These are bookings for April 15-21 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 15
ADAMS, CARMEN AALIYAH, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Released;
ARNOLD, CALEB MATTHEW, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; BATTERY Active;
BARKLEY, DARIUS AHMAD, SO: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; PAROLE VIOLATION Active;
BROWNLEE, NATRANZA LASHON, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Active;
BRUNSON, CORNELIUS, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CARPENTER, STEVEN EVERETT, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DOUGLAS, RASHAWN QUATEZZ, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; CONTROLLED SUBSTANCE MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF A PARK Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
EDGAR, SHANTURRIA TANTIA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HAMM, TYLER WALTER, APD: AGGRAVATED CHILD MOLESTATION Active;
KNIGHT, ROBERT ROSS III, GSP: RECKLESS CONDUCT Released;
MUFF, DONTEVIUS MONTREL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
PORTER, ANTHONY LAMAR, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
POWELL, SAMANTHA MICHELLE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
RICHARDS, DIAMOND ZACKISHA, APD: PROBATION VIOLATION Released; NO LICENSE ON PERSON Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
RIGGINS, KEDRIAL DONDRE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
SLOAN, JACQUIZ JONVONTAE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
WATTS, ANDRU TIMOTHY, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSESSION Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF A PARK Active;
WILLIAMS, JAMES LEE APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
WOODS, TRACEY KEY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR -- FIRST OFFENSE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released.
APRIL 16
ALBRITTEN, JAMES SHAROD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ANDERSON, CANTRELL BERNARD, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
BEAL, DAN III, ADDU: GAMBLING Released;
BYRD, EVA MAE, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; GAMBLING Released; KEEPING A GAMBLING PLACE Released; MANUFACTURING, DISTRIBUTING, SELLING ALCOHOL WITHOUT A LICENSE Released; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Released;
BYRD, KYONTA LAMON, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; STOP SIGN VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CLARK, JOEL MATTHEW, SO: FAILURE TO APPEAR Released;
COVIN, PATRICK BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, SHARONDA HENTRISE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
GARRETT, QUINTON RASHIM, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
GLENN, PRECIOUS ROCHELLE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
GLOVER, OREE JAMES, ADDU: GAMBLING Released;
GUNN, ZOE ANN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
HILL, STEVE BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; PROBATION VIOLATION Active;
HINES, KHARAN DIANTA SR., SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, TYSHON BOBBY, OTHER: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
LOUD, JAVONTE TERRON, SO: AGGRAVATED ASSAULT - OTHER Active; OFF BOND Active;
MORRIS, GILBERT LEEDOZIER, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; NO LICENSE ON PERSON Released; ENDANGERING A CHILD -- DUI, ALCOHOL OR DRUGS -- MISDEMEANOR Released;
SHIELDS, ANTHONY, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WELLS, JASON, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; PROBATION VIOLATION Active;
WHITEHEAD, NICHLOS MARQUIS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WOMBOUGH, CHRISTINA LYNN, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released.
APRIL 17
ALLEN, SHEVOKYVO LYVETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BARNEY, HAKEEM RADRE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; CRIMINAL TRESPASS - - FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
CARRINGTON, TERRY STEPHEN JR., GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
EVERETTE, RALPHIEL RAHEIM, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
GRAY, FREDRICK LEON, DNR: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HALL, ANTWAN JAWASKI, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; OFF BOND Active; RECKLESS CONDUCT Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
HARVEY, DEMARIO CORTEZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; SIMPLE BATTERY Released;
RALEIGH, ANTHONY TYRONE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
REDDING, LAWRENCE DOUGLAS, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SMITH, LATRISHA NATASHA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
STEWART, KENDALL LAMAR, APD: CHILD MOLESTATION Active;
WALTERS, MORRIS JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
WALTON, ERICA LASHAN APD: SIMPLE BATTERY Active.
