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When patrons purchase a Blizzard treat at participating DQ locations on Miracle Treat Day, $1 or more stays local and directly helps children in the community by providing urgent, high-quality care kids need to thrive. 

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ALBANY – Southwest Georgians are encouraged to mark their calendars for Dairy Queen’s Miracle Treat Day. DQ is serving hope to kids and their families on Thursday for Miracle Treat Day at Phoebe Putney Memorial Hospital, a member hospital of Children's Miracle Network Hospitals. Participating DQ locations are coming together to change kids’ health and change the future.

“We are so grateful for our local Dairy Queens and everything they do for our infants and kids treated at Phoebe," Carolyn Higgins, president and chief philanthropy officer for the Phoebe Foundation, said. "Buying a Blizzard on July 27 is an easy and delicious way to support our local children, as every dollar directly helps Phoebe’s Neonatal Intensive Care Unit patients."

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