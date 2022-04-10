Dougherty Jail Report

These are bookings for March 31-April 6 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 31
BYRD, NATAYVIS NOSHINTE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DE LOS SANTOS MAGALLANES, SUMMER D., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
DRAYTON, DEMARKEVIOUS DREYSHON, SO: OFF BOND Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
FEDD, ZA‘NYA SHANICE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
FRAZIER, JESSE KURTIVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HICKS, DOROTHY DORETHA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HUDSON, JAMARCUS MARQUEZ, ADDU: BATTERY Released;
JACKSON, ANGELO MONTREAL, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
JACKSON, XAVION JA‘MAL, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY Active;
LOFTON, MAURICE DEMARIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MINOR, DEBORAH ELAINE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
QUIMBLY, ALLISON MICHELLE, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
RODWELL, ELIJAH NAJAHNIK, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;; PROBATION VIOLATION Active;
SULLIVAN, JIMMY LEE, APD: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; HABITUAL VIOLATOR, MISDEMEANOR Active; TAILLIGHT REQUIREMENTS — TWO AFTER 1954 Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
TURNER, DAVIN EUGENE, GSP: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released; SPEEDING — STATE COURT Released; PASSING IN A NO PASSING ZONE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; RECKLESS DRIVING Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Released;
WAKEFIELD, DAVEYON, SO: THEFT BY RECEIVING — FELONY Released;
WALLACE, SUNDAY, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
WASHINGTON, KELTON MARQUIS, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
WILSON, WILLIE ROY JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released.
APRIL 1
BLADES, SHENAYA SHERRELL, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
BRADSHAW, GILFORD EUGENE JR., SO: FURNISHING TOBACCO PRODUCTS TO MINORS — MISDEMEANOR Released;
BRANTLEY, MALIK JAMAL SO: RETURN FOR TRIAL Active;
DAVIS, CHRISTOPHER WINDWALKER, SO: PROBATION VIOLATION Released;
FRANCISCO-ANTONIO, SIMON, DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; STALKING — MISDEMEANOR Active; VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
HEAD, CHAD EVERETT, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HOLMES, DAVON RASHAD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JAMES, LATOYA ARMENTHA, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released;
MILLEDGE, WILLIE JAMES JR., ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released;
PATE, KEITH DONOVAN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
PONDER, GARY, ADDU: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUF, SELL, DISPENSE, Released; SPICE, SYNTHETIC MARIJUANA, CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
REED, EDDIE JAMES, GBI: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released;
STEPHENS, JAMIL DEVON, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
WHITEHEAD, JUSTIN LORENZ SR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.
APRIL 2
HOSKINS, ANTHONY DEVONTE‘, OTHER: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, TRAYONTE MONQUES, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
REDDICK, FREDRICK, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released.
APRIL 3
GAY, DAVID EUGENE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
HALL, JANET, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
HOOVER, WILLIAM JASON, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, ERIC DODRIEN, DCP: MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; PROBATION VIOLATION Active;
MOSS, TYBERIOUS GREGORY, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
PITTMAN, CYLE JONATHAN, APD: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
POWELL, SHARESE ALEXANDREA, APD: FAILURE TO YIELD AT STOP SIGN Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
PRATT, DONALD BERNARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER, POLICE DOG, CORRECTIONS OFFICER Active;
ROBINSON, EXIVAES DORAL, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released.
APRIL 4
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;
HOLLIS, JEREMY CHRISTIAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
JOHNSON, DERRICK JUSTIN, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
KIRKWOOD, DEWANNA JANEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LEWIS, KEN‘TARIUS RASHAD, APD: AGGRAVATED ASSAULT — HANDS, FEET, FIST Active;
LOWE, MARTINEZ TAVARES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
REESE, KAMOSKI ANTWAN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
REYES, AMANDA FAYE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Active;
SMITH, DEKEL HAKEEM, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WHEELER, KODA ANSENIO, PROB: PROBATION VIOLATION Active.
APRIL 5
AVERY, JONATHAN CONLEY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BANKS, CORTEZ MONTREALL, OTHER: OFF BOND Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; CONTEMPT OF COURT — CITY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;
BARFIELD, EUGENE ALLEN, DCP: CONTEMPT OF STATE COURT Active;
BARKLEY, DARIUS AHMAD, SO: SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; SCHEDULE I OR II — POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Released; PAROLE VIOLATION Released;
BILLINGS, TRE‘VON DOMECIA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
DANIELS, JAIDAN EDWARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
FAIRBANKS, VINTASHA YVETTE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
FARMER, ORBRIONNA SANTIANA S., SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
GLOVER, JANIJAH JANAE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Released;
HAMMOCK, TODD ANTHONY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, SHIADAYSH DOMINQUE DENISE, ADDU: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; NO INSURANCE Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; NO LICENSE ON PERSON Active; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;
JACKSON, IKE, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
LEWIS, GIMIARIA GALEXA ANTOWNET, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
MEREDITH, CLIFF FREDRICK S., APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
POTTER, ANTONIO NATHAN SR., SO: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFF PROBATIONER Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
PRAYER, CEDRIC HADLEY JR/. APD: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; HIT AND RUN — INJURY, DEATH, DAMAGE Active;
TUCKER, ANNIE RUTH, SO: CRIMINAL TRESPASS Released.
APRIL 6
BONNER, JAMAL HYKEEM, OTHER: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
BOOKED, IN ERROR 18524: Released;
BROWN, JEREMY TRENTON, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
GREEN, MILTON LEON SO: PROBATION VIOLATION Active;
HACHIMINE, SATORU, APD: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
HATCHER, ASHLYN STRANDBERG, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; THEFT BY SHOPLIFTING — MORE THAN $500 Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ISAAC, RONALD JR., SO: INFLUENCING WITNESS Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAIN INFORMATION Active; GEORGIA RICO ACT (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; GANGS — UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active;
LINDSEY, JESSIE FELTON, APD: BURGLARY — SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LOPEZ, DIEGO, DCP: DUI — DRIVING UNDER THE INFLUENCE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; SPEEDING — STATE COURT Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
MALONE, JERMAINE KONKISKI, SO: BURGLARY — SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, OTHER MOTOR VEHICLE Active; THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, TRUCK/BUS Active
MALONE, LATARSHA NIKOL, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; CRIMINAL RECEIPT OF GOODS OR SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED Active;
PARTAIN, BREANNA JEAN APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active;
SEYMORE, DANIEL JOSEPH, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
SHEALY, DAVANTA DA QWAN, SO: ARMED ROBBERY — FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active; ARMED ROBBERY — FIREARM Active;
SMITH, SELWORTH HILROY, APD: BATTERY Active
TERRY, ROSETTA LOWE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
WIGGINS, REGINALD DEWYANE, SO: STOP SIGN VIOLATION Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Active; STOP SIGN VIOLATION Active.
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