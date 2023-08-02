DEAR AMY:
Two years ago, my family experienced the tragedy of a homicide-suicide by a beloved family member. It was a difficult time for all. The evening of the night it happened, I was there and am believed to be the last person to have seen them alive. I am in therapy now, but I really struggled with this.
kAm{2DE J62C[ H6 96=5 2 362FE:7F= >6>@C:2= EC:3FE6 E@ @FC 56462D65 72>:=J >6>36CD] |2?J A6@A=6 42>6 :? 7C@> @FE @7 E@H?[ 2?5 x @A6?65 >J 9@>6 @G6C E92E H66< 2D 2 A=246 E@ 82E96C] ~G6C 5:??6C H:E9 >J 9FD32?5[ >J 52F89E6C[ >J 4@FD:?[ 2?5 >J D:3=:?8VD 72>:=J[ E96 4@?G6CD2E:@? EFC?65 E@ E96 E:>6=:?6 @7 E92E ?:89E]k^Am
kAm|J 9FD32?5 F?7@CEF?2E6=J 5C2?< E@@ >F49[ 2?5 >J 4@FD:? E@@< @776?D6] $96 3682? E@ ?665=6 9:> G6C32==J[ 2?5 96 32C<65 2E 96C] x H2D 7FC:@FD H:E9 9:> E92E 6G6?:?8 2?5 5:5 >J 36DE E@ D>@@E9 :E @G6C H:E9 96C]k^Am
kAmx? >J >:?5[ 96C 24E:@?D H6C6 =6DD HC@?8j D96 H2D 8C:6G:?8 2?5 92D 925 2 ?682E:G6 6IA6C:6?46 H:E9 D@>6@?6 :? 96C =:76 C6=2E65 E@ 2=4@9@=] x 92G6 7@C8:G6? >J 9FD32?5] w6’D 9FCE:?8[ E@@] q@E9 @7 E96> 24E65 A@@C=J[ 3FE x 42? F?56CDE2?5 2?5 7@C8:G6]k^Am
kAmx E9@F89E E92E H2D E96 6?5 @7 :E] w@H6G6C[ C646?E=J E9:D 4@FD:? C624965 @FE E@ >J J@F?8 25F=E 52F89E6C E@ D2J E92E D96 92D 366? E9:?<:?8 23@FE >6 2?5 :D 4@?46C?65 7@C >J D276EJ] p>J[ E9:D >2? 92D ?6G6C 2?5 H:== ?6G6C 9FCE >6] x H2D E2<6? 2324< 2?5 766= E92E :E H2D HC@?8 @7 96C E@ AFE >J 52F89E6C :? E9:D A@D:E:@?]k^Am
kAmx7 D96 92D 4@?46C?D 23@FE >6[ D9@F=5?VE D96 C6249 @FE E@ >6n $96 :D 2H2C6 E92E x 92G6 A=6?EJ @7 @AA@CEF?:E:6D E@ D66< 96=A[ D9@F=5 x ?665 :E]k^Am
kAm$9@F=5 x C6249 @FE E@ 96C 2?5 2DDFC6 96C E92E x 2> D276n $9@F=5 x =6E :E 8@n xE :D 3@E96C:?8 >6 E92E D96 :D D92C:?8 E9:D G:6HA@:?E H:E9 @E96C 72>:=J >6>36CD 2D H6==]k^Am
kAmk6>m– %CJ:?8 E@ w62= :? !pk^6>mk^Am
kAmkDEC@?8mstp# %#*x}v %~ wtp{ik^DEC@?8mk^Am
kAmx 2> D@ D@CCJ J@FC 72>:=J 92D 6IA6C:6?465 E9:D E6CC:3=6 EC2865J] x 2DDF>6 J@F 2C6 2== DE:== C66=:?8 7C@> E96 >2?J =2J6CD @7 8C:67[ 2?86C 2?5 4@?7FD:@? DFCC@F?5:?8 E92E ?:89E] xE 5@6D D66> DEC2?86 E92E J@FC 4@FD:? H@F=5 H2:E >2?J >@?E9D E@ G@:46 96C 4@?46C? 23@FE J@FC D276EJ[ 2?5 E92E D96 H@F=5 D92C6 E9:D H:E9 J@FC 52F89E6C :?DE625 @7 H:E9 J@F]k^Am
