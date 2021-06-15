These are bookings for May 27-June 2 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MAY 27
BARBARY, JASMINE NICOLE, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Released; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; NO LICENSE ON PERSON Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
BARNES, LARRY WAYNE, APD: BATTERY Released;
BECKETT, TYREEK MARQUISE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, TERRENCE JERMAINE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
CAULEY, TROY STUART, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DUREN, JACKIE KEITH JR., SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
FARMER, ARLEXIS RE'ZHANE, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY -- MISDEMEANOR Released;
HARVEY, ROBERT JR., APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; MURDER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
KIMBROUGH, FELIX ALONZO, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
MILLER, WALTER, SO: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
MOORED, DANIEL JOSEPH, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
PRICE, BRAYON JAMAL, SO: GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Released;
SMITH, JOSEPH LEE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
STILLS, JACQUINTE WILQUEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; BATTERY Active; COCAINE, POSSESSION OF Active;
WHEELER, DAVID RUSSELL, APD: IMPROPER LANE CHANGE Released; HIT & RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; FAILURE TO APPEAR TO ANSWER SUMMONS Released;
WILLIAMS, STEPHENO SIMONE, SO: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; AGGRAVATED STALKING Active.
MAY 28
CLYDE, ERICA SHANEKA NICOLE, APD: FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Released; FALSE OFFICIAL CERTIFICATES OR WRITINGS BY OFFICERS/EMPLOYEE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
DOYAL, SARAH JOHNSON, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
EVERSON, CHASE ALLEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARVEY, CLAYTON LOGAN, APD: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; DISTRACTED DRIVING Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
HIGHTOWER, JEREMY DEON, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
HUNTER, TAMMY MICHELLE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
JONES, STANLEY COURTEZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
PRICE, RAYCHELL ELLEN, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
RICHARDSON, DANIEL SCOTT, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
ROBERTS, JORDAN DANIEL APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBINSON, QUANTAVIS FREDRICO, ADDU: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SMALL, KENTAVIS DEVONTAE, SO: GOOD BEHAVIOR Active;
SNIPES, CODY SHYOUN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, LASHONDA DENISE, APD: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
WATSON, ANGELA DAWN, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; IMPROPER USE OF CENTRAL LANES Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
WHITE, JOSHUA ANTHONY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
YON, DEEARA SAGE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
MAY 29
COOPER, MARQUISE RASHAD, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
FORD, ANGELA MARIE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
GORDON, DONOVAN CHANING, SO: INTERFERENCE WITH CUSTODY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Released;
HALL, MICHAEL ANTHONY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
HUMPHREY, CODY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JENKINS, JIMMY LEE III, APD: PAROLE VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; RIOT IN A PENAL INSTITUTION Active;
KIMSEY, CHARLES EUGENE, OTHER: OFF BOND Active; SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
LIBERTO, SHELLY MARIE, APD: PROBATION VIOLATION Active; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
McMILLIAN, JAWASKI DONTRELL, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
O`BRIEN, LINDA JEAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
SIZEMORE, DAVID EDWARD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLOUGHBY, OCTAVIS JOSEPH, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released; IDENTITY THEFT, FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
MAY 30
CLEVELAND, CONTESSA JEANNAE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
FOSTER, CHIQUITA LASHAUTE, APD: DUI - PER SE 0.08 Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; COCAINE, POSSESSION OF Released;
GARY, JAYLYN JAWONNA, GSP: SIMPLE ASSAULT Released;
HOLSEY, CONSEULA, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; PROBATION VIOLATION Released;
INGRAM, EDDIE LAMEL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JACKSON, PRESTON MARQUIS, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, KEIKEI ANASTASIA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MITCHELL, KAYLA KEANDREA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SHERMAN, QUINTAVIOUS ALEXANDER, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, KELVIN LATRON JR., DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; RECKLESS DRIVING Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 8 TO 17 YEARS OLD Released; NO INSURANCE Released;
WAGES, MIRACLE FAITH, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WALKER, LORENZA III, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
MAY 31
JOHNSON, KIWWONN RASHARD GSP 119671
FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Active.
JUNE 1
ATKINS, JEREMY MARQUIS SR., USM: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; BAIL JUMPING -- FELONY Active; OFF BOND Active;
BRYANT, DONTERRIUS JAVON APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HUNT, SHONTESA SHABREKA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JACKSON, TYSHAUNDRE JAQUEZ, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
McLLOYD, SHANNON MEEKAL JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
McRAE, NELSON JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
MILLER, MICHAEL DAWAYNE, ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
O'NEAL, WESLEY JAY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
RAY, SHANQUILLA RENEE, APD: COMPUTER THEFT Released;
ROBERTS, KEONDREJAH LACANDYCE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN -- ALLOWING CHILD TO WITNESS ACT -- THIRD DEGREE - Released;
SIMMONS, CAREY LECONTE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
TAYLOR, TAJAH JORDAN, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
THOMAS, VANESSA RASHAUN, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
WHEELER, LORENZO CARL JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WHITFIELD, HAKEEM, SO: SIMPLE BATTERY Released;
WILLIAMS, RAYDERRIUS, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released.
JUNE 2
ALLEN, SHEVOKYVO LYVETTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
BRASCOMB, ASHLEY NICOLE, OTHER: OFF BOND Active;
CRAIG, NATALIE JANAE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DUNWOODY, WILSON BERNARD, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR -- FIRST OFFENSE Active;
EUBANKS, COLBY ADAM, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
GRANT, TANAKA MARQUEZ, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PAROLE VIOLATION Active;
HOLSEY, DAKOTA LAJANIE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HARASSING PHONE CALLS Active;
IRVIN, BRENTLEY ROYAL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
JACKSON, FANORIS LASHAWN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, JA'LEN VESHAWN, SO: ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD -- MISDEMEANOR Released;
LASTER, DONTERRIUS MARQUEZ, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active;
MARSHALL, CURTIS MANQUEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
McKEEVER, ERNEST JR., APD: DRUG PARAPHERNALIA Active;
MILLER, DONALD RAY JR., DCP: HIT AND RUN -- UNATTENDED VEHICLE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; STOP SIGN VIOLATION Active;
TAYLOR, CHRISTOPHER RASHAD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, JOHNATHAN McAUTHUR, DCP: BATTERY Active;
THOMPSON, JAIDEN RASHAD, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
TURNER, SAKIA LASHA, SO: THEFT BY TAKING - BICYCLE, $1,500 OR LESS, MISDEMEANOR Active;
WATSON, STEVEN RASHAAD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WESTER, EMANUEL ALEXANDER APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active.
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