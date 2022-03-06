These are bookings for Feb. 24-March 2 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
FEBRUARY 24
ACREE, EARL JOHN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
BAILEY, DEANDREA SHANISE APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
BROWN, TRISTAN MICHAEL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
CARTER, VICTOR ALEXANDER SO: RECKLESS CONDUCT, Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CHRISTIAN, DERRICK DENZEL, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; IMPROPER PASSING ON RIGHT Released;
GAINES, CHELSEA TIACHELL, APD: GOOD BEHAVIOR Released;
HARRIS, ANDREW RYAN, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE (FELONY) Active;; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE PARTS, FELONY, Active;
JACKSON, MARY ODELL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JOHNSON, DERRICK JUSTIN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KEGLER, STEVEN BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KENDALL, NATHEN LANDON, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
MALLORY, ANTHONY DEMETRIUS, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
McCALLA, MEQUITRON JAMELL, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE PARTS, FELONY, Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY, Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active;
MILLS, TYLER CAMERON, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Released;
REDDING, LAWRENCE DOUGLAS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
ROBERTS, VICTOR BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
SCAFF, STEVEN MICHAEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SIMMONS, DARRYL KENNETH, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
SLAUGHTER, WILLIE JAMES JR., OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
STEWART, BROCDERICK DJ, APD: AGGRAVATED BATTERY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
SWEET, ZAKIYAH JAMILLA, SO: ELECTRONIC TRANSMISSION/POST OF VIDEO OR PHOTO DEPICTING NUDITY Released;
TAYLOR, LATESHA LAQUAN, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
TOLIVER, ERICA NICOLE: DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN -- CAUSES EXCESSIVE PHYSICAL OR MENTAL PAIN Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
WALKER, CHRISTOPHER DARRIN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WINCHESTER, JAHTAY RAEQWON, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active.
FEBRUARY 25
BAILEY, MICHAEL EUGENE SO: PROBATION VIOLATION Active;
BAKER, JOHN BRUCE, APD: PUBLIC INDECENCY -- LEWD CARESS OR FONDLING OF ANY PERSON Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
BOGGS, BOBBY EUGENE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
BRANTLEY, MARCUS XAVIER, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BURTON, SEAN LUGREE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
COBB, JIMMY JAMUNE APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
DOUGLAS, KEISHAMBREYIA TYKIMBERLY APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HARRIS, ROBERT LEWIS JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, JUSTIN DEANGELO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JAMES, LORENZO OLIVER, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
JOHNSON, JEFFREY GORDON, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
MANGO, COURTNEY BRINSAY, DCP: DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
NIX, ZANIYAH VONSHAY, DCSP: BATTERY Released; SIMPLE BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
ROSS, TEQUILLA KEYANNA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SALEMI, GILBERT MARIO, GSP: TAG LIGHT REQUIRED Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
WILLIAMS, REGGICAL JARMEL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
FEBRUARY 26
BROWN, JOHNATHAN MACK SR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CROOK, JONATHON PAUL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
HARDRICK, LACEY DANIELLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HUTCHINSON, BILLY RODNEY, OTHER: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; RECKLESS CONDUCT Released;
JOHNSON, KYLIE FAITH, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
LISBOA, EDWIN MERCADO, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MORMAN, CALVIN JAMES JR., APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
RAMIREZ, ANDREW GRADE, DCP: CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
SHROPSHIRE, KINSHASA KHOERSHUE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
ZACKERY, MICHAEL KARYLE, APD: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active.
FEBRUARY 27
ALFORD, NEIYEAL DEVON, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
BRYANT, CAMERON CHARLES, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
COOK, ALYSSA ELAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
DONALDSON, TIFFANY LYNETTE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
GREENE, ANIYAH KIARRA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
INGRAM, ALEXANDER MALIK, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JACKSON, MARQUISE RASHAD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
JONES, RICO DIVIROUS, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DRIVING WITHIN A GORE OR MEDIAN PROHIBITED Released;
LEE, TYLEASHA TAQUINNA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
MATHIS, TERRANCE VERSHAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MILLER, LILLY ALEXANDREA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SADLER, BRYAN KEITH, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
SHAW, J`NAE MONIQUE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
SPENCE, NORTORIOUS JAQUAY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; FALSE IMPRISONMENT Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
STAMPER, TREVIS TREMAYNE, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
TIFT, JAMAL ONEAL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
VAUGHN, KEMARI MONET-DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
WIMBERLY, ALEXANDER NORRIS, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS, FEET, FIST Active;
ZIEL, LEANNA AILEEN, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active.
FEBRUARY 28
ACREE, YOLANDA NIKOL, APD: CITY COURT SENTENCE Released;
BROWN, GLORIA MONIQUE, APD: SIMPLE BATTERY Active;
CORBIN, QUANDARIUS TRYSHON, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HAYES, TEMARCUS KEVIROUS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
HILL, DEADRA LANETT, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HUNTER, ALFRED PAUL JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, QUINTIN LEMONT, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
KNIGHTON, TRAVIS LAMAR, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
LOWE, CASEY BERNARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
LOWE, JOEL TREMOND, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
LUCAS, WALLACE BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MYERS, RHONIQUE LASHAY, APD: SIMPLE BATTERY Active;
NEAL, LASHONDA DIANNA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
PARKER, ASHLEY LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBERTS, VICTOR BERNARD, APD: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
SALTER, JONATHAN SHANE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SWAN, MANSON SAMUEL, APD: BATTERY Active;
WALTON, DOMINIQUE JOV`ON, SO: BATTERY Released;
WILSON, RANDI MARIE, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Active.
MARCH 1
BROWN, TONY LEE JR., ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active;
CHAMBERS, VERRO LEROME, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
CLYDE, CRYSTAL NICOLE, DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
FORD, RICHARDO LOTEZ, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
HUDSON, ODESSA DELORES, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JONES, PAUL VASHAWN, PROB: PAROLE VIOLATION Active;
LOVE, CHARLES LEE JR., APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; HARASSING PHONE CALLS Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS - FELONY Active;
LUTTERMAN, KEVIN LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MONROE, GARY DEWAYNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MONROE, TEKEECLA KAWINIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBINSON, EUGENE, DCP: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;
SIMMONS, KEISHA EVON, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD Released;
THOMAS, WILLIAM PATRICK, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THROWER, ASHLEE SHARIKER, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WOOTEN, JOHNATHAN LAMAR, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released.
MARCH 2
ACREE, GREGORY BERNARD, SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
CARPENTER, STEVEN EVERETT, APD: PROBATION VIOLATION Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DICKS, PHILLIP GRAY, SO: CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active;
FARMER, NARADA JAMAL, DCP: PROBATION VIOLATION Active; NO INSURANCE Active; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS OR FRAMES PROHIBITED Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
GATLING, QUANNESHA MICHELLE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HARRELL, WILLIAM JACK III, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
HARRIS, LOVEL JA`EARL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
HILL, JOHNTERRIOUS JACOREY, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
LESTER, TERRELL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LOGUE, JACQUELINE ETHERIDGE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - - MISDEMEANOR Released;
MONTGOMERY, DAVID OWEN, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; RECKLESS DRIVING Active;
SHIFFLETT, DEMETRIUS ANDREA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TAYLOR, RODNEY BERNARD, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, SHAQUNTA NYKIA, APD: COMPUTER THEFT Active;
WELDON, WENDI SHEREE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; NO INSURANCE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WILLIAMS, JAYLON MARCUS, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active.
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