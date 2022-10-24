Dougherty Jail Report

These are bookings for Oct. 6-12 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 6
BENNETT, KIM BERNARD, SO: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION; Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
BISHOP, KAREEM AMON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BOYD, JACOBY NATHANIEL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released;
HAYWOOD, QUENDARRIAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
MOFFITT, JOSEPH JOHN, SO: THEFT BY RECEIVING — FELONY Active; THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE PARTS, MISDEMEANOR Active; BURGLARY — SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;
NELSON, TERRANCE LATRON, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WARD, EMONYEI QUINN, APD: THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; ENTERING AUTOMOBILE Active;
WILSON, TENYA ADELL, DCP: IMPROPER STOPPING, STANDING AND PARKING PROHIBITED Released; DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released.
OCTOBER 7
BAKER, FELICIA ROCHELLE, SO: EXPLOITING, INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Active;
BROWN, ELIZ DAKOTA, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Released;
CLINTON, ERIC JR., SO: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
FULLER, DESMOND RAYNARD, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
JENKINS, LAWANDA LASHA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
KEELEY, XAVIER ALEXANDER, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active;
LEWIS, ERICA KANESHA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PERRY, MAKITA SHANICE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
THOMAS, SHAKIA LANAY, DCP: WITNESS CONTEMPT Released;
WILLIAMS, KEON QUANTEZ, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active.
OCTOBER 8
BUSH, LEON LAMAR JR., APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
CODY, DESTINY NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
DANIELS, CORTEZ DEMOND, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HIT AND RUN — STRIKING FIXTURES Released;
GOSIER, TREY DENZEL, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; MIRRORS REQUIRED Released; NO INSURANCE Released;
HARRISON, LA‘DAYSHA BRIANNA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PEAVY, JACQUELINE ELAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WALKER, CARL LORENZO, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; RED LIGHT VIOLATION Released; SUSPENDED, CANCDELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; VIOLATION OF LICENSE RESTRICTIONS Released;
WEST, DEON BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released.
OCTOBER 9
ALADOUI, JIHAD ALA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
DANIELS, CHAVEZ CANTRELL, DCP: THEFT BY RECEIVING — FELONY Active; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; NO INSURANCE Active; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Active;
LOMAX, HEAVENLY ALLENA, DCP: THEFT BY RECEIVING — FELONY Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; TAILLIGHT LENSE REQUIREMENTS Released;
PARKER, DARIUS DENTRALL, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PICKETT, ETRIS, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
RIGGINS, TARUS DERELL, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Active; IMPEDING TRAFFIC FLOW Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
OCTOBER 10
ANDERSON, JANETTA CHINA, APD: COCAINE, POSSESSION OF Active;
BOYETT, EDWARD LEE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
BRADLEY, MARCUS JAWAN, APD: SIMPLE BATTERY Active;
CARTER, MICKEE RAHEEM DONNELL, SO: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
GARDNER, MONIQUE LA‘TRELL, SO: IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARPER, RASHEEN LAINNIS, APD: FORGERY — FIRST DEGREE Released;
JOLLY, COREY ROBERT STEPHEN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LETT, JOHANNA MALANKA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
LEVERETTE, UNTERRIN TYRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LUSTER, DONTRAVIOUS LAMARR, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
OUSLEY, KENTAVIOUS LADARRIUS, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PETERSON, DIAMOND ASHANTI, APD: FORGERY — FIRST DEGREE Released;
RAMIREZ, CONRADO, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
REYES, JA‘QUIS MARQUISE, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, GEROME JR., SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
WINGFIELD, MICHAEL JAMES, APD: PROBATION VIOLATION Released;
ZACKERY, MERCEDES ALEXO, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active.
OCTOBER 11
ALAVARADO- ALVERIO, ELIU, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Active;
BOONE, DERRICK DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; PAROLE VIOLATION Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
COOK, BETTY JEAN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
EASON, BRITTANY NICOLE, SO: HARASSING PHONE CALLS Released;
GUARINO, ANIAH GABRIELLE, APD: SIMPLE BATTERY Active;
LAMAR, McKEAL RAYNARD JR., APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAIN Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY, ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; PROBATION VIOLATION Active; RIOT IN A PENAL INSTITUTION Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Active;
SEVERSON, MICHEAL TERELL, SO: CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
SIMMONS, LINDSEY OLIVEA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.
OCTOBER 12
AMAN, BRANDON DAVIDSON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CLAY, STANLEY LENORRIS, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
COOK, TODD ANTHONY, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DRAGG, RYNIA, APD: BATTERY Released;
HERRING, AVIONIA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HOLMAN, VICELLOUS BREYON, OTHER: OFF BOND Released;
JOHNSON, ABRIANA MONIQUE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
KEELER, JACOB AARON, APD: HIT AND RUN — INJURY, DEATH, DAMAGE Active;
KING, TOMMY ALLEN, DCP: CHILD MOLESTATION Active; ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES Active;
MOSLEY, GLENN SANFORD, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;
REDDING, TRAVOSKI RASHAD, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
SMITH, KAYA JORDAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TOOMBS, KELSEY OMAYA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
WINGFIELD, JIMMY JOSEPH, ADDU: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS, NO PROPERTY DAMAGE Active.
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