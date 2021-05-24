These are bookings for May 13-19 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MAY 13
BINN, TAMIR RASHAWN, SO: RED LIGHT VIOLATION Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released;
BROOKS, ERICKA RENEE SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
CRIQUE, ANTONIO DAVID, APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
DAVIS, JAMES DEMETRIS, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
KHAN, MUHAMMAD SHAHERYAR, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
PEARSON, PAUL, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
SMITH, HENRY GUYTON III, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER, DOG, CORRECTIONS OFFICER Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
ZACKERY, KNYHAIH JARMAL, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
MAY 5
BRADLEY, HARVEY JAMES, SO: OFF BOND Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
BROOKS, BEN DAVID III, SO: PROBATION VIOLATION Released;
DENHAM, CHARLES EMMETT, ADDU: DUI -- PER SE 0.08 Active; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
HAMILTON, TOHJ IMIR, ADDU: COUNTERFEIT SUBSTANCE, POSSESSION, MANUFACTURE, DELIVER, DISTRIBUTE, OF Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
HIGHTOWER, GREGORY STEFFAN JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JACKSON, STEPHEN GLENN, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released; OFF BOND Released;
KING, ANTONIO LAMONT, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released;
SMITH, QUAZON MONTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TOWSON, WINDHAM ROBERT, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released;
TUCKER, ANNIE RUTH, APD: AGGRAVATED STALKING Active;
WILLIAMS, CHARLES ANTHONY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
MAY 15
BENJAMIN, QUINTRAVIS DEWYANE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BORDEN, TABOU SIMONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CLYDE, LYNN BERNARD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FINK, EVAN CRAIG, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
McKINNEY, JUANRICO TYUAN GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
RANDLE, LAWERENCE LORENZO, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
SOLOMAN, BRITTANI JO`AMBER, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
WARE, GREGORY EUGENE, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released.
MAY 16
EWALD, JOHN MATTHEW, DNR: ALLOWING WATERCRAFT OPERATION UNDER THE INFLUENCE Released; OPERATION OF VESSEL WITHOUT PERSONAL FLOTATION DEVICE READILY ACCESSIBLE/SERVICEABLE Released; ENDANGERING A CHILD WHILE OPERATING A VESSEL UNDER THE INFLUENCE Released;
JOHNSON, TALUSIA EVELYN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McDANIEL, JEFFREY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
POTTS, CURTIS, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
RANDLE, LAWERENCE LORENZO, GSP: GOING INSIDE GUARDLINE WITH WEAPON, LIQUOR OR DRUGS Released; OFF BOND Released;
YOUNG, TIFFANY LATOYA, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active.
MAY 17
ADAMS, MONTAVIOUS RAQUAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BENNETT, DANIEL JEROME, APD: DRUG RELATED OBJECTS -- POSSESSION AND USE OF Released;
BREASETTE, MADISON NICOLE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; CONTROLLED SUBSTANCE MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active;
HENDERSON, SHERRELL HENDERSON, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
HEWETT, KENNETH CURTIS, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
MOSELY, GABRIEL ALEXANDER, APD: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; BATTERY Released;
OUSLEY, TIJUANA A., SO: DISORDERLY CONDUCT Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active; DISORDERLY CONDUCT Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, BUS, BUS STOP Active;
SOLOMON, GENE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
STROUD, DARREN JAMEL, SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;; RECKLESS CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
TOLLEFSON, MARGARET WHITE, SO: FAILURE TO APPEAR Released;
WASHINGTON, SHAWNIQUA CAPRICE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
WILLIAMS, JOHN DORAL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, MARQUEZ AKEEM, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, TIMOTHY MICHAEL, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSESSION Active.
MAY 18
ANDERSON, DEMETRIA LYNETTE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
ANDERSON, TORRY JERMAINE, SO: SIMPLE BATTERY Released;
ANGLON, BOBBY FERREL, ADDU: FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active; STOP SIGN VIOLATION Active;
BANKS, MILO DEMETRIS, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
BRIDGES, SABRINA LASHAY, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
CHESTER, MONIQUE CELESTE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DANIELS, ANTHONY RICKEY, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DOWDELL, HADJI TERELL JR., DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; STOP SIGN VIOLATION Released; RACING ON HIGHWAY, EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Released;
GRANGER, MARILYN LOUISE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HILL, APRIL NICOLE, ADDU: TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
HILL, TERRENCE JAMAL, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
JENKINS, AHMAD RAY`NARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
OLIVER, JEREMIAH ISIAH, SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
SELLERS, JAMES LARRY, ADDU: NO INSURANCE Active; REGISTRATION AND LICENSE PLATE REQUIREMENTS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
SINGLETARY, KEDRICK JAMEL, ADDU: CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
TILLMAN, JAMES EDWARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WARREN, AMANDA DIANE, SO: SIMPLE BATTERY Released;
WHITE, MELISSA LOUISE, PROB: PROBATION VIOLATION Active
WILLIAMS, FRANKIE CARL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Released;
WILLIAMS, MAURICE DANTE, ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
WILLIAMS, RYAN LAMAR, SO: CRIMINAL TRESPASS Released.
MAY 19
ABDULLAH, FREDRICK TAKEEYBA JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BLACK, SHEILA FAYE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BROWN, JOHNTAVIOUS ALONZO, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
CRAWFORD, CHARLES ANDREW, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
DOYLE, JAMIE RYAN, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;
FOUNTAIN, JAMAR, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
GRIER, AVEONTAE DEJOHN, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
HOWELL, MARK ALAN JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
MERRITT, LEWIS ROSS, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
MOBLEY, AQUAYLA JANA', DCP: FAILURE TO APPEAR Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
ZINNECKER, ADAM MICHAEL, DCP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released.
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