DEAR AMY:

Two years ago, my family experienced the tragedy of a homicide-suicide by a beloved family member. It was a difficult time for all. The evening of the night it happened, I was there and am believed to be the last person to have seen them alive. I am in therapy now, but I really struggled with this.

Email Amy Dickinson at askamy@amydickinson.com or send a letter to Ask Amy, P.O. Box 194, Freeville, N.Y. 13068. Follow her on Twitter (@askingamy) or Facebook.

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