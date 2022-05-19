Dougherty Jail Report

These are bookings for April 14-20 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 14
ABDULLAH, FREDRICK TAKEEYBA JR., ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Active; NO INSURANCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
ACREE, EARL JOHN, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
ATWOOD, TRACY LAUREN, SO: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
BARRON, OSHAWN ALEXANDER, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
BISHOP, RYHEEM JAMELVIN, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
BROWN, ALESHA NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BROWN, BYRON MONTRAVIOUS, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BUCHANAN, LOUIS JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HANCOCK, FRANKY WAYNE JR., SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, TRUCK/BUS Released;
HARPER, ANGELA COOK, ADDU: SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active;
HIGGINS, DONNA HOPE, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CITY COURT SENTENCE Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
JACKSON, JUSTIN BERNARD; SO: RETURN FOR TRIAL Released;
JAMES, ISSAC, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, LEANARD LEONIS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
LOWE, DAVID ANTHONY APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
PETERSON, GREG KYLE JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
THOMAS, KENNETH CORNELIUS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
THOMAS, TERRELL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
TOLES, DORIS RENEA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WALKER, WESLEY JEROME, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
WATKINS, RODERICK MONTRELL, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WELLS, ROBERT, SO: PAROLE VIOLATION Active;
WINGFIELD, GENE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
APRIL 15
CLARK, BRANDON CANTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, JALEESA LATIC, SO: COMPUTER THEFT Released;
HUNTLEY, LAMEKIA LATONDA, SO: CONTEMPT OF STATE COURT Released;
IRVIN, DORIAN SERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
KENNEDY, SHAUN MICHAELTODD, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
LEE, ANTONIO LEONARDO, APD: MURDER Active;
OLIVER, MARQAVIUS DESHAWN, SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD Released; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Released;
PARHAM, LEROY, DCP: AGGRAVATED STALKING Active;
RIVERS, XAVIER TRE`MON, SO: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Released; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,500 OR MORE Released;
SMITH, VALERIE RENITA, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; IMPROPER STOPPING, STANDING AND PARKING PROHIBITED Released;
WILLINGHAM, DONTERRION DENEA, APD: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released.
APRIL 16
BILLINGSLEY, ROY C. JR., APD: DUI -- PER SE 0.08 Released;
CONLEY, LORI RUTH R., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HAWKINS, JOHN DEWEY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JACKSON, ROBERT TERRON JR., APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
JACKSON, TRAYONTE MONQUES, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, JAIWAITHIAN SHAUNTASIA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS Released
SNEED, SEBRINA SHANTREALL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
APRIL 17
FURNEY, JASON VANN, DCP: AGGRAVATED STALKING Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
McDANIEL, LAVONTAY LENARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
NEWTON, TIFFANY SHANTE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SIMMONS, DOMINIQUE JAMAAL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
APRIL 18
ASHBERRY, MELVIN LEWIS, SO: PAROLE VIOLATION Active;
CARR, HAL LATERRION, SO: THEFT BY CONVERSION MISDEMEANOR Released;
CROUTHER, DAESEAN LEON, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHACE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
FREEMAN, KRISTIE BAGGETT, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HALL, TRENT JAQUES, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
KNIGHTON, RAYKWUAN DEMOND, APD: SIMPLE BATTERY Active;
LEWIS, JAMIE LEE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
MASSEY, RICKEY RECARDER JR., ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; MARIJUANA -- PURCHACE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
MONSON, JERMAINE QUANTZ, SO: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
MOODY, CINDY GAIL, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
MORRIS, RODRIQUEZ BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
NELSON, KITYAH SHERVON, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
OLIVER, JEREMIAH ISIAH, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
PERRY, OMOLEWA OGUNSEYE, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active; MARIJUANA -- PURCHACE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
STOVALL, SHAROD, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
THOMAS, JOHNATHAN McAUTHUR, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
APRIL 19
ALLEN, SHEVOKYVO LYVETTE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
BILLINGSLY, ANTWAUN ROBERTS, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
CHAMBERS, VERRO LEROME, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
DAWSON, MATTHEW KYLE, DCP: SIMPLE BATTERY Released;
DRAYTON, OCTAVIUS ROY, OTHER: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; MURDER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JONES, KHEDRIC MAURICE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, TAHLER AMARI, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
THOMAS, MICHELLE ANTONTTE, APD: THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Released;
THOMAS, RICHARD WARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
WHITE, BALYMPIA LA`TRE, SO: SIMPLE BATTERY Released;
WILLIAMS, TAVOYA TERRELL, APD: NO INSURANCE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; RECKLESS DRIVING Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released.
APRIL 20
BARRETT, MOSES WILLIAM, APD: BATTERY Active;
DANIELS, ZACHERY DEWAYNE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released
GILBERT, DAYIA DIONT`E, SO: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Active;
GLOVER, SHANDORA SANQUISA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; BATTERY Active;
HOLLIS, KENRESON DENARD, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS, FEET, FIST Active; BATTERY Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
JACKSON, KISEEN BROWN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
OLDS, VASHON LAFAYETTE, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
PETERSON, SHANACEE NICOLE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
STEGEMILLER, ROBERT CODY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
TIMMONS, KEYERA ANGEL, ASU: FALSE REPORT OF A CRIME Active; FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Active;
WASHINGTON, NERIYAH NIKKITRIS, DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Active;
YOUNG, SHAMURIEL SHANTE', SO: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released.
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