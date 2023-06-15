THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 303 IN
EFFECT UNTIL 4 PM EDT /3 PM CDT/ THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
DALE HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON
LEON LIBERTY MADISON
WAKULLA
IN PANHANDLE FLORIDA
CALHOUN GULF JACKSON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY LEE MILLER
MITCHELL QUITMAN RANDOLPH
SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABBEVILLE,
ABBEVILLE MUNICIPAL A/P, ABE SPRINGS, ADEL, ALBANY, ALFORDS,
ALMA, APALACHICOLA, ARLINGTON, ASBURY, ASHBURN, ASHTON, AUSMAC,
BABCOCK, BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE,
BAY CITY, BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW, BENEVOLENCE,
BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY, BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD,
BLAKELY, BLOUNTSTOWN, BLUE SPRINGS, BOWENS MILL, BOYKIN,
BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, BROWNS CROSSROADS,
BROWNTOWN, BUCK SIDING, CAIRO, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS,
CARRABELLE, CASA BLANCO, CENTERVILLE, CHAIRES,
CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHULA,
CLARKS MILL, CLARKSVILLE, COLES, COLQUITT, COMMISSARY HILL,
COOK CO A/P, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON, COTTONWOOD,
COURTHOUSE, CROSSROADS, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DALKEITH,
DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAYS CROSSROADS,
DECATUR CO A/P, DICKEY, DILL, DILLON, DILLS, DIXIE,
DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL,
DRIFTON, DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, EDISON, ELMODEL WMA,
ELPINO, EMPRESS, ENTERPRISE, EWELL, FAIRCHILD, FESTUS,
FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FORRESTER, FORT GADSDEN,
FORT GAINES, FORT RUCKER, FRINK, GAMMAGE, GEORGETOWN, GORDY,
GRACEVILLE, GRADY CO A/P, GRAVES, GREGGS, GROOVERVILLE, HANOVER,
HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HATCHER, HAWKINSTOWN, HEADLAND,
HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HILLIARDVILLE, HOBBY,
HOGGARD MILL, HONEYVILLE, HOPEWELL, HOWARD CREEK, IRWINVILLE,
ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT, JONES CROSSING, KILLEARN ESTATES,
KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LAWRENCEVILLE, LEESBURG,
LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOVETT, LYNN, MABSON,
MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE,
MASSEE, MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF,
MONTICELLO, MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE,
MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEWTON, OAK GROVE,
OCILLA, ODENA, OZARK, PALMYRA, PASCO, PECAN, PELHAM,
PETERSON HILL, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, PORT ST. JOE,
PRETORIA, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK,
RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN,
SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK,
SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS, SOPCHOPPY,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE,
SPRINGVALE STATION, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SUNSWEET,
SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE,
TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON, TILTON, TURNER CITY, UNION,
VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WAKULLA SPRINGS, WALKER,
WATERLOO, WEBER, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA,
WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE, WORTH,
AND YEOMANS.