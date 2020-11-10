These are bookings for Oct.29-Nov. 4 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 29
BROWN, FARLEY LOTEZ, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
BRYAN, ASHLEY MARIE, APD: THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;
CARTER, MICKEE RAHEEM DONNELL, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
DIXON, OCTAVIUS DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FRANCISCO-ANTONIO, SIMON, DCP: SIMPLE BATTERY Released;
GILYARD, NAKITA LAKEL, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
GREEN, TYSHERIA MONIQUE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
HALL, ASHLEY NICOLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
KIMBROUGH, LASHONDA KIMYATTA, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; DUI — PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
RANEW, JESSICA LEANN ADDU: BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
WILLIAMS, JAMES, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
WILLIAMSON, AUSTIN CALVIN, SO: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WRIGHT, KAWASKI JANARD, PROB: PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 30
CARTER, TENISHA SCHEREL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CONCILIO, ANTHONY MICHAEL, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
FRANK, KARENIA IZELLA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
HARRIS, JUSTIN RASHAD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HUNT, LEROY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES Released;
HUNTER, CASPER LAROBERT, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
KENT, SHIRLEY ANN, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released;
ROBERTS, VICTOR BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SALAAM, ABDUL HAMEED, ASU: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE — NO LICENSE Released;
SHEFFIELD, HERMEICE SANDREA, DCP: REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
THOMAS, THADDIUS LAVANCE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TOYE, BENNIE ED JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
WOODARD, CHRISTINA MELEKA, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released.
OCTOBER 31
BROWN, JULISA MARIE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
BROWN, PERRY LORENZO, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
CLAIBORNE, LUCAS ALLEN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
JOHNSON, SHANZIE DALE SR., APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
LANEY, STEVEN WADE, APD: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Released;
SUTTON, RIKEEM JAMAR, APD: SIMPLE ASSAULT Active;
THOMAS, RICKY LOUIS, APD: COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released.
NOVEMBER 1
ALLEN, SHEVOKYVO LYVETTE, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HIT AND RUN — UNATTENDED VEHICLE Released;
BOYD, JAMARCUS DRESHON GSP: SPEEDING — STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
BROWN, RODRICK LEON, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
DANIELS, GRENISHA ABIGAIL, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GARDNER, MAURICE ANTONIO, APD: PASSING IN A NO PASSING ZONE Released; NO INSURANCE Released; HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
HAMILTON, WARNER JAMES, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
JOHNSON, PAULUS, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
JONES, MICHAEL LEE JR., APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
MOREE, RANDALL DONALD, DCP: FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released; HIT AND RUN — UNATTENDED VEHICLE Released;
OFFORD, BRENTON KENDALL, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
PHILLIPS, ALEXUSIA XINA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
PHILLIPS, ALIAYAH CATRICE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
RANSOM, ANTHONY DARNELL JR., APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Released;
SHEALY, KATERRIUS DEMARCUS, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
WIMBISH, JOHNATHAN MAURICE APD: DRUG PARAPHERNALIA Active; POSSESSION OF MARIJUANA — MUNICIPAL COURT Active; PROBATION VIOLATION Active; SPEEDING — MUNICIPAL COURT Active;
WRIGHT, TABIUS DARNELL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released; OFF BOND Released.
NOVEMBER 2
ALBRITTON, JERRY CHARLES JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;
ALLEN, CARMICHEAL BERNARD, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
ARLINE, KEMONA BERNARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BELL, MIRANDA DENISE, SO: CONTEMPT OF COURT — CITY Active; BATTERY Active; AGGRAVATED BATTERY/SPOUSE/PARENTS/STEP/FOSTER PARENTS Active;
BOLTON, ROY JUNIOR, DCP: RAPE Active; AGGRAVATED SODOMY — COMMIT SODOMY WITH FORCE AND AGAINST PERSON Active;
COUNTRYMAN, AUDRELIOUS CORTRELL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
ELLIOTT, MILES NATHANIEL ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
HASAN, NAIMA AHMAD, ASU: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE — NO LICENSE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
KENDRICK, VALARIE JENINE, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released;
KLIMECKI, MARK VINCENT, DCP: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; BATTERY Active;
MELTON, JARRED TATE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; STALKING — MISDEMEANOR Active; AGGRESSIVE DRIVING Active;
POOLE, KEMYJELL DEWAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROWE, TEAIRA NASHUNTYE’, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
SAUNDERS, DONALD, ASU: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE — NO LICENSE Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
SHELTON, EDDIE BENARD JR., SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Released;
SMITH, MARKELL JAVARN, USM: CITY COURT SENTENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
TERRELL, JAMES EDWARD JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
WILSON, DAKOTA MONTGOMERY, SO: PROBATION VIOLATION Active.
NOVEMBER 3
BROWN, RUFUS BERNARD JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
EWING, TINA FAYE, DCP: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
GREEN, KADIJAH AALIYAH, APD: POSSESSION OF MARIJUANA — MUNICIPAL COURT Released; OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Released;
HOLT, SOLOMON CHRISTOPHER, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
HUDSON, GERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; ARMED ROBBERY — FIREARM Active;
JONES, DESTINY LSANDRA, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
McGRIFF, NIKITA JAMES JR., APD: OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONEL Active; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
PRIDDY, BRITTANY SAUNDERS, SO: PROBATION VIOLATION Released;
RICHARDSON, GARLAND EUGENE JR., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
RIGGINS, QUANTAVIUS DEON, APD: PUBLIC INDECENCY — EXPOSURE OF THE GENITALS Active;
ROYAL, ERIC RASHARD JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
SCOTT, JUSTIN JALEEL, APD: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active;
SPURLOCK, JAMEY, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, AARON CHAVARIO, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; DISORDERLY CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
THOMAS, DANGELO DEWAYNE, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.
NOVEMBER 4
BASS, SHEILA DENISE SO: PROBATION VIOLATION Active;
BLOCKER, BRANDON LATRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COLBERT, MONTAVIOUS ROSHAN, APD: SIMPLE ASSAULT Active;
DUNCAN, JOHNNY ROY, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
EASON, BRITTANY NICOLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GRIFFIN, ANGELA DENISE, SO: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Active;
HAMILTON, MICHAEL WAYNE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
HARRIS, CHARLES BRANDON JR., SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
HIGHTOWER, GREGORY STEFFAN JR., APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; PROBATION VIOLATION Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
JACKSON, SAMUEL LEE, SO: CONTEMPT OF COURT — CITY Released;
JOHNSON, RAYFIELD, APD: AGGRAVATED STALKING Released;
JONES, CLARENCE JR., SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active; HARASSING PHONE CALLS Active;
KARR, BRITNEY MADISON, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
LEWIS, RAVONTAE QUINTRELL, SO: THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active; ARMED ROBBERY — FIREARM Active; THEFT BY TAKING — FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active;
ROLLINS, GREGORY QUANTAVIOUS, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
SEARCY, SHAKARRI DANYELL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
SIMMONS, DELOISE D., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
SIZEMORE, DAVID EDWARD, SO: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; SIMPLE BATTERY Active;
SMITH, ANTHONY ASHLEY, SO: BATTERY Active;
WILLIAMS, FREDWARD JR., GSP: DUI — DRUGS — LESS SAFE Released; SPEEDING — STATE COURT Released;
WILLIAMS, LATISHA JONES, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; CRIMINAL TRESPASS Active.
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