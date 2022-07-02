Dougherty Jail Report

These are bookings for June 23-29 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JUNE 23
BROWN, KIM MARLON, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
BUSH, KENNY BERNARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
CHAPPELL, KENTRAIL CURTIS, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAVIS, ROBERT LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY Active; RECKLESS CONDUCT Active;
ELLIS, ANDRETE CHOIAYE, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
FARMER, NARADA JAMAL, DCP: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released;
FERRELL, JOHN KENNETH, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
FLENO, LUCIUS BERNARD, DCP: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Released; NO TRAILER TAG Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED, TWO Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released;
HAMILTON, MICHAEL WAYNE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES Released;
HOLSEY, TADARIAN MARQUIES, ADDU: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; IMPROPER PASSING ON LEFT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
JONES, MARQUIS JERTAVIUS, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
JORDAN, BRADLEY LAMAR, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; OFF BOND Active; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; BURGLARY --SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
KITCHENS, KYLE ROSS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
MIMS, EDWARD LEE JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE SECOND CONVICTION Released; BATTERY Released;
MITCHELL, DENNIS, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
MITCHELL, URIAH JACQUAN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
TEASLEY, KENNETH LANE, APD: RECKLESS CONDUCT -- HIV INFECTED PERSON Active;
UPSHAW, LORENZO CORNELIUS, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
WARDROP, ELIZABETH ANN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
JUNE 24
BRIGHT, DWAKA RENA, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
CHILDS, RAJAN RONNELL, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COLBERT, BOBBY ANTONIO, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
DAVIS, SHONDA LETITA, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released; PROBATION VIOLATION Released;
FLETCHER, BELGIUM RICARDO, SO: SIMPLE BATTERY Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, KENLISSIA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released; DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
KENDRICKS, RAHEIM SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Releases; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
PERRY, PRAYSHEANNA NEWKIRK, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
PRATT, CALISTA NICOLE, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released; FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
TURNER, SAMUEL, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Released.
JUNE 25
BLAND, JAVORIS SENTELL, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HICKS, PAUL THOMAS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PARKER, ASHLEY LEE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
PURVIS, MISTY RENEE, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
RICHARDSON, JESSIE LEE III, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
ROBERTS, NATHANIEL JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SCOTT, JA`KAYA SHERISE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, JAQUISE TREVARIAN, DCP: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; LAYING DRAG, DRIVING IN CIRCULAR/ZIGZAG COURSE Released; FAILURE TO YIELD AT YIELD SIGN Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released;
WILLIAMS, ZACHARIAN O`HARA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WOOD, KENNETH GEORGE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
JUNE 26
BEVERLY, RASHON EARL, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COLEMAN, JARON GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
DAY, JUSTIN MICHAEL, DNR: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HAMMETT, AMANDA JEWEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HOOK, KAHAUNANI NAOMI, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JACKSON, MARVIN JAMES, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active;
MITCHELL, RAY ANTHONY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
OLIVER, TISO DAWSON, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; IMPROPER LEFT TURN Released;
OVERTON, JORDYN MYCHAEL RACQL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; SIMPLE BATTERY Released;
SHEFKE, JAROD WADE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WARREN, TOMMIE TAYLOR, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released.
JUNE 27
AVRITT, ROBERT LEE, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
BROWN, DEVONTA SHUNDAE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
BROWN, JOHNATHAN MACK SR., APD: RECKLESS CONDUCT Released;
CLUSSMAN, JOSHUA GLENN, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
DAFFIN, ZAQUANTANEKIA KANEKIEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIDSON, JAMES FRANKLIN JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
DELORME, IVY MARIE, SO: PROBATION VIOLATION Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
DUKES, LYNN RAYNARD, OTHER: CITY COURT SENTENCE Active;
FUGATT, JESSICA HOPE, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
GARY, RUTHIE MAE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
GILLIS, CARLTON BRADFORD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, DEHAVEN JAMAL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HOLSEY, LINDRA MINYON', APD: RECKLESS CONDUCT Released;
JOHNSON, ERICA DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KEGLER, QUAN`YANNA SHA'RON, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
LENNEAR, JAMES TONY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MAJOR, LEON CHARLES, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
NAGY, JEFFERY MICHAEL APD: MALICIOUS MISCHIEF Released;
NELSON, CORNELIUS NIJAL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RACHEL, CEDRIC JR., SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
SUTTLES, MARKEISHA SOLANGE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
TENNEY, DAVID MICHAEL, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; OFF BOND Active;
TUCKER, ANNIE RUTH SO: PROBATION VIOLATION Active; FALSE REPORT OF A CRIME Active;
WIGGINS, REGINALD DEWYANE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, SO: CRIMINAL TRESPASS Active.
JUNE 28
ADAMS, QUINTINA YVETTE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BATTLE, CLIFFORD LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CALDWELL, WILLIE C. JR., SO 49950; MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
CANIDATE, DONTAVIOUS MONTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CANTY, TANIKA MARIE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CONLAN, KALENE ELIZABETH, SO: SIMPLE ASSAULT Active; OFF BOND Active;
DIXON, DERRICK BERNARD, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
FRENCH, KAWANDA DENISE, SO: WITNESS CONTEMPT Active;
JEFFERSON, NATASIA DEERIKA, SO: SIMPLE BATTERY OF A PERSON 65 YEARS OF AGE OR OLDER, PREGNANT FEMALE Released;
PEARSON, PAUL DONAVAN JR., DCP: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released; DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
PRATT, DONALD BERNARD, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
WESTON, ANTONIO BERNARD JR., SO: PROBATION VIOLATION Active.
JUNE 29
BROWN, MARQUESE QENTIZ, DCP: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
CRUZ, MARCOS ANTONIO, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPERATING UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
HUTTO, JOSHUA DEWAYNE, PROB: OFF BOND Active;
JENKINS, GENE RUSSELL JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
LAKE, JAVON GREGORY, SO: PROBATION VIOLATION Released;
OLIVER, BRIANNA JAREIA, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
RICHARDSON, MICHAEL ANTHONY, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
RUSSELL, LESLIE JEAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WALTON, CHRISTOPHER N., SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
WILLIAMS, DONTAVIOUS RASHARD, PROB: PROBATION VIOLATION Active.
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