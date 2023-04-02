These are bookings for March 23-29 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 23
ALADOUI, JIHAD ALA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, JAVOTAE, APD: ROBBERY BY FORCE Active;
BROWN, SHAQUASHA RENEA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BURNS, CHARLES EDWARD III, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
COLE, JAYLIN JASSIAH, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Released;
CONE, MISTY ANN, APD: FALSE REPORT OF A CRIME Active; FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Active;
COOPER, TYREE JACQUES, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CULVERSON, KYLE SINCLAIR, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
DIXON, OCTAVIUS DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FLETCHER, KIM NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HOWARD, AARON EDWARD-JONES, APD: DUTY TO DISPERSE -- PICKETING OR DEMONSTRATING Released;
HUBERT, TYVAUN XAVIER, APD: DUTY TO DISPERSE -- PICKETING OR DEMONSTRATING Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HUERTAS, JOSE JR., SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HUMPHRIES, LIONEL R., SO: TAILLIGHT LENSE REQUIREMENTS Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
ISAAC, MARKELL RA`SHON, SO: SIMPLE BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
JACKSON, MELVIN JAMES, APD: FAILURE TO APPEAR Active;
JOHNSON, JEFFREY GORDON, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
JONES, TERRENCE BERNARD, APD: ROBBERY BY FORCE Active;
MARSHALL, MARQUIS JAQUEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MEDINA, RAYMOND LUIS, APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Active; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING OR POSSESSES IDENTIFYING INFORMATION Active;
MERRITT, APRIL MARIE, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
NORRIS, MONTARIUS QUINTORIO, APD: DUTY TO DISPERSE -- PICKETING OR DEMONSTRATING Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
PORCHA, DARIUS, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DISTRACTED DRIVING Released;
REED, DENISE GREEN, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
REED, LA`KIJAH JASMINE, SO: SIMPLE BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
SMITH, QUINCY DEWAYNE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
TOOMER, JIMMIE LEE, DCP: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
WASHINGTON, CORTEZ RAYVON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WATERS, DARRYN MAURICE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WHITE, SHANIYA DOMINIQUE, ASU: SIMPLE BATTERY Released;
WOOD, VIVIANNA LOWESIA, SO: SIMPLE ASSAULT Released.
MARCH 24
BROWN, LE`DASHA SHANTAS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
CALLOWAY, TELVIN JERMAL, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
DAVIS, ERIC JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
EAFORD, RODRICK DEANDRE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
FILSON, LAUREN SYDNEY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
FLOURNOY, SKYLER TREY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GREER, BARBARA RENEE, SO: MANUFACTURING, DISTRIBUTING, SELLING ALCOHOL WITHOUT A LICENSE Released;
HARRELL, WILLIAM DURWOOD, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Released;
INGRAM, ROGER DAVID, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
JARRELL, KENNETH SHAUN, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, NIA LAVONNE, APD: COMPUTER THEFT Released;
JOHNSON, WILLIAM COURTNEY, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JORDAN, DEXTER GLEN, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
MILLER, DONALD EARL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MINATEE, QUATARIUS DONTA, OTHER: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; STATE COURT SENTENCE Active;
PAIGE, GREGORY TERRELL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
SEAY, RONALD MATTHEW, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; IMPROPER BACKING Active; NO INSURANCE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE, DANGEROUS DRUG, WEAPONS Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; CITY COURT SENTENCE Active;
TENNEY, DAVID MICHAEL, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active.
MARCH 25
CAIN, REGINALD LAMAR, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
DAUGHERTY, NICHOLAS TYLER, DA: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DENNIS, JOSEPHINE COLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GREENE, CHARLESTON THOMAS, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
HARRIS, DEMETRIUS JEROME, APD: RECKLESS CONDUCT Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
KENDRICK, TERRY EDWARD, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released;
LANG, KAMEELAH LATAVUA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LYLES, KAYVEON QUANTIVES, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active;
MARCHANT, KYLE ALEXANDER, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
MITCHELL, QUANSAY MONTAVIOUS, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active; CRIMINAL USE OF ARTICLE WTH ALTERED ID MARK (OTHER THAN MOTOR VEHICLE) Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
MORGAN, TARIQ ALEXEL, APD: REMAINING ON BUSINESS PROPERTY AFTER CLOSING Released;
PERRY, JASMIN ALICE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
REESE, ISAIAH TREVON, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
TOOMER, ALEXIS NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WALTERS, DAKOTA LAJANIE, SO: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
WILLIAMS, BRITTANY DANIELLE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
WYATT, ALAZIA DEWAYNE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released.
