These are bookings for March 9-15 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 9
ALBRITTON, LUCIOUS CALVIN JR., APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
BANKS, TIMIE RONELL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
CANDIDATE, RODNEY RODREKEO, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;
DRAYTON, DEMARKEVIOUS DREYSHON, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
FLEWELLEN, LATAVIOUS NICKY, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
FRAZIER, JAVASKI RESHOD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HIGGINBOTHAM, JONATHAN SETH, SO: SEXUAL BATTERY -- MISDEMEANOR Released;
JOHNSON, WILLIAM COURTNEY, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JUDGE, ALANA DALAINE, DCSP: SIMPLE BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
KENDALL, NATHEN LANDON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LOFTON, TAYLOR CIERRA, APD: COMPUTER THEFT Released;
LOWE, KWAMETRAVIUS KEHSHUN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active
MILLER, NICHELLE NEWANNA, SO: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Released;
MULDROW, X`ZAVIA ISHANTIBREYANA I., APD: DISORDERLY CONDUCT Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
ROYAL, SHELBY RONZELL, DCP: UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; MOTORCYCLES -- HEADGEAR Released; NO INSURANCE -- MOTORCYCLE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTORCYCLES Released; MOTORCYCLES -- MUST KEEP HEADLIGHTS AND TAILLIGHTS ILLUMINATED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WILLIAMS, KAMARION DI`ANTE, DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUB SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
WOODS, TRACEY STEPHENS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WRIGHT, ELIJAH BERNARD, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active.
MARCH 10
BENTON, NAUDIA CORNESE, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
BROWN, AVIANNA SHACORIA, APD: SIMPLE BATTERY Released; COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released;
ERVIN, LAKESHA NICOLE, DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Released;
FRAZIER, CORNELIUS D. JR., SO: GOING INSIDE GUARDLINE W/WEAPON, LIQUOR Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SELL OF Released;
GARDNER, KENYA BERNARD, APD: DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released;
GATLIN, JAQUARIS MARTEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, DAVID LEE JR OTHER: PROBATION VIOLATION Active; CITY COURT SENTENCE Active;
KING, DERRICK SR., APD: SIMPLE BATTERY Released;
KNIGHTON, RAYKWUAN DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
LEE, LACOYA SHONTEL, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
PHILLIPS, JUANYEA NAVORIUS, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
ROBERTS, OBADIAH EL`TAWAN, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
TURNER, KYLIE NATHAN, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
VANWINKLE, JAMES ROBERT, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
WASHBURN, TREVOR BOONE, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- PER SE, 0.08 Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released.
MARCH 11
CROFT, CLOE KAY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DOUGLAS, KEISHAMBREYIA TYKIMBERLY APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
GAVELEK, CHRISTOPHER MICHAEL GSP: DUI -- PER SE, 0.08 Released; LOUD MUSIC -- VEHICLE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
HILL, ASHLEY SHAVON GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
JOHNSON, DEMARCUS OCTIVIA, APD: COMPUTER TRESPASS Released;
JOHNSON, KEYONTAE LARUE, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
LOPEZ SANTELY, FERNANDO JAVIER, OTHER: THEFT BY RECEIVING-FELONY Released;
MITCHELL, SHABRIEL RENEE, DCP: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WEST, QUINTRAVIOUS MARQUISE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
WOODS, TRACEY STEPHENS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active.
MARCH 12
BUSH, JOHN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; RECKLESS DRIVING Active; PROBATION VIOLATION Active;
CANTY, JADEN TYREE, GSP: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
MOORE, DARRICK LEON, SO: PROBATION VIOLATION Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active;
RANDLE, CELESTE DENISE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SHELTON, AUTUMN JAQUIL, DCP: ENTERING AUTOMOBILE Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
STRATTMAN, ANTONIO, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
THOMPSON, TIMOTHY SCOTT, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
TRUONG, STEVEN PHUC, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
TYLER, MICHAEL TERRELL, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
WEST, ASHLEY DAWN, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active.
MARCH 13
CHARLES, BRIANA APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
CRANE, DENAUTICA MONTASIA, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
DALE, DELRON LEON, SO: BATTERY Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active; FALSE IMPRISONMENT Active; AGGRAVATED STALKING Active;
LEE, TYLEASHA TAQUINNA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MANSFIELD, RUFUS GREG, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PERRY, SHAUNDRIC DELANEY, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
RIGGINS, DEBRA ANNE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SALTERS, DONTAVIOUS RASHARD, SO: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY, MISDEMEANOR Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
TAYLOR, HENDERSON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WARD, REGINALIA LORENZIA, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released.
MARCH 14
BROWN, ALLEN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
COLLIER, KELLI MARIE, DCP: BATTERY Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
COWART, JOEY EUGENE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
DANIELS, WILLIE JAMES JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
FENN, TREMENTHIA ALVETA, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HALL, ALLANTE TRAVIS DEWAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KING, KAWON QUINTAVIOUS, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MINNIEWEATHER, PREQCIOUS KAYWATICQWALINE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
REDDING, JALEN TANNER, DCP: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, MISDEMEANOR, Active;
SANTOS JIMENEZ, JOSE DANIEL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
SPRADLEY, KEYANA DENISE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
STANLEY, GERROD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STEPHENS, MAURICE BERNARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
THOMAS, DAVONTAVIOUS JAMES, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
MARCH 15
ALFORD, SHALONDA NICOLE, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
BURKE, DAVANTE TREVEZ, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
EDWARDS, EARL JEROME, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
EVANS, LARRY EUGENE, SO: HARASSING PHONE CALLS Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
EVANS, SHIDEQUAH KEUNDRA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; FAILURE TO APPEAR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FOWLER, LATAMPA MASHEA, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Active;
GREER, BARBARA RENEE ADDU: ALCOHOL BEVERAGE-SALE/DIST/DISTIL/MFG/TRANSPORT/SHIP/RECEIVE Active;
HAIRE, IRENA NOELL, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
JOHNSON, SIRDARIOUS JIRIQUE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LOWE, RAMIREZ PEREZ, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
MOTT, JAMARION, SO: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
ROBINSON, ASHLEY MARIE, DCSP: CRIMINAL TRESPASS Released; DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
ROYAL, KEASHUN LATASHA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
SPRADLEY, KEYANA DENISE OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
THOMAS, QUINCEY NICHOLAS OTHER: MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active
WARE, JARQUAVIAS LA`SHARD, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
WASHINGTON, TRACY DENISE, ADDU: ALCOHOLIC BEVERAGE -- SALE, DISTRIBUTION, DISTILLING, MANUFACTURING, TRANSPORTING, SHIPPING, RECEIVING Active; MAINTAINING A DISORDERLY HOUSE Active;
WILLIAMS, NEAL SIPAYTON, OTHER: PROBATION VIOLATION Active.
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