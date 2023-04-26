These are bookings for March 30-April 5 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 30
BRANTLEY, MUFASHA, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
BROWN, JERRA QUANTAY OTHER: PROBATION VIOLATION Active; HOUSED FOR OTHER LAW Active;
CARTER, BRITNIE NICHOLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DUNWOODY, WILSON BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GALBERT, BUSTER JOSHUA, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; RECKLESS CONDUCT Active;
HALL, ALAN JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JENKINS, BETHANY, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
LEVERETTE, RYHEEM, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
LUNSFORD, JESSE BERNARD, GSP: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
McCARTY, DAVID JAMES B., SO: PROBATION VIOLATION Released;
PFANNKUCH, BRYON JAMES, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active;
PIERCE, ENRICO DEVORIUS, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
SLADE, KIRK JR., SO: CRUELTY TO CHILDREN -- SECOND DEGREE Active;
SMALLS, RAMON, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active;
STEWART, EDDIE BERNARD, SO: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
SUTHERLAND, NICOLE KRISTINE, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
VELEZ, SANTOS LEE, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SAFETY BELT VIOLATION - 18 AND OVER Released;
WOODARD, JASMINE MARIE, SO: PROBATION VIOLATION Active.
MARCH 31
BERRONES-ZAMARRIPA, GRACIELA, DCP: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
COWART, STEPHANIE LEE, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DAVIS, ROBERT FRAZIER, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
DURRENCE, TONYA MARIE, DCP: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GEORGE, JACARLON JAMI, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
HARRELL, WILLIAM DURWOOD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
KNIGHTON, RONDREVEON JAKEI QUINSHUN, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
MORRIS, BRYAN ALLEN, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active
NO INSURANCE Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PERRY, LORENZO, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROBINSON, KENTRELL, DCSP: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE OF Released;
ROBINSON, RESHAWN DEVONTE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SANDERS, PATRICK DETREY, SO: PAROLE VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SIMPSON, TYRELL DEANGELOS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
STEVENSON, ARMANDALYNE, SO: STALKING -- MISDEMEANOR Released; HARASSING PHONE CALLS Released;
STUBBS, FREDDIE CORNELIUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SUBER, JARED FRANKLIN, DCP: THEFT BY TAKING -- BICYCLE, $1,500 OR LESS, MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
THOMAS, KELVIN LATRON, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WINGFIELD, GREGORY JR., APD: SIMPLE BATTERY Released.
APRIL 1
BARFIELD, KEITH OWENS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BROWN, KALEB ALEXANDER, APD: MURDER IN THE SECOND DEGREE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active
CASEY, BRANDON ASHLEY, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
FULLER, DESMOND RAYNARD, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
HALL, HAZEL MERTLY, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
JONES, DANNY, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
MARTINEZ, MARQUISE ANFERNEE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
SHROPSHIRE, KENNETH JEROME, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TAYLOR, STEVEN LARELL JR., GSP: CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; RECKLESS DRIVING Active; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active; FAILURE TO YIELD AT STOP SIGN Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Active; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DRIVING WITHIN A GORE OR MEDIAN PROHIBITED Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Active; IMPROPER USE OF CENTRAL LANES Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; AGGRESSIVE DRIVING Active; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Active; AGGRAVATED ASSAULT OF A PEACE OFFICER -- OTHER Active;
WILLIAMS, GREGORY BERNARD JR., OTHER: PROBATION VIOLATION Active; HOME INVASION FIRST DEGREE Active; MURDER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTD FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
WILSON, HENRY LEE, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
YELDELL, APRYL DEANGELA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
APRIL 2
BROUSSARD, KYLE ALAN, APD: PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Released;
CORAN, ANAYAH YAMENE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE ASSAULT Released;
HOWARD, TORAND JAROD, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
HUTCHINS, CASEY SHANE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active;
KING, TERRANCE SHERROD, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
MALLORY, DRESHAWN LAMARTRA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
SIMMONS, MICHAEL CHARLES, DCP: FAIL TO YIELD WHILE TURNING LEFT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
WINGFIELD, ESTELLA B., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
APRIL 3
BROWN, GETER ANTWAN, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
CARTER, MAVITA LASHUN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CLARK, TERRY BENJAMIN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
DUNNING, SHELIA DENISE, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
GREEN, KADIJAH AALIYNE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active;
JACKSON, CORTREZ JERMOINE, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
McINTOSH, ROLANDA TANYSHIA, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MORRIS, TRENTON ROBERT, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SAXON, SHAUNA MICHELLE, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
THREATT, A`MHARI BRIANA, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WARREN, JAHRENE TYREK, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; THEFT BY TAKING -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
WOODS, TRACEY STEPHENS, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
APRIL 4
BURKE, ANGLER DENESE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
COLEMAN, DAMION TYRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COLLIER, ANGIE LEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released
FLETCHER, CASSANDRA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GORDON, MISTI DENISE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
GULLAGE, ROBERT LLOYD, DCP: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HAYES, PEARLINE KEGLER, SO: AGGRAVATED STALKING Active;
HINES, KAMERON DEONTE, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
KEY, A`SHUNTI SHI`ASIA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released
KEY, SHA`KEIRA BREYANA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
McAFEE, AMIR JADEN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
MITCHELL, JUSTIN MONTRIZE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
MORGAN, TRAVONTA KEVONTARIA, APD: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
O`BRIEN, MICHAEL JAMES, APD: PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
SHEFFIELD, SHAUNDRE O`NEAL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
STOKES, PATRICK LEJUAN, APD: THEFT BY TAKING -- FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, CANDICE LEANN, SO: THEFT BY CONVERSION, FELONY Released;
TRENT, KENNETH BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
APRIL 5
CANIDATE, RODNEY RODREKEO, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DUNN, CHRISTINA ELISABETH, DCP: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
GAVELEK, ANTHONY MICHAEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
JONES, TORONTO RICO JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
McCRAY, DENNIS RICHARD OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
SPARKS, CHARMAIN SHELVONNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
THOMAS, PHILLIP MICHAEL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; ESCAPE -- MISDEMEANOR Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WIITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active; SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
TRENT, MIESHIA SHANTE APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WESTBROOK, TRAY`VEON DAY`SHAWN, SO: OFF BOND Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active.
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