APRIL 18
COX-HOWARD, CODY LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARRIS, CHARLES MARQUIS, SO: PROBATION VIOLATION Released;
KING, MICHAEL ERVIN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
KLEIN, DIANA LEE, APD: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
McGOWAN, ALICIA ANNETTE, SO: RECKLESS CONDUCT Released;
MEADOWS, JOTERRIUS ROYSHON, SO: LAYING DRAG/DRIVING IN CIRCULAR/ZIGZAG COURSE Release; RECKLESS DRIVING Released;
PARKS, OCTAVIAN TREMAINE, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
SAYLOR, LATRICE BEATRICE, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released.
APRIL 19
BISHOP, JAVARIS QUNATE, APD: BATTERY Released;
BRUMBLEY, JAMIE MARIE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
CARTER, MAVITA LASHUN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GAINES, GEORGE DENNIS, SO: FAILURE TO APPEAR Released;
HAMMOND, ALDREICKA B., APD: CRUELTY TO CHILDREN -- SECOND DEGREE Released; BATTERY Released;
HAMMOND, ALTEVIOUS BRE`SHA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HENDERSON, SHAQ`UA NICHOLE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
HOLLIS, KOVONSKI MONTRE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HOPKINS, MICHAEL CHRISTOPHER, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JOHNSON, KEIKEI ANASTASIA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, HANNAH DENISE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
KEARNEY, ROOSEVELT JERRY, APD: DUI - MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released; FAIL TO YIELD AT STOP SIGN Released;
MITCHELL, JOHN CORY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
OXENRIDER, NATHAN ALLEN, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; BATTERY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
PRICE, JOHN GARY, OTHER: OFF BOND Released;
SIMS, SHUNEATA JOHNSON, APD: TAG LIGHT REQUIRED Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
THOMAS, ADRIAN LETICIAN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
APRIL 20
ALFORD, KELVIN NORVELL, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
BAISDEN, DARYLL MARQUETTE, SO: COCAINE, SALE OF Released;
BROWN, NAHJI JA`NET, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; CRIMINAL TRESPASS Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
DAVIS, ASHLEY TAMARA, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Active;; PROBATION VIOLATION Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
DUNNELL, JONTAVIOUS TORRELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FLETCHER, JAYLEN JERRELL, APD: PROBATION VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
FORD, DENZEL XAVIER, GBI: COCAINE, SALE OF Released;
HALL, MICHAEL ANTHONY, OTHER: OFF BOND Active;
JOHNSON, ROBERT TREMAINE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
KIMSEY, CHARLES EUGENE, GBI: SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, SALE OF Active; OFF BOND Active;
KIMSEY, JENNY ELLEN, GBI: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; OFF BOND Active;
MATRE, RACHEL CHARLINE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McCARTY, DAVID JAMES B., SO: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
SOWELL, MICHELLE LEIGH, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
WILLIAMS, SHAMEKA LEKYA, OTHER: OFF BOND Active.
APRIL 21
ALLEN, SHEVOKYVO LYVETTE, APD: INJURING, TEARING DOWN OR DESTRUCTION OF MAILBOXES; INJURING Active; OFF BOND Active;
ANDERSON, JOHN HENRY JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Active; BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; BATTERY Active;
BRADSHAW, JAMES III, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
GERVIN, CHINA SHYTERIA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Active;
GRANT, LISA ANN, SO: CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Active; VIOLATION OF OATH BY PUBLIC OFFICER Active;
JACKSON, COREY JERMAIN SR., SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
LAMAR, THOMAS EDWARD, APD: BATTERY Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
THOMPSON, RYHEAM, APD: AGGRAVATED CHILD MOLESTATION, MISDEMEANOR, VICTIM IS 13 BUT LESS THAN 16 Active; STATUTORY RAPE -- MISDEMEANOR, VICTIM IS 14 BUT LESS THAN 16 Active;
WATSON, BETTY ANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WILSON, ALEC LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
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