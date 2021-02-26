These are bookings for Feb. 11-17 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
FEBRUARY 11
ACULA, MARIA SHAHANA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BELL, RAEKWON SADERIUS, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
FRENCH, KEVIN TYRONE, GBI: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
HINER, JESSE RAY, APD: DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
MORRELL, DAVID WILLIAM JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
PERKINS, VERNON BERNARD, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SMITH, GEORGE CLEVELAND, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
SNIPES, CODY SHYOUN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
STEWART, MATTHEW ANTONIO, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WARE, ROBERT ANDREW, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
WHITE, DRESAUN JAMAL, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, BRIANA RIYADH, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, CAMESHA LASHA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
FEBRUARY 12
ANDERSON, EMPRESS MIKITA IKIMBAUH, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
ANDERSON, SONIA LATICIA, APD: AGGRAVATED BATTERY Active;
BELL, DEVON KAMAR, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; INFLUENCING WITNESS Active; AGGRAVATED BATTERY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
BODIFORD, SCOTT LEE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
COLLIER, JAMIE COREY, SO: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FORGERY -- SECOND DEGREE Active; CONTROLLED SUBSTANCE MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active;
HINES, MARK ELLIOTT, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HOLLOWAY, JABARI MALIK, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
JOHNSON, TAHJ TYREESE, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active;
MORRIS, GREGORY XAV'RE, OTHER: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active;
TAYLOR, ANTHONY III, SO: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Released; THEFT BY DECEPTION -- FELONY Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
THOMPSON, BRYAN TYRELL, USM: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released.
FEBRUARY 13
ADKINS, DECARLO JERMIERE, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
BRIDGES, YASMEEN LASHELL, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
GREEN, DENTAVIOUS, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
HOSLEY, KEYON TYREIC, APD: FAILURE TO APPEAR Active;
JACKSON, ISAIAH DEMOND, APD: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, QUASHAYLA SYKEATHA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, LAUREN SHEA, APD: SIMPLE BATTERY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
SOLOMON, HAROLD HOUSTON JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, NEAL SIPAYTON, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released.
FEBRUARY 14
BOOKED, IN ERROR: Released;
BROWNLEE, YASMINE IREANNA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
DAVIS, JAYJUAN MELITO, APD: HARASSING PHONE CALLS Released;
DAWSON, ALEXIS BRIANNA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
DYKES, REMUS BERNARD JR., GSP: DUI - DRUGS, LESS SAFE Released;
GETER, YATAKA DEOLINE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; SIMPLE BATTERY Released;
HARRIS, JOSEPH PAUL, DCP: AGGRAVATED STALKING Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active; BURGLARY -- FIST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; AGGRAVATED STALKING Active;
McDANIEL, TERRY MAX, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; IMPROPER STOPPING, STANDING AND PARKING PROHIBITED Released;
NELSON, LATOYA JENELL, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released;
POWELL, ANTENEKA LASHAE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBERTS, VICTOR BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, SHALYRIS LATONIOS, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
WARREN, GARY THOMAS, DCP: FALSE IMPRISONMENT Released; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Released;
WARREN, GWENDOLYN HARRIS, DCP: FALSE IMPRISONMENT Released; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Released.
FEBRUARY 15
ARMSTRONG, QUOWNTEZ KORAN; SO: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active; STALKING -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR Active;
AULTMAN, MARKLAND ANDREW, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
BISHOP, JAMIL CORSHUN, APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released;
BLACK, MYONNA ANANDA, APD: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
CAMPBELL, LAMAR KEITH, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DANTZLER, TOSHIRA SHANTELE, APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; DRIVING WRONG WAY ON A ONE-WAY STREET Released; EXPIRED DRIVER'S LICENSE Released;
DUNCAN, JOHNNIE ROY, APD: SIMPLE ASSAULT - FAMILY VIOLENCE Released;
MARTINEZ, JOSE AGUIRRE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MITCHELL, LENTON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MITCHELL, TERRENCE LAVAIL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
RANDLE, DEVIN COVON, SO: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active;
SHAH, WAQAR ALI, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
THOMAS, TIMOTHY LEE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
TOOMER, SANDY ALEXANDER JR., APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;
WEIR, WILLIAM LEWIS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active.
FEBRUARY 16
BARNEY, BRANDON TYLER, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BASS, FOSTER LEON, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HORNE, KORY RYAN, GSP: PROBATION VIOLATION Active;
HOWARD, TORAND JAROD, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
ROBINSON, QUINCY DONTA, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active;
ROBINSON, RESHAWN DEVONTE', SO: BATTERY Released;
ROGERS, RASHAUN ALTERIC, SO: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SCOTT, ANTHONY EUGENE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
SMITH, HENRY GUYTON III, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SULLIVAN, BOBBIE JO, SO: HARASSING PHONE CALLS Active; VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
TAYLOR, ERICK SHARON, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
WALKER, GERALD LEWIS, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
WILLIAMS, JOHN HARRY, SO: PROBATION VIOLATION Active.
FEBRUARY 17
CASTRO, OMAR GARCIA, SO: OFF BOND Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
COVIN, DEMETRIOUS QUSHAWN, APD: MURDER Active;
DAVIS, SAMMIE LEE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HALL, JAMES MICHAEL, APD: MURDER Active;
HAYWOOD, QUENDARRIAN, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
LEWIS, DOMINIQUE JAMAAL, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
LOVETT, ZACHERY LEE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROLLINS, RONALD CONELL, APD: SIMPLE ASSAULT Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
STETTER, JOSEPH GREGORY JR., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; THEFT BY TAKING - MORE THAN $1,500 Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
STEVENS, DONTAVIUS KATO, APD: THEFT BY DECEPTION -- FELONY Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
WILLIAMS, SHENECIA SHARONDA, ADDU: PROSTITUTION Active.
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