AIRPORT, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON, TURNER CITY,
UNION, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WALKER, WATERLOO,
WEBER, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE,
WORTH, AND YEOMANS.