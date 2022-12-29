These are bookings for Dec. 22-28 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 22
ANDERSON, KIANA DEADRIANNE APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, DANNY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, VERNON STRAVINSKY JR., SO: SIMPLE ASSAULT Released; CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released.
DECEMBER 23
ALFRED, NEAHMAD JAYSHAWN APD 169436
CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
BRYANT, JAKE LEE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
CLAY, KIERRA LANETTE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
EDWARDS, DETRIUS DIONE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GOSIER, KEVIN BERNARD, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
GREEN, KEVIAN LATREZZ, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SAPP, JOSEPH JR., OTHER: OFF BOND Active; FORGERY -- THIRD DEGREE Active;
WATERS, LEE ROY JR., APD: RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Released; HIT AND RUN -- SERIOUS INJURY OR DEATH Released; HOMICIDE BY VEHICLE -- FIRST DEGREE, LEAVING THE SCENE, FELONY Released;
YARBROUGH, ERIC BERNARD, SO: OFF BOND Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active.
DECEMBER 24
DIAZ, JOSHUA JERMAINE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DOZIER, LASHAWNDA RENEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GETER, YATAKA DEOLINE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
HUMPHREY, POSTELL JR., APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
POWELL, NELEHIA CEMAYA, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
REAVES, JONATHAN DAVID JR., OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
REESE, BRANDON LAJOHN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SMITH, JAMES NORBERT JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
THOMAS, MICHAEL STANLEY, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released.
DECEMBER 25
ANDERSON, JOSHUA LAMAR, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
BURK, JESSICA DELLE, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DUVALL, DASHON KEDONTA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HENDERSON, MONA LISA, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released;
HUNTER, PRENTISS LEE, DCP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
OWENS, CHARLES THOMAS, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
ROBINSON, ALEXIS REAUNA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WARD, ORENTHIAL NUMANI, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Released;
WILLIAMS, STEVEN MONTRELL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
DECEMBER 26
ALLEN, TRAVIS SHATTELL JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MENCEY, CHANING ASHTON, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; COCAINE, POSSESSION OF Active;
SAPP, ANGEL NY`JHOUI, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
STRANG, KATHLEEN APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
DECEMBER 27
BOOKED, IN ERROR 18524: Released;
BOYETT, EDWARD LEE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
CLARK, SHERDALE DENARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
CLAY, ADRIENNE SHONITA, SO: COMPUTER THEFT Released;
COVINGTON, NATHANIEL MATTHEW, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CULVER, KENDRA RENADE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CUTLIFF, JAZMINE TAMARA, APD: COMPUTER THEFT Released;
DUNWOODY, WILSON BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
GARY, BROOKLYN BREANNA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
GILYARD, DONTAVIOUS RASHAD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GRAHAM, SASHIA RORY TYRONE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
GREEN, KEANNIA TAMERRA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HAYES, ANTONIO RENTRELL, DCP: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
HUDSON, TIMOTHY LASHANE JR., SO: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON FORCED ENTRY) Active;
JORDAN, ALIYAH BRIANNA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KEATON, YARNELL IMAN, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
NELSON, ZAYET JEROME MUHAMMAD, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
ROLLINS, EDDIE JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STARR, KOA EMBRY, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active.
DECEMBER 28
ADAMS, ALLESIA JUANITA, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
CARTER, KE`MARI KE`VEONTE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
HARDAGE, DEVIN DEMOND, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
HUMPHREY, AMANDA KAY, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; CRIMINAL TRESPASS - NO PROPERTY DAMAGE Active; THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE (FELONY) Active;
McCALL, DONOVAN CHRISTIAN RAY, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE (FELONY) Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
McCLUSTER, ROBERT DOMBRAIN, SO: FORGERY -- THIRD DEGREE Active;
MITCHELL, LYNNE MARIE MARSHALS: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PATTON, ANGEL DANIELLE, SO: PROBATION VIOLATION Active.
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