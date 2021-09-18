These are bookings for Sept. 2-8 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol; Mar, Marshal’s Service:
SEPTEMBER 2
ALFORD, KELVIN NORVELL, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR FIRST OFFENSE Released;
COOPER, SHERMAN ALIHIM III, APD: SIMPLE BATTERY Released;
EDWARDS, EARL JEROME, DCP: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
EVANS, JARNAY BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFAFTURE, SELL, DISPENSE, Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
FLORENCE, LATRICE SAMONE, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
HENDERSON, LORI LEIGH, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released
JACKSON, RENARD RANEY, ADDU: CRIMINAL TRESPASS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; BATTERY Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
KENDRICK, VALERIE JENINE, APD: CRIMINAL TRESPASS - NO PROPERTY DAMAGE Released;
LASTER, KAION LATRELL, DCSP: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL, BUS STOP, BUS STOP Released;
ROSS, AMAUD RASHAD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
ROZIER, MARQUAVIOUS SHUNTEZ, DCSP: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
STINSON, JOSHUA ALLEN, APD: LOITERING, OBSTRUCTION OF FREE PASSAGE Released;
VALMA, NOAH ALLEN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; ENTERING AUTOMOBILE Active;
WHITE, ERICA NICOLE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
SEPTEMBER 3
CARTER, STANLEY LAMAR, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CHILDS, SHERNARD FRANKLIN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
GREEN, CARL CEDRIC, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
HAYES, BREDNEAD BUTNEIL APD: DISORDERLY CONDUCT Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
JOHNSON, JEFFREY GORDON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MATHIS, DORAN LEANDRE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PAROLE VIOLATION Active;
MATHIS, MALCOM AHMAD, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
PARKS, JAMINECIA JAKEZIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER, POLICE DOG, CORRECTIONS OFFICER Released; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Released; SIMPLE ASSAULT Released;
PHILLIPS, TERRANCE DASHAWN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PITTMON, GREGORY BERNARD ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
STEPHENS, KENYATTE ADRIANA, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
THOMAS, TIMOTHY LEE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
THOMPSON, JAYLEN, ASU: BATTERY Released;
WRIGHT, KENNETH RAY, USM: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
YOUNG, RICHARD EDWIN, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
SEPTEMBER 4
BLAKELY, DONTARIO DARELL, APD: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
CARR, NICHOLAS PATRICK, DCSP: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
CHISOM-SEAY, GABRIEL V., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
DAVIS, RICKY JAVONTE JR., ADDU: PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST OFF PROBATIONER Active;
HALL, DERICK LAMAR, GSP: TIRE REQUIREMENTS Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
KENDRICK, VALERIE JENINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION, MISDEMEANOR Released;
KIDD, ROBERT LOUIS, DCSP: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
MATHIS, SHUMNDREA TEREVA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
MILLER, MICHAEL DAWAYNE, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released
ROSS, BERNARD JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SMITH, CARLOS MORRICE, APD: SIMPLE BATTERY Released;
TAYLOR, ERICK SHARON APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, RAYDERRIUS RAYMOND, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WORTHY, QUINTERIUS TRAVON, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active.
SEPTEMBER 5
BODIFORD, MIAZIA KY'AN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DUNWOODY, WILSON BERNARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GIBSON, MARVIN JAMES JR., OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active
HARBUCK, ANDREW ALEC, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
HARRIS, EARL IV, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
McCLENDON, DEJARIK MONIQUE-LATRESE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MILLER, MORGAN PAIGE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MOODY, EDDIE JAMES, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
RIGGINS, DARNELL JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
RISTAU, JOHN EDWARD, GSP: SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; DISTRACTED DRIVING Released;
THOMAS, BRITTANY LASHAWN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active.
SEPTEMBER 6
ALLEN, GABRIELLE DELIGHT, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BROWN, ADREANNA SHAREESE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
CONN, COURTNEY C. KENNEDY, APD: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
COOPER, SHERMAN ALIHIM III, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; PROBATION VIOLATION Active;
GILBERT, TELISA MONIQUE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HARRISON, WILLIE JAMES, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
HILL, JOSHUA DAVID, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, STANLEY COURTEZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
LEE, MONTORIE KHAMBREL, APD: AGGRAVATED BATTERY Active;
ROBINSON, CARLTON LAMAR JR., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active.
SEPTEMBER 7
HALL, DISHI LASHELL, SO: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active;; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active;
HALL, JAVOND CHARLES OTHER: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
JACKSON, KEITH EARL, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JAMES, TIMOTHY CARL JR., SO: STALKING -- MISDEMEANOR Released;
JONES, COURTNEY LEVANT, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
LARKIN, MATTHEW DANIEL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
NELSON, DANIEL EVERETT, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SEADROW, ALESIA YVONNE, SO: PROBATION VIOLATION Active.
SEPTEMBER 8
BOOKED IN ERROR, SO 18524; RETURN FOR TRIAL Released
BULLARD, RANDALL SHANE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
CARTER, NIYA SHUNTEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CHAMBLISS, JAYKIA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
DONALDSON, ALEX CARLTON, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DRAPER, DONALD NELSON, APD: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active
DUNCAN, LADERRICKS MANTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HUTCHINS, JEREMY JEROME, SO: HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; SUSPENDED, CANCELED REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; STOP SIGN VIOLATION Active; NO INSURANCE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;
JEST, TREMAYNE WALLIQUE, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;
KING, NICHOLAS ANTIONIO, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; PAROLE VIOLATION Active;
MILLER, ROBERT, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; FAILURE TO APPEAR Active
MOREMAN, MALCOLM JAMAHL, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Active;
MYGRANT, KEVEN TYLER, APD: PROBATION VIOLATION Active;
PRICE, TERRENCE DEMETRIUS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active;
ROLLINS, GREGORY QUANTAVIOUS, OTHER: OFF BOND Active;
THOMAS, KENZIE KENTRAL, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Active.
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