Dougherty Jail Report

These are bookings for Jan. 27-Feb. 2 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 27
BARTON, JOHNATHAN THOMAS, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BATTLE, CLIFFORD LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CLAY, RODERICK DIEON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, TONY RANDALL, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
LYONS, ALLIYAH NIKYIA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
NIXON, RANIYA BRIEL, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
PAUL, TERRENCE ODEILUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
REED, MASHELDON LEQUINN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RICHARDS, DORIAN JAMES, DCP: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released
ROBERTS, RUSSELL MONTRELL, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF A HOUSING PROJECT Active, OFF BOND Active;
SLOAN, RICARDO ANTONIO, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; PROBATION VIOLATION Active;
THOMPSON, DEMARKUS DEVON JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
TRULUCK, KANE RICHARD, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
VALMA, NOAH ALLEN, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active;
WILLIAMS, PATRICIA ANN, SO: CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Released; BATTERY Released.
JANUARY 28
CHUN WANG, MING, APD: BATTERY Released;
COVIN, PATRICK BERNARD, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
FOOTMAN, JERRYMIAH JR., DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released;
GRAYDON, RICO WADE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GULLEY, ANTHONY JAMAL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HICKS, ANTONIO BERNARD, SO: RETURN FOR TRIAL Released; RIOT IN A PENAL INSTITUTION Released;
HICKS, COTESSIA RENA, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; NO INSURANCE Active;
HICKS, TOMARIO RICARDO, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
LAWSON, RICKY LANE JR., SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
McCALL, DONOVAN CHRISTIAN RAY, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MINATEE, QUATARIUS DONTA, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
MOSELY, ANTHONY, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
POLLOCK, MICHAEL BLAINE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
RALEIGH, ANTHONY TYRONE, GSP: DUI - PER SE 0.08 Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RANSOM, ANTHONY DARNELL JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROYAL, SHELBY RONZELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SIZEMORE, TRACY LADON, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
SMITH, DEZMUND LEVAR, DCP: MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
WILLIAMS, KOREE DEON, DCSP: CHILD MOLESTATION, MISDEMEANOR, VICTIM IS 14 BUT LESS THAN 16 Released;
ZHU, BEN QING, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
JANUARY 29
ARRINGTON, DAVID ALEXANDER, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
AUSTIN, GREGORY JAMALL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
BYRD, TYRANCE DELARTIRUS, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
GEARHART, COREY RUHL, GSP: GEORGIA HANDS-FREE LAW Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
GRIMES, STEVEN LEE, DCP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
MOODY, GEORGE TARIK, DCP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released;
SESSIONS, TAKESSA NATOSHA, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
TYSON, KOREY MICHAEL, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
WALKER, RONNESHA D'UNDRILL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
JANUARY 30
ADAMS, ALONZO DEWAYNE APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BARNES, BRENDA LEE, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released;
BROOKS-MIMS, KENTERRIOUS RASHARD R., APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
COLE, CHEROKEE LAKEYTA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
GREENE, ANDREA YVONNE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, MALIKA CURBRETIA, SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
MORGAN, JAKOB DAVID, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
SCOTT, JA`KAYA SHERISE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SIMS, D'TRAVION JEROME, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SPRINGS, BLAKE ELLIOTT, GSP: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;; SPEEDING -- STATE COURT Released;
TUCKER-WILLIAMS, SHERRY JULIA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
JANUARY 31
SCOTT, TY`QUAN ELIJAH, SO: RECKLESS CONDUCT Active; CRUELTY TO CHILDREN -- SECOND DEGREE Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active.
FEBRUARY 1
HAYES, SHEQUETTA SHENKIA, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HINES, MARK ELLIOTT, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
MATHIS, VERKIETA ANQUANEAK, ADDU: IMPROPER USE OF CENTRAL LANES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
FEBRUARY 2
ADAMS, MISTY MELANIE, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active;
ANTHONY, ANNETTE, DCP: DISORDERLY CONDUCT Released;
BLANDEN, JOHNTAVIOUS MARTELL, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
COATES, EUGENE LIONEL, ADDU: FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
COLBERT, TOBIAS CORTEZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
EDWARDS, CHARLIE LEE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
FASCITELLI, DANIEL ARNOLD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
FOSTER, NICHOLAS DEWAYNE, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
GREEN, QUINTAVIS DI`QUNE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
GREEN, VENKO LAMONTRA, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED, Released;
JOHNSON, DEMEEKEDORIOUS RUNSAY JR., APD: RECKLESS CONDUCT Active; AGGRESSIVE DRIVING Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
JOHNSON, LARRY DONTRAEOUS GSP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Released;
JORDAN, RENEE LORIA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
KNIGHTON, JESBIA DANIELLE, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS, $1,499 OR LESS Active;
LAKE, JAVON GREGORY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LEWIS, JOHN BURNS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LEWIS, TENEQUA TICHELLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
MALONE, OTIS JAY, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MOLDEN, MONTAVIOUS JAMAAL, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
PRINCE, ZENOVIA DENISE, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; RED LIGHT VIOLATION Active;
SPANN, ANTONIO TERRELL, SO: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
TAYLOR, PRINCE ARGO, APD: ARSON -- FIRST DEGREE, COMMERCIAL Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS - FELONY Active;
WAGES, MIRACLE FAITH, OTHER: OFF BOND Active;
WALKER, KEVIOUS DEMETRIUS, SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active;
WALKER, WESLEY JEROME, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FOLLOWING TOO CLOSELY Active; HIT AND RUN Active.
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