kAm%96 <:?56DE C6DA@?D6 H@F=5 36 E@ 2DDF>6 E92E E9:D 72>:=J >6>36C :D DECF88=:?8[ 2?5 D96 92D >256 E96 F?7@CEF?2E6 49@:46 @7 7:CDE ?665=:?8 J@FC 9FD32?5 2?5 ?@H – :? 96C H2J – @7 ?665=:?8 J@F]k^Am
kAmx DF886DE E92E J@F E2<6 2 G6CJ 566A 3C62E9 2?5 42== 96C] pDDF>6 2 =:DE6?:?8 A@DEFC6] {6E 96C <?@H E92E J@FC 52F89E6C A2DD65 2=@?8 96C 4@?46C?D 2?5 2D< 96C[ “r2? J@F E6== >6 H92E’D @? J@FC >:?5n” #62DDFC6 96C[ C6D:DE E96 :>AF=D6 E@ 6IAC6DD 2?86C E@H2C5 96C[ 2?5 2D< 96C E@ D92C6 2?J 4@?46C?D :? E96 7FEFC6 5:C64E=J H:E9 J@F]k^Am
kAmkDEC@?8mstp# p|*ik^DEC@?8mk^Am
kAmx =:G6 :? 2 G6CJ ?:46 4@>>F?:EJ @7 C6?E2= 9@>6D] ~FC 9@FD6D 2C6 4=@D6 E@86E96C] xE 766=D =:<6 2? @=5\72D9:@?65 G:==286[ 2?5 H6 ?6:893@CD 96=A 6249 @E96C @FE – @C =62G6 6249 @E96C 2=@?6[ 32D65 @? AC676C6?46D 2?5 A6CD@?2=:EJ]k^Am
kAm|J 4=@D6DE ?6:893@C :D 6=56C=J 2?5 x’G6 ?@E:465 E92E D96 :D 92G:?8 2? :?4C62D:?8 2>@F?E @7 EC@F3=6 ?2G:82E:?8 D276=J] x 2?5 @E96C ?6:893@CD 92G6 DE6AA65 :? >2?J E:>6D E@ 2DD:DE 96C H:E9 86EE:?8 96C 8C@46C:6D :? @C >2<:?8 DFC6 D96 :D D276 H2=<:?8 @? 96C 7C@?E H2=< H96? :E’D D?@HJ]k^Am
kAmx’> H@CC:65 E92E 96C ?665D 2C6 :?4C62D:?8 2?5 E92E D96 >:89E ?@E 36 D276] ~FC =2?5=@C5 :D G6CJ ?:46[ 96=A7F=[ 2?5 @7E6? A9JD:42==J AC6D6?E @? E96 AC@A6CEJ] x’> H@?56C:?8 :7 x D9@F=5 C2:D6 2?J 4@?46C?D H:E9 9:>nk^Am
kAmk6>m– r@?46C?65 }6:893@Ck^6>mk^Am
kAmkDEC@?8mstp# r~}rt#}tsik^DEC@?8mk^Am
kAm$@>6E:>6D[ :E C62==J 5@6D “E2<6 2 G:==286]” *6D[ J@F D9@F=5 C2:D6 2?J D276EJ 4@?46C?D H:E9 J@FC =2?5=@C5] w6 >2J 36 23=6 E@ >@5:7J 96C 9@>6 W:?DE2==:?8 8C23 32CD[ 6E4]X E@ >2<6 :E D276C 7@C 96C] w6 >:89E 2=D@ 4@>>F?:42E6 H:E9 96C 23@FE 4@?E24E:?8 7C:6?5D @C 72>:=J >6>36CD C682C5:?8 96C ?665D]k^Am
kAmkDEC@?8mstp# p|*ik^DEC@?8mk^Am
kAm“{@?6=J !FCD6” 925 2 52F89E6C\:?\=2H H9@ C6\8:7E65 2? 6IA6?D:G6 92?5328 E96 >@E96C\:?\=2H 925 8:G6? 2 AC6G:@FD r9C:DE>2D – 324< E@ E96 >@E96C\:?\=2H] x 92G6 `` 3C@E96CD 2?5 D:DE6CD] |J >@> 92D ?:?6 D:3=:?8D 2?5 >J 525 92D `_]k^Am
kAm#6\8:7E:?8 :D 2D 4@>>@? 7@C FD 2D D9@AA:?8 2E J2C5 D2=6D 2?5 E9C:7E DE@C6D] (6 @7E6? 3FJ E9:?8D 7@C @FCD6=G6D E@ 8:G6 2H2J 2D 2 8:7E 3642FD6 H6 <?@H 6G6?EF2==J :EV== 4@>6 324< 2C@F?5]k^Am
kAmk6>m– v:7E65k^6>mk^Am
kAmkDEC@?8mstp# vxu%tsik^DEC@?8mk^Am
kAmx =@G6 E96 DA:C:E J@FC G6CJ =2C86 72>:=J 2AA=:6D E@ 8:G:?8]k^Am
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.