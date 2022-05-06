Taylor Swift re-releases her version of 'This Love'

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 185 IN
EFFECT UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE HENRY
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON
LAFAYETTE LEON LIBERTY
MADISON TAYLOR WAKULLA
IN PANHANDLE FLORIDA
GULF
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY LEE MILLER
MITCHELL QUITMAN RANDOLPH
SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABBEVILLE,
ABBEVILLE MUNICIPAL A/P, ADAMS BEACH, ADEL, ALBANY, ALFORDS,
ALMA, APALACHICOLA, ARLINGTON, ASBURY, ASHBURN, ASHTON, ATHENA,
AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN,
BARNEYVILLE, BATTENS CROSSROADS, BAY CITY, BEACHTON, BEAMON,
BELLVIEW, BENEVOLENCE, BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY,
BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BLUE SPRINGS,
BLUE SPRINGS, BOWENS MILL, BOYD, BOYKIN, BRADFORDVILLE,
BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, BROWNS CROSSROADS, BUCELL JUNCTION,
BUCK SIDING, BUCKVILLE, CABBAGE GROVE, CAIRO, CAMILLA, CAPEL,
CAPITOLA, CAPPS, CARBUR, CARRABELLE, CASA BLANCO, CENTERVILLE,
CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHULA,
CLARKS MILL, COLES, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOK CO A/P,
COOKS HAMMOCK, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON,
COURTHOUSE, CROSSROADS, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DALKEITH,
DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAY, DAYS CROSSROADS,
DECATUR CO A/P, DICKEY, DILL, DILLON, DILLS, DIXIE,
DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOUGLASVILLE, DOVEREL,
DRIFTON, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO,
EMPRESS, ENTERPRISE, ENTERPRISE, ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EWELL,
FAIRCHILD, FESTUS, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P,
FORRESTER, FORT GADSDEN, FORT GAINES, FORT RUCKER, GAMMAGE,
GEORGETOWN, GORDY, GRADY CO A/P, GRAVES, GREGGS, GROOVERVILLE,
HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HATCHER, HAWKINSTOWN,
HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HILLIARDVILLE, HOBBY,
HOGGARD MILL, HONEYVILLE, HOPEWELL, HOWARD CREEK, IRWINVILLE,
ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT, JONES CROSSING, KEYTON,
KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND,
LAWRENCEVILLE, LEESBURG, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING,
LOVETT, LYNN, MABSON, MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MASSEE,
MAYHAW, MAYO, METCALF, MIDWAY, MILFORD, MITCHELL CO A/P,
MONCRIEF, MONTICELLO, MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE,
MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEWTON, OAK GROVE,
OCILLA, ODENA, OZARK, PALMYRA, PASCO, PECAN, PELHAM, PERRY,
PETERSON HILL, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, PORT ST. JOE,
PRETORIA, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK,
RED STORE CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN, SANTA CLARA,
SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SMITHVILLE,
SOPCHOPPY, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE,
SPRINGVALE STATION, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SUNSWEET,
SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE,
TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON, TILTON, TURNER CITY, UNION,
VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WAKULLA SPRINGS, WALKER,
WATERLOO, WEBER, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA,
WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE, WORTH,
AND YEOMANS.
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