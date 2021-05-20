These are bookings for May 6-12 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MAY 6
ALBRITTEN, MARION KEVIN JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ANDERSON, RICARDO SCOTT, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
BENTLEY, JUSTIN LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BLOODSWORTH, EDGAR NEWTON JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;
COLBERT, MARTAVIOUS ROSHUN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
DANIELS, STEVIE DYTWAN, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
HINTON, JONATHAN NAEKWON, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HURST, WILLIAM TODD, GSP: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
JENKINS, TERIVIO ANDRY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, TATYANNA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WHITE, JABARIUS TYHEEM, SO: PROBATION VIOLATION Active; OFF BOND Active;
WHITEHEAD, JAMAL TYRIK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, DAMEON TREMANIE, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- PER SE, 0.08 Released.
MAY 7
CRAPP, TRAYVON PHAMONTAE, APD: ARMED ROBBERY -- OTHER WEAPON Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
CROFT, PAMELA ROSE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FRAZIER, KIMBERLY DENISE, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GOMEZ, EDGAR BORROMEO, APD: BATTERY Released;
HINES, MARK ELLIOTT SO: PROBATION VIOLATION Released; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released; IMPROPER U-TURN WHEN PROHIBITED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; STOP SIGN VIOLATION Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
JENKINS, CHARLIE WILL JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNS, CHRISTOPHER LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
POWELL, RICARDO DE`ANDRE, SO: PROBATION VIOLATION Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
RANDLE, SAMMIE JAKE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WRIGHT, LAMONT VANCHESTER SO: HARASSING PHONE CALLS Released.
MAY 8
CULPEPPER, MICHAEL LAVAUGHN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
DAVIS, SHONDA LETITA, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
FENDER, MARK IVAN, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
JOHNSON, CLINT DAVID, SO: PROBATION VIOLATION Released;
THOMAS, ARLICIA DENISE, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; LEARNERS LICENSE VIOLATION Released;
THOMAS, TERRELL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active;
WHITE, BRITTANY MARIE, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released.
MAY 9
BANDY, GRADY LAMAR, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BILLINGSLEY, SHE`VRON RASHAD, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; UNLAWFUL PARKING Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; COUNTERFEIT SUBSTANCE, MANUFACTURE, DISTR.IBUTION, PURCHASE, SALE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; MARIJUANA -- PURCHASE POSS, WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
CALDWELL, SHARON, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
CHILDS, ALBERT LEWIS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DANIELS, TARIUS BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, THERESA LANETT, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
EDWARDS, EARL JEROME, GSP: CRIMINAL TRESPASS Active; FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Active; DUI -- PER SE 0.08 Active;
ELLIS, ULYSESS III, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
JONES, ANDREW SHERROD, APD: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
METCALF, CASSANDRA HOPE, SO: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
MOORE, SHAKILA SHAVONTA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
REESE, RENARDO BERNARD, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active.
MAY 10
BARFIELD, CALVIN JR., ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released
CALLOWAY, MORJAVIOUS L., APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
DELOIT, TINA LUCILLE, DCP: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
HALL, AUBREY JAMES SAVALAS, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
JACKSON, KHALIQ NYKEEM, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
PAGE, ROBERT GARY JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SAPP, TYKESHIA SHENORIA, ADDU: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
TAYLOR, DONNELL RODRICK R., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released
HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WARREN, STEVEN DALE, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
WILLIAMS, RUDE INEXIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active.
MAY 11
BROOKS, BEN DAVID III, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
BROWN, JOHN SCOTTY, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; PAROLE VIOLATION Active;
CELESTIN, ED`NARD JEREMIAH ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DISTRACTED DRIVING Released;
HOLT, SOLOMON CHRISTOPHER, APD: PROBATION VIOLATION Active; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Active;
JONES, LAVERNE DION, SO: SIMPLE BATTERY Active;
LEANNER, JAVONTAE JAVARIS, ADDU: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released; OPERATION WITHOUT REVALIDATION DECAL Released;
McCARTY, DAVID JAMES B., SO: PROBATION VIOLATION Released;
MITCHELL, ANTONIO DE-LARTLIES, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RANDALL, SHAYLA CHANTEL, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; INJURING, TEARING DOWN OR DESTRUCTION OF MAILBOXES; Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active;
STRUM, SABRINA YVETTE, SO: OFF BOND Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
TUCKER, ANNIE RUTH, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WHITE, BRITTANY BREANNA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
MAY 12
ANTHONY, KONTTERIOUS DