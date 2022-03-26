Dougherty Jail Report

These are bookings for March 10-16 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 10
BENTLEY, ILLISSA ANTOINETTE, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
EASON, JOHNATHAN BERNARD, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FOWLER, HITRENDRIA SHAKIMBRIA, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; SUPPLYING DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR -- FIRST OFFENSE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
HIGHTOWER, TOMMY DALE JR., SO: OFF BOND Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
HODGE, ERIN NICHOLAS, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
HUTTONCORP, LAVONTE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JOHNSON, HOWARD LEON, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY DECEPTION FELONY Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
JOHNSON, TANIQVA LASHON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
KENDRICKS, JAZMINE JADAYSHA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY Released;
MARTINEZ, DAVID JOSEPH, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
McCLOUD, KIMBERLY SHANAY, APD: PROBATION VIOLATION Released;
RUMPH, KENNETH CHRISTOPHER, ADDU: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active
SAPP, XAVIER BRANDON, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
SULLIVAN, TREYVEON MARQUEZ, ADDU: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
TUCKER, DEMETRIUS DEWAYNE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
WALLACE, JOHNSON JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILCOX, DYKESE NORKINSKA, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; PROVIDING DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR -- FIRST OFFENSE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; NO INSURANCE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
WILLIAMS, CHIQUITA ALEASE, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released; COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: PROBATION VIOLATION Released.
MARCH 11
ADAMS, MONTAVIOUS RAQUAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ALEXANDER, ALEZENDRIA ARMONTAE, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
BROOKINS, LAPORCSHE AKEBIA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
CARTER, JACQUEZ TYREE APD: CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active;
CHAVIS, GLENN JOSEPH, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CRAWFORD, CHARLES ANDREW, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
EDWARDS, EARL JEROME, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
MORRIS, BRYAN ALLEN, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, TRUCK/BUS Active;
MYERS, NIA IYANA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PRESTON, LYNETTE DELORES, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SCHMIDT, HAYDEN PARKER, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SHAVERS, TRAI`VON KEI`SHAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
WEEKS, DEMETRIUS COYELLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WHITAKER, ANIYAH NEKEYA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released.
MARCH 12
FARLEY, MARQUIS RASHAAD, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
HENDLEY, HEATHER MALONE, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; TOO FAST FOR CONDITIONS Released; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
HIGHTOWER, DANIELLE DELITA, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
HUMPHREY, JANICE DENISE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, MYESHIA LASHAY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
McCOY, DMITRY ANTWAUN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
ROSS, KYSHIA D., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
TAYLOR, KADEDRA LAQUESHIA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WINGFIELD, JOHN D., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
MARCH 13
COLEMAN, BRANDON MAURICE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
GREEN, GOLONZA SHANTA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
GREEN, LASAMUEL BERNARD, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
HAMMOND, CLIFFON DEVONTE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS, FEET, FIST Active;
JAMES, JENNIFER KELLY, DCSP: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JOHNSON, ZULEIKA AYANA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
KNIGHTON, JESBIA DANIELLE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MIMS, AMANDA KAY, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
WEST, ALEXIS SHARELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WILLIAMS, TALISHA SHENALIA, APD: NO INSURANCE Released; HIT AND RUN -- UNATTENDED VEHICLE Released.
MARCH 14
ANSARI, ISAIAH MICHAEL, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BARNES, ALLEN MERCER, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BROOKS, ERICA RENE, APD: HARASSING PHONE CALLS Released;
BYRD, DEMONYE LAMAR, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
BYRD, TYRANCE DELARTIRUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GREEN, EDDIE J., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HAILSTOCK, STANLEY BERNARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HEPPARD, WILLIE HENRY JR., SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
HUDSON, MANCHINO JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
SMITH, LAUREN SHEA, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
TAYLOR, ERICK SHARON, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
THOMAS, XAVIER WILLIAM, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
WALKER, DEMETRIUS MONTREL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
MARCH 15
CALLOWAY, TELVIN JERMAL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
CASTRO, JOHN JEFFREY II, SO: PROBATION VIOLATION Active;
EDWARDS, EARL JEROME, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; DRUG PARAPHERNALIA Active;
FREEMAN, PATRICIA ANN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
GREENE, JOSHUA JA`QUAN, APD: BATTERY Released;
HALL, AMBER NICOLE, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HUDSON, MICHEAL DAVID, APD: ROBBERY BY FORCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- PEACE OFFICER, FIREARM Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active;
JENKINS, JAVIER PEREZ, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
McKINNEY, COREY ALEXANDER, SO: PROBATION VIOLATION Released;
REVILLS, DORION TYREE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; FALSE IMPRISONMENT Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
SEARS, WILLIAM LUTHER, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
VAZQUES, JULIAN SANTOS, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released;
WHITE, BRIAN DAVID, SO: PROBATION VIOLATION Active.
MARCH 16
BLAIR, ERICA LINDSEY, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
BLAYLOCK-KELLY, SHACOLA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CARTER, TYRONE CORNELIUS, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
COOPER, BRUCE ANDREW, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;
FLETCHER, ANGELA MICHELLE, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
FULSE, IVORY VANESSA, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
GAY, COURTNEY NICOLE, APD: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active; NO LICENSE ON PERSON Active;
HALL, GARY DEON, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
HART, CHERELLE ELLERBE, DCSP: SIMPLE BATTERY Released; DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
HICKS, ELIZABETH ANN, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
IRVIN, WALTER LEE, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
JONES, SHERRELL HENDERSON APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MOORE, JAYLAN DAVIS, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Active;
NIXON, MARK D`WAYNE JR., APD: VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Active;
PEDROZA, CHRISTINA LEA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
RUDROW, ROSS EDWARD, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
TURNER, KELVIN DEMORRIS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WALLACE, BRENDA GAIL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active.
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