THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
539 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON
LAFAYETTE LEON LIBERTY
MADISON TAYLOR WAKULLA
IN PANHANDLE FLORIDA
BAY CALHOUN GULF
HOLMES JACKSON WALTON
WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY MILLER MITCHELL
SEMINOLE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABBEVILLE,
ABBEVILLE MUNICIPAL A/P, ABE SPRINGS, ADAMS BEACH, ADEL, ALBANY,
ALFORDS, ALMA, ALPINE HEIGHTS, APALACHICOLA, ARGYLE, ARLINGTON,
ASBURY, ASHBURN, ASHTON, ATHENA, AUSMAC, BABCOCK,
BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARKER STORE,
BARNEYVILLE, BATTENS CROSSROADS, BAY CITY, BEACHTON, BEAMON,
BELLVIEW, BENNETT, BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY,
BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BLOUNTSTOWN,
BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS, BONIFAY, BOWENS MILL, BOYD, BOYKIN,
BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, BROWNS CROSSROADS,
BROWNTOWN, BUCELL JUNCTION, BUCK SIDING, BUCKVILLE,
CABBAGE GROVE, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA,
CAPPS, CARBUR, CARRABELLE, CASA BLANCO, CENTER RIDGE,
CENTERVILLE, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE,
CHERRY LAKE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CHULA,
CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLQUITT,
COMMISSARY HILL, COOK CO A/P, COOKS HAMMOCK, COOKTOWN,
CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE,
CRYSTAL LAKE, CUBA, DALEVILLE, DALKEITH, DAVIS PARK, DAY,
DAYS CROSSROADS, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS,
DECATUR CO A/P, DICKEY, DILL, DILLON, DILLS, DIXIE,
DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DRIFTON,
DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA,
ELPINO, EMPRESS, ENTERPRISE, ENTERPRISE,
ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD,
FESTUS, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FIVE POINTS,
FORT GADSDEN, FORT GAINES, FORT RUCKER, FRINK, GAMMAGE, GANER,
GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P,
GREGGS, GROOVERVILLE, HACODA, HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS,
HARDING, HARTFORD, HAWKINSTOWN, HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P,
HILLIARDVILLE, HOBBY, HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT,
HONEYVILLE, HOPEWELL, HOWARD CREEK, IRWINVILLE, ISABELLA,
IVEYS MILL, JARROTT, JONES CROSSING, KEYTON, KILLEARN ESTATES,
KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LAWRENCEVILLE, LEONIA,
LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING,
LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LOVETT, LYNN, LYNN HAVEN, MABSON,
MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE,
MASSEE, MAYHAW, MAYO, METCALF, MIDWAY, MILFORD, MITCHELL CO A/P,
MONCRIEF, MONTICELLO, MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE,
MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEW HOPE, NEWTON,
NIXON, OAK GROVE, OCILLA, ODENA, ORANGE HILL, OZARK, PANAMA CITY,
PASCO, PECAN, PELHAM, PERRY, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA,
POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, PRETORIA, QUEENSLAND, QUINCY,
QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS,
RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN, SANTA CLARA,
SCOTTS FERRY, SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS,
SOPCHOPPY, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, ST. MARKS,
STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER, SYLVESTER,
SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON,
TILTON, TURNER CITY, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT,
WAKULLA SPRINGS, WALKER, WATERLOO, WEBER, WEST BAINBRIDGE,
WESTWOOD, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG,
AND WORTH.