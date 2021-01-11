These are bookings for Dec. 31-Jan. 6 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 31
BOSWELL, LAKEITH DENARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, SACONO MARQUET, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DIAZ, QUINTAVIOUS SHERROD SR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DUBOSE, RICHARD DEREK, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
FRANCIS, CAMPBELL OTTILE IV, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
KING, ANTONIO LAMONT, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
MATHIS, CARLOS DERIVIA, APD: PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; AFFRAY (FIGHTING) Active; MURDER Active;
MATHIS, SHAQUILLE RASHAD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; AFFRAY (FIGHTING) Active; PROBATION VIOLATION Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; MURDER Active; OFF BOND Active;
NIXON, MICHAEL WAYNE, APD: AGGRESSIVE DRIVING Released;
ROBINSON, BIANKA NIKOLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
THOMAS, CHRISTOPHER LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, QUANDASHAI D., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WEST, TATAIANA ALI, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
JANUARY 1
ALBRITTON, MARION KELVIN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BURNS, LASHINA SHANETTE, APD: SIMPLE BATTERY Released;
CASTLEBERRY, CHRISTOPHER WAYNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
GRIFFIN, MORGAN TAYLOR, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; NO LICENSE ON PERSON Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released;
GUDE, PENNACLE JENEANE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HAMMOND, GERALD RODNEY JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HOLLIS, KENRESON DENARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; BATTERY Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
NJU, MATILDA NANGA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
POWELL, CHAKA VONTRICE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SHIRLEY, JACOB L., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SOLOMON, GENE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TOLIVER, ERICA NICOLE, SO: CITY COURT SENTENCE Released;
TURNER, ALMA MICHELLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WASHINGTON, ANDREW SHAUQUIL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST OFFENSE PROBATIONER Active; CRIMINAL TRESPASS Active.
JANUARY 2
CLARK, MARK ARDELL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DANIELS, TARIUS BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HOLSEY, REGINALD BERNARD JR., APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
JACKSON, MELVIN JAMES, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
KELLAM, HERBERT LEON, GSP: MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released;
PRICE, BRAYON JAMAL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBERTS, LATASHIA QUINARIA, DCP: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
VICENTE, CARLOS, DCP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released.
JANUARY 3
CLARKE, SHIMON V., APD: ARSON -- THIRD DEGREE Active;
DAVIDSON, BRADLEY SCOTT, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAWSON, BRIANNA ASHANTI, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GLENNON, PHILLIP MATTHEW, GSP: DUI - PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released;
HOLLEY, JOHNNY MACK JR., APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
HUDSON, ALAN TELLEY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HUNT, RONQUAVIOUS QUANTREZ, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MACK, ASHLEY TASHAYLA, APD: BATTERY Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
OUSLEY, MARVIN GAYE SR., SO: THEFT BY SHOPLIFTING - $500 OR LESS Released;
PHILLIPS, JOSHUA ZANE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SIBLEY, TAVIS ANTOAN, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
SMITH, STEPHEN MARK SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TISBY, ARLISA TANESHA, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
WILLIFORD, JAMES BERNARD, GSP: DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released;
YOUNG, KEAMBREA NICOLE, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
YOUNGBLOOD, JUSTIN KLEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
JANUARY 4
ATKINS, JEREMY MARQUIS SR., APD: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
BARNES, MICHAEL DERICK, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; BRAKE LIGHT REQUIRED Released;
COLBERT, BOBBY ANTONIO, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HOLSEY, UKOTA DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HUNT, JESSICA SHAMISE, SO: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
JONES, DONNIE CARLTON III, SO: HOME INVASION FIRST DEGREE Active;
LOCKETT, KIRSHAUN BESHAE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
McCOY, LACIENGA KAMEELIAH, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; PROBATION VIOLATION Active;
McKNIGHT, MONTREZ JAVONN, APD: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
NEITHER, JAMES GERALD, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
NEWBERRY, KEYUNTA DEMETRIUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NEWBERRY, TREDARIUS BENARD, SO: HOME INVASION FIRST DEGREE Active;
NIX, BERNARD EDGAR JR., SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
PHILLIPS, CRAIG CONRAD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
SMITH, JAVIEN JAMAL, APD: THEFT BY TAKING -- BICYCLE, $1,500 OR LESS, MISDEMEANOR Released;
TAYLOR, NAQUAVUS SHANORRIS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, DERRICK BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, JARVIS CLARENCE, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
JANUARY 5
BYRD, LOUIS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DAVIS, DESMOND BERNARD, APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
DUNBAR, PALMER SINCLAIR, SO: PROBATION VIOLATION Released;
GIBSON, MONTRAVIOUS MONQUEZ, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
GILBERT, ARTHUR MURRY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JOHNSON, MICHAEL LAMONT, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
RANDLE, DEVIN COVON, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Released;
RIVERS, JUNICE LIL'TRICE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SEAY, ASTORIA ASHAUNTA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SNEED, COURTNEY CHANEL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
TOLBERT, PRINCESS DI'ANDREA APD: RED LIGHT VIOLATION Released; NO PROOF INSURANCE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WALKER, DESTINY ZANYA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WALKER, QUANTAVIA SHAKURIA APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WATSON, DORIAN TRAYDANZA, APD: PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION, MISDEMEANOR Active.
JANUARY 6
COHENS, MELVIN KEUN ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTEND TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
DOYAL, SARAH JOHNSON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GIVENS, MICHAEL LEE, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
GOODSON, KI'ONTAVIS D., ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTEND TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR -- FIRST OFFENSE Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED, Active;
HALL, OLLICE LEE JR., APD: VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Active;
JENKINS, COVEUN DEONTRE, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JENKINS, MIRACLES DESIREE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JOHNSON, SASHUN MONYA, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JONES, JAMES KELVIN, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; BATTERY Active;
JONES, WILLIAM MEKEYES, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE, NON-FORCED ENTRY Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE, NON-FORCED ENTRY Active;
LINDSEY, ARSENIO XAVIER, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MARSHALL, SHARTAVIUS LE'QUONE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NEWSOME, ASHLEY SHAVONICE, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
REDDICK, TRAMEL DIKI, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
SLAY, ROSHINA, SO: FRAUDULENTLY OBTAINING OR ATTEMPTING TO OBTAIN PUBLIC HOUSING Released;
SMALL, KENTAVIS DEVONTAE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
TAYLOR, FRANKIE SPENCER, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active.
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