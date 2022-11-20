Dougherty Jail Report

These are bookings for Nov. 10-16 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 10
BANKS, MILO DEMETRIS, APD: HIT AND RUN - INJURY/DEATH/DAMAGE Released; STOP SIGN VIOLATION Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR Released;
BROWN, MARIAH ANN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
DAVIS, JERRY FRANK, APD: PROVIDING DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; DISORDERLY CONDUCT Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
DAY, ROBERT PATRICK, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; CRIMINAL USE OF ARTICLE WTH ALTERED ID MARK Active; THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
EDWARDS, RASHAWN TYRINE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
HARDAGE, DEVIN DEMOND, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
HICKS, JAH`LEEL AKEEM, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, JAMES DWIGHT, APD: BATTERY Released.
NOVEMBER 11
ALFRED, NEAHMAD JAYSHAWN, GSP: PROBATION VIOLATION Active;
ANDERSON, SCOTT ANSLEY, SO: PROBATION VIOLATION Released;
DAVIS, EBONY ANITA, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
HARRIS, CHRISTOPHER SHEROD, GSP: SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
JOHNSON, NY`KIA ARTASYIA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JOLLY, COREY ROBERT STEPHEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SOLOMAN, BRITTANI JO`AMBER, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active.
NOVEMBER 12
BOYD, ASHLEE NICOLE, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
EVANS, KADEARIOUS BERNARD, ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
FLETCHER, RICARDO SHERROD, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
FROST, ZURI JENAY, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
LEE, MADISON ELIZABETH, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;
LOFTON, MAURICE DEMARIO, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MOODY, CINDY GAIL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MOORE, BLAKE MACMILLIAN, APD: SIMPLE BATTERY Released;
NICHOLS, AUSTIN ALLEN, APD: SIMPLE BATTERY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
RUSS, CHACOVIA CONTESSA, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
SAMPSON, ALEXIZ NAKIA, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active.
NOVEMBER 13
DOUGLAS, RASHARD LAWON, GSP: DUI -- MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released;
JACKSON, ITANIZA LILSHELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, TREVIS DEAN, APD: FAILURE TO APPEAR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
KNIGHTON, RONDREVEON J., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SEARS, JONAWANNA SHUNTYA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
WILLIAMS, JOHNDARIOUS CHRISHON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILSON, ERIC THOMAS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
NOVEMBER 14
BANKS, MICHEAL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- SECOND CONVICTION Active; PROBATION VIOLATION Active;
BARNES, DOMINIC RAYSHON, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BELL, DEMOTRUS KIHANTRE, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; THEFT BY DECEPTION -- FELONY Released;
COSTNER, TAMRA MARTIN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
COX, KENNETH EDWARD, DCP: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
DIXON, OCTAVIUS DEMOND, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
HALL, KEVIN ANQUAN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
KENDRICKS, RAHEIM BISHOP, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
LATIMER, MELVIN JAMES, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active;
MORMAN, NICHOLAS BERNARD, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
MOSLEY, DEMETRIE DEWAYNE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
REDDING, LAQUESSA SHAMARYLE, APD: CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active;
VASSOR, CHENOSTHEE MIDJEANA, APD: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WATSON, ANGELA DAWN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, KIMORROW KOPEL, PROB: PROBATION VIOLATION Active.
NOVEMBER 15
BRADSHAW, RYAN RICHARD, SO: THEFT BY CONVERSION, FELONY Released; EXPLOITING/INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Released;
BROWN, ELIZ DAKOTA, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BURNETT, BRITNEY LASHUN, SO: IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released;
GRANT, CALVIN KENYATTA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE- -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
MOSES, SHANNON LORENZO, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active;
RAINEY, DIAMOND MACHELLE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SHANKLE, CHRISTOPHER RAY, PROB: OFF BOND Released.
NOVEMBER 16
ALLEN, TABITHA RAE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HAWKINS, THOMAS BRENT, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JONES, PHILLIP JAMMAAL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
MATHIS, LATARSHA STEVENS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RECHER, CLINTON BUCHANNAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WHITE, SHAKIEM MICHEL, APD: BATTERY AGAINST A FEMALE WHO IS PREGNANT Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
WINFIELD, SYLVIA SYMONE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
WINGFIELD, GREGORY SR., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS - FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
YOUNG, BRIANNA SHANTELL, APD: AGGRAVATED BATTERY Active.
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