Dougherty Jail Report

These are bookings for Sept. 1-7 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
SEPTEMBER 1
ARCHERY, JASMINE QUARERII, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BARNES, ERIC DEMETRICE, DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
BENNETT, DAVID JOSEPH, DCP: VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BOGAN, EDWARD BAINES, APD: PROBATION VIOLATION Active;
CONTRERAS, ISABEL TELLO, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
EDWARDS, KAJAAL CHANTY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
FRAZIER, FAQUAN DRESHUN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HUNT, ANTHONY CAUTED, SO: FAILURE TO APPEAR Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFOrmation Active;
JOHNSON, TALUSIA EVELYN, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES Active; OFF BOND Active;
JONES, DEWAYNE STEPHEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, PORSHA MICHELLE APD: STALKING -- MISDEMEANOR Released;
McDONALD, SEAN LOGAN APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
PICKETT, ETRIS APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
RAINES, TRAVIS JAMAL, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released;
ROWE, SHAWNA RENEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WELLS, AYDIN MAKAI, ASU: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
WHITE, YOLANDA DENISE, APD: HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; FAIL TO YIELD -- GENERAL RULE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WILKERSON, WHITLEY MONIQUE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released.
SEPTEMBER 2
BROWN, CHRISTOPHER BOYD SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BRYANT, SHANTANNA NIKELE, OTHER: OFF BOND Released;
DANIEL, TED WAYNE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
FLETCHER, JOHNNY B., SO: STATE COURT SENTENCE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HICKS, EDD SMITH III, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
JONES, TYLER EUGENE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MALONE, DESMOND KHARAN, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
MITCHELL, JAZZMINE ALEXIS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
OLIVER, TYRONE, GSP: VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
SIBLEY, ROBERT WALTER E., SO: DISORDERLY CONDUCT Released; SIMPLE ASSAULT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SMITH, ALKIN JAMES JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, VANESSA RASHAUN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
TRENT, TERRANCE LECONTE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS, FEET, FIST Active;
TURNER, JONATHAN LEE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WINGFIELD, JOHN D., APD: DISCHARGING FIREARMS DANGEROUS WEAPONS Released.
SEPTEMBER 3
BURKE, JOSEPH WILLIAM, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MOORE, JEREMIAH JAMILYN, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, FELONY Active;; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WELLS, CHRISTOPHER BENJAMIN, DCP: SIMPLE ASSAULT Released;
WILLIAMS, ROBYN ELAINE, APD: RECKLESS CONDUCT Released.
SEPTEMBER 4
CLARK, JAIDEN MACHIR, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
HICKS, JOHNUELL WANYA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JACKSON, ARIEL JAMYA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JACKSON, ILETHA MONTRAL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, SHAWN, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
LUNDY, ANGELA NICOL, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
PERKINS, JALEN CHRISTOPHER, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; RECKLESS CONDUCT Active; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
REDDING, DWAYNE LATIMORE, SO: PAROLE VIOLATION Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SHIVER, WILLIAM CHAD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SIMS, SHUNEATA JOHNSON, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED, Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
TURNER, BYRAN SCOTT, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, RASHARD JAMEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; PROBATION VIOLATION Active.
SEPTEMBER 5
ADKINS, AUSTIN KEITH, ADDU: MARIJUANA, PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTED, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SPEEDING -- STATE COURT Active;
BATTLE, WANDA DENISE, APD: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; STOP SIGN VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; RECKLESS DRIVING Active; RED LIGHT VIOLATION Active; CITY COURT SENTENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BLUE, PATRICK LAVARIOUS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
FARR, DANIEL LEE, APD: NO INSURANCE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MATHIS, MALCOM AHMAD, OTHER: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PERRY, ISHMAEL JASEAN, DCP: AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; RECKLESS CONDUCT Active; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
REESE, KENDRA ALANE APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
RILEY, CHRISTIAN KESHUN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
SUTTON, ELIAJIA SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Active; RECKLESS DRIVING Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WHITAKER, JASEN LEON, APD: HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released.
SEPTEMBER 6
AUSTIN, AMORI DASHAWN, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
BRADLEY, MARCUS ERVING, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BUCHANAN, LOUIS JR., APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
COOK, ARKEVIOUS BRASHAUD SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
COOPER, WILLIE MACK III, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPATCH, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Released;
DOUGLAS, KEISHAMBREYIA TYKIMBERLY, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Active;
LYONS, JAMAR BERNARD, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
PRIDE, ANTONIA LATREASURE, DCP: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; FLEEING, ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
SHERMAN, CARLOS SANTIAGO, SO: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active;
SIZEMORE, TORRIAN DEMAR, ASU: SIMPLE BATTERY Released;
SMITH, WILLIAM HAWK, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SWAN, KEION XAVIER, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
WILLIAMS, NIESHA RENAY, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active.
SEPTEMBER 7
BARNEY, CAVORIS MONTRELLE, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
BRONER, JAVONTAY TARRELL, DCP: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; DISTRACTED DRIVING Active;
JOHNSON, CHARAN DELVON, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
MALESKI, CHRISTIAN, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, MISDEMEANOR Active; THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
MAYBERRY, PAUL MARKS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
PERRY, SHAUNDRIC DELANEY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
RICE, JAHIEM JABOURIE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
STEVENS, DONTAVIUS KATO, APD: THEFT BY DECEPTION -- FELONY Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
WARREN, LAVASHA NICOLE, SO: THEFT BY CONVERSION, FELONY Released;
WEBB, MICHAEL JAMES SR., APD: FAILURE TO APPEAR Active;
WILSON, CHADWICK DEMONE, APD: PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Active.
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