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The Courageous Conversations About Race workshop that was scheduled for Saturday at the Albany Museum of Art was postponed after an airline canceled the flight of one of the facilitators of the program.

 Special Photo: Albany Museum of Art/Jim Hendricks

ALBANY ─ The Courageous Conversations About Race workshop that was scheduled for Saturday at the Albany Museum of Art was postponed after an airline canceled the flight of one of the facilitators of the program.

“We are terribly disappointed that this session of Courageous Conversations About Race will have to be rescheduled,” AMA Director of Education and Public Programming Annie Vanoteghem said. “Dr. Gloria Wilson, one of the two educators who facilitate this program, received a last-minute cancellation notice from Delta Airlines just hours before her flight from Arizona to Georgia was scheduled to take off. No other flights were available until Saturday, so there was no way for her to reach Albany in time for the event.

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