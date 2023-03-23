These are bookings for March 16-22 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 16
CARSWELL, TYLER RAY, SO: CRIMINAL TRESPASS Active;
COLLIER, ALAN DARNELL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released; DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
CRAWFORD, SYLVIA ARLENE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
DAVIS, JOSHUA JOSEPH-ARMODD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
FULLER, WAYNE ANTHONY, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
HARLING, ROBERT LEE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Released; RIOT IN A PENAL INSTITUTION Released;
HEANG, SORIYA, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
HUNDLEY, JAZMINE JANAI, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JAMES, TYKERIA BREA, APD: SIMPLE BATTERY Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, MAKAYLA AIBREYANE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
MACK, KOVORSHIA DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
THOMAS, LETA SHAUNTA BROWN, APD: ENTERING AUTOMOBILE Released;
WARE, SHI`CAMBRIELLE JAMICE, APD: AFFRAY (FIGHTING) Active; PROBATION VIOLATION Active;
WARREN, JUSTIN NAEEM, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WATERS, MONTAVIOUS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN -- ALLOWING CHILD TO WITNESS ACT, THIRD DEGREE -- Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
WILLIAMS, SHANNON KIERA, APD: RECKLESS CONDUCT Released; FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Released.
MARCH 17
ALBRITTEN, SHARASKI MIKHAIL, APD: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
BRIDGES, JAMICHAEL DONTRELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COBB, JIMMY LEE III, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FREEMAN, ALEXISIONNIA KEIURA, SO: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GRIFFITH, MICHAEL DAVID, APD: NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HUDSON, QUANTAVIOUS JAVON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LEWIS, GLORIA JEAN, APD: FAILURE TO APPEAR Released;
POPE, THERESA ANN, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
REESE, TYLER TERRELL, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
ROBERTS, TUNDRA YVETTE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
ROZIER, JAMERI DONYE, DCP: IMPROPER LANE CHANGE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; IMPROPER OR UNSAFE -- TURN, MOVEMENT, POSITION, LANE CHANGE, SIGNAL Released;
SMITH, JOSEPH THOMAS, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
TABB, CLINT JOHN DCP: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
WILLIAMS, REGINALD BERNARD, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released.
MARCH 18
BARLOW, ANNA KATRINA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BARLOW, RACHEL NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DRAKE-BUSH, BRANDON COREY, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
HADLEY, FREDDIE LEE, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
HAYNES, SHAMYA MONTAVIA, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Released; THEFT BY RECEIVING, FELONY Released;
JOHNSON, KEYANO DEKIMBA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LOWERY, DEIDRA DANYELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
MACK, GEQUES BLANTON, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
MARROQUIN, ESVIN, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
MERRITT, AUSTIN RAY, GSP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; PROBATION VIOLATION Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; PEDESTRIAN -- UNLAWFUL TO DART INTO ROADWAY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
POSEY, CRYSTAL RENEA, DCP: CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
REESE, MICHAEL WAYNE JR., DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
THOMAS, TAMMI LASANDRA, APD: OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
WHITE, WILLIE JAMES JR., APD: PROBATION VIOLATION Active.
MARCH 19
DARRAH, MARSHALL ADAM, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
HAMMOND, MARQUEZ DANTE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
ISAACS, STEVEN LAMAR, ADDU: TAILLIGHT REQUIREMENTS -- TWO AFTER 1954 Released; COCAINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Released; NO LICENSE ON PERSON Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
MATHIS, TERRANCE VERSHAWN, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; IMPROPER LEFT TURN Released;
McLEAN, TARRANCE DARRWIN, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; IMPROPER USE OF HORN Released;
OLIVER, AARON JARELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Released; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; RECKLESS DRIVING Released; RED LIGHT VIOLATION Released; DRIVING ON RIGHT REQUIRED Released;
ROBERTS, K`NECIANA SH`DEYSHA, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; ENTERING AUTOMOBILE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SEADROW, ALESIA YVONNE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, GABRIEL LEWIS, APD: ARSON -- SECOND DEGREE Active; ARSON -- THIRD DEGREE Active; ARSON -- FIRST DEGREE, SINGLE OCCUPANCY DWELLING Active;
WATSON, ANGELA DENISE, APD: PUBLIC INDECENCY -- URINATION OR DEFECATION Released.
MARCH 20
BRIDGES, JAMICHAEL DONTRELL, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
BROUSSARD, KEIRON TYREE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BROWN, JULIUS LEN OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
EDWARDS, EARL JEROME, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
GORDON, TEREVA RICO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, SHEBREKA CONTESSA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
KITCHEN, KENNETH ANTONIO, APD: TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MANRIQUEZ, CAROL WINIFRED, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
SIMMONS, DARRYL KENNETH, APD: CITY COURT SENTENCE Active;
SIZEMORE, TAYLOR MARY, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, ZAYDREN JAION, APD: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;
WHITE, JERMIAH BERNARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
WILLIAMS, JUSTIN JERMAINE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS, FELONY Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
WIMBUSH, JAYLIN DE`MARTIN, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; CRUELTY TO CHILDREN -- ALLOWING CHILD TO WITNESS ACT, THIRD DEGREE - Active.
MARCH 21
ARNOLD, JAYLAN LEE, DCP: ROBBERY BY FORCE Active;
BEASLEY, ALVIN LEON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
BESS, GEORGE TAVIS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
BROWN, ABRAMS JONATHAN, APD: RECKLESS CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; RECKLESS CONDUCT Active;
BURNS, MICHAEL ANTHONY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CUTLIFF, JIMON GERRED, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
GOSHA, BRANDON BARNARD, APD: SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO YIELD AT STOP SIGN Released; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released;
HANNA, STEVIE DONTAY, APD: ARSON -- THIRD DEGREE Active; PAROLE VIOLATION Active;
HILL, ANTHONY MARKEE JR., SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
HUBERT, NYLA RENAE, DCSP: SIMPLE BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
JACKSON, JALANDIS KEJUAN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
KEITH, JESSIE CLYDE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
LEWIS, BILLY JACOB JR., OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
OLDS, RAMONICA CHRISTINE, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
PRICE, TREVYONAH LANARIAH, DCSP: BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
ROBINSON, VANESSA, APD: SIMPLE BATTERY Released;
WILSON, IYANNA NICOLE, DCSP: SIMPLE BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
WILSON, REGINALD JAMAL, DCSP: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE -- NO LICENSE Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, MISDEMEANOR Active.
MARCH 22
BARRETT, REBECCA ANN, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
BROWN, SEDRICK BERNARD, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; PROBATION VIOLATION Active;
CARTER, ANTONIO MARQUAVIOUS, SO: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER AGE 8 Released; PASSING IN A NO PASSING ZONE Released;
DAWSON, TIA BERSHON, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
DAWSON, TIMOTHY BERNARD, APD: BATTERY Released;
EDWARDS, MACK AARON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LUCAS, AMANDA FAYE, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
OTTING, KEVIN PATRICK, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
RATLIFF, LAURYN CYMONE, ASU: CRIMINAL TRESPASS Released;
ROBINSON, RESHAWN DEVONTE, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Active;
SAULS, TIMOTHY SHAUN, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
SMITH, ANGELEE CONSUEL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SMITH, LATRICIA DARNAE, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
TAYLOR, TIERRA SHARNEE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS, FEET, FIST Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
WILLIAMS, JACOBI RAHEEM, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active.
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.