MARCH 26
BILLINGSLEY, SHE`VRON RASHAD, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
BROWN, ELIJAH EMMANUEL, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENT FOR MOTOR VEHICLES Released;
DAVENPORT, ROBERT, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, KERRY LAMONT, ADDU: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; COCAINE, POSSESSION OF Active OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; RECKLESS DRIVING Active;
DIX, JAMES BERNARD JR., OTHER: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GORDON, JASMINE PRISCILLA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JEFFERSON, MALIK RASHAD, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
LUMPKIN, CARLANDI ANNESH, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
MANUEL, REGINALD KIETH, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
McGOWAN, ALICIA ANNETTE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
MUFF, ADRIANNE SHANTELL, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
MUFF, NIKESHIA LASHUN, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
O`BRIEN, MICHAEL JAMES, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Active; REMAINING ON BUSINESS PROPERTY AFTER CLOSING Active;
PRICE, MARCUS JERMAINE, APD: CHILD MOLESTATION Active; PROBATION VIOLATION Active;
TYSON, AMANDA JADE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released.
MARCH 27
ACRES, PATRICK WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
BAKER, TIANNA ADRICIA, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
BARNETT, GERALD DEWAYNE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BRYANT, BERNARD ANTOINE, SO: PROBATION VIOLATION Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
CONNELL, COURTNEY SUMMERS, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
FREEMAN, ROBERT LEE JR., SO: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active;
GRAY, BYRON DEMETRIUS, SO: ELECTRONIC TRANSMISSION/POST OF VIDEO OR PHOTO DEPICTING NUDITY Active;
HAYNES, SHAMYA MONTAVIA, SO: MURDER Active;
HILL, CAMERON TRENT, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
JACKSON, ROBERT JR., APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
JOLLY, JONATHON BLAKE OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
JONES, GLENN JR,M SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
McGEE, MONTAVIOUS McCOY, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
McKINNEY, CEDRICK KID`CO, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active;
NOLAN, JOHN CURTIS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
ODOM, EDITH MARIE, APD: SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO PROOF OF INSURANCE Released; NO INSURANCE Released; IMPROPER STOPPING, STANDING & PARKING PROHIBITED Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
OVERSTREET, ROBERT EDWARD JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
RUTLAND, AUTUMN MARIE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
SLAUGHTER, WILLIE JAMES JR., OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
SORRELL, ULYSSES, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENT FOR MOTOR VEHICLES Released;
WOODS, KAYLYSE KEYONA, DCSP: BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL, SCHOOL BUS, BUS STOP Released.
MARCH 28
ALLEN, RODNEY JEROME, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BANKS, VASHAUN LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CLARK, DE`CAMERON BERNARD, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
COLLIER, KELLI MARIE, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released;
FAIRCLOTH, BRITTANY ELIZABETH, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
FLOWERS, CODIE ALAN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
FRAZIER, LAWANDA MANIQUE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GARDNER, UNTERIOUS ANDRE; SO: PROBATION VIOLATION Active;
HALL, JUSTIN DEON, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; OFF BOND Active; HOUSED FOR OTHER LAW Active;
HILL, ALVIN MILTON, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
LANG, KAMERSHA DATAVIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, ALISON SHAWANDA, SO: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; DISORDERLY CONDUCT Active.
MARCH 29
BLASH, LEATRICA KIAYA, SO: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active; RECKLESS DRIVING Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; PASSING IN A NO PASSING ZONE Active; HOMICIDE BY VEHICLE -- FIRST DEGREE,LEAVING THE SCENE, FELONY Active;
HENRY, GEORGE RANDELL, SO: OFF BOND Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
HERROD, CAREY SCOTT, APD: AGGRAVATED STALKING Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; AGGRAVATED STALKING Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HICKS, JOHN WESTON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JAMES, JENNIFER KELLY, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
McCLELLAND, PAITON GAGE, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Active;
MORRIS, KEVIN ANTHONY, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
RAMIREZ, LOURDES ZAMBRONO, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
STEPHENS, LANACIA SHEKEE, SO: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
WALKER, SHANTEA DANIELLE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WILLIAMS, RASHARD JAMEL, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active.
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