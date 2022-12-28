Dougherty Jail Report

These are bookings for Dec. 15-21 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 15
ACEVEDO CORDERO, EDGARDO ANDRES, SO: PROBATION VIOLATION Released;
BROWN, JERBRIA NECOLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN, ALLOWING CHILD TO WITNESS ACT, THIRD DEGREE, Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
BYRD, KYONTA LAMON, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH ITENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released; PROBATION VIOLATION Released; STOP SIGN VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CHAMBERS, TIMMY JR., PAR: PAROLE VIOLATION Released;
FERRELL, DEMONTARRIUS QUNDRELL, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released; MARIJUANA --PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
GROVER, STACEY LOUIS, DCP: FAILURE TO APPEAR Active;
HINES, DIONDRA CARNVLIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HOLLIS, TOMMY TERRELL, SO: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; HIT AND RUN — STRIKING FIXTURES Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
JONES, TELLIS LEVAR, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
LOVETT, KENYARTA KOLET, SO: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; VIOLATION OF OATH BY PUBLIC OFFICER Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active;
OFFORD, BRENTON KENDALL, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
THOMS, ANITA MAYE, SO: CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active;
WARREN, ELIJAH RAY, APD: AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL Active; PROBATION VIOLATION Active;
WESLEY, KEVIN DEMETREZ, SO: OFF BOND Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Active;
WHITT, SKLER SIMONE, SO: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Released; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Released.
DECEMBER 16
ANDERSON, DEMICKA LASHAY, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
BANKS, NAHEEM SHARRIFF, SO: PROBATION VIOLATION Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
BARFIELD, CLINT MONROE, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
BRIDGES, KRISTY LYNN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
CONLEY, LORI RUTH R., SO: THEFT BY CONVERSION, FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DILLARD, DAVID JEROME, DCP: SPEEDING — STATE COURT Released; NO LICENSE ON PERSON Released; PROBATION VIOLATION Released;
HILL, APRIL NICOLE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, ALVIN JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFF PROBATIONER Active; THEFT BY RECEIVING — FELONY Active;
LITTLE, JASON MATE JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McCLENDON, JAMES ALLAN, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
PARRIS, ANDREW TREVON, OTHER: CITY COURT SENTENCE Released;
PRITCHARD, DANIEL SHAWN, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
ROBINSON, SULEANA LAFOND, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
SIMS, MIECKENZIE MARRISSA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
SUTTON, KANAJA RAYNIQUE SO: MARIJUANA --PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; THEFT BY RECEIVING-FELONY Released; CRIMINAL USE OF ARTICLE WTH ALTERED ID MARK (OTHER THAN MV) Released;
THOMAS, WOODROW JR., APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; PROBATION VIOLATION Released;
TIFT, JAMAL ONEAL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active
VALMA, NOAH ALLEN, SO: PROBATION VIOLATION Released.
DECEMBER 17
BURDEN, ANTONIO LAVAR, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
CARR, DENISE NICOLE, GSP: IMPROPER OR UNSAFE TURN, MOVEMENT, POSITION, LANE CHANGE, SIGNAL Released; DUI — PER SE 0.08 Released;
FOGARTY, ROBERT KELLY, DCP: NO TRAILER TAG Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED, Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
HAMMOND, GERALD RODNEY JR., APD: FAILURE TO APPEAR Released;
MIMS, ELLIS TYRONE JR., APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Released; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
WEST, MICHAEL ALEXZANDER, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
WESTBROOK, TRA‘QUANDEA LATAJAH, APD: SIMPLE BATTERY Released;
WHITE, TORREY CURTRINA, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Released; DISORDERLY CONDUCT Released.
DECEMBER 18
CONTRERAS, DYLAN JOEL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Active;
FULLER, SONYA ANDREA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
GREEN, KEANNIA TAMERRA, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
HARVEY, JAKARIS LATRICE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; PROBATION VIOLATION Released;
HAYNES, SYLVILA BERNETTA, SO: PROBATION VIOLATION Active; RED LIGHT VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;
JOSEY, JASON BERNARD, DCP: SPEEDING — STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
KNIGHTON, RAYKWUAN DEMOND, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
MIMS, MORGAN SHAYVONNE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
PROCTOR, JESSIE JAMES, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESS Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
SHERMAN, QUINTAVIOUS ALEXANDER, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
YOUNG, ELIJAH AMIRA, GSP: NO INSURANCE Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active.
DECEMBER 19
ANDERSON, SCOTT ANSLEY, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
BRATCHER, MALIK JORDAN, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, LAWRENCE EDWARD, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CARTER, ANTONIO MARQUAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Released;
DANIELS, TANISHA NECOLE ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released
EDWARDS, EARL JEROME APD: PROBATION VIOLATION Active;
ELLINGTON, KIM MERCER, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARVEY, ALEX TERELL, SO: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1500 Released;
MOORE, MONTRESSA LANIQUE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RICKS, MELVIN DAVID, DCP: SIMPLE ASSAULT Active;
ROSS, RONTERIUS JEMONE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SPRIGGLE, ROBERT MASON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STEWART, ANDRE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, LATOSIA CASSAUNDAR, SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
WHEELER, SILAS JAMES JR., ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
WHITE, TORREY CURTRINA, OTHER: OFF BOND Released.
DECEMBER 20
BURRELL, ASHUMBRIA LLASHAUN OTHER: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;
COBB, FELIX MENDALE, APD: MDMA (ECSTASY), POSSESSION WITH INTENT TO SELL, DISTRIBUTE, MANUFACTURE Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
GIDDENS, RODNEY DEBRYCE, SO: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
HUNTER, DEMETRIUS LASHUNN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JONES, MICHAEL LEE JR., DCP: FORGERY — FIRST DEGREE (NO CHECKS) Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; PROBATION VIOLATION Active; FAIL TO YIELD WHILE TURNING LEFT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; NO INSURANCE Active;
LAMONES, RALPH, OTHER: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;; DUI — MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released; ENDANGERING A CHILD DUI — ALCOHOL OR DRUGS, MISDEMEANOR Released;
LUKE, JAWASKIE MARTEZ, SO: AGGRAVATED ASSAULT, PEACE OFFICER, FIREARM Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, ACTIVE; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; TAMPERING WITH EVIDENCE — FELONY Active; LITTERING HIGHWAY Active; SPEEDING — STATE COURT Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active;
NUNEZ, EDGAR INGNACIO, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
POWELL, LASHAWNA CAMILLIA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
ROBERTSON, CARVIAS MANTAVIAS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, JERMIAH BERNARD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active; BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
WYNN, TERRI TANISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.
DECEMBER 21
BANKS, VASHAUN LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Released;
BRIGHT, DWAKA RENA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
CHAMBERS, TIMMY JR., PAR: PAROLE VIOLATION Active;
CLINTON, ERIC JR., OTHER: OFF BOND Active;
EDWARDS, MACK AARON, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Release;
McCOY, D MITRY ANTWAUN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NESBITT, SHADTAVIS, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PAYNE, CHARISMA CHANTAL, APD: COMPUTER THEFT Active;
SMITH, FREDRIQUEZ SEANTAGO, APD: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS & DRAFTS Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARG — FELONY Active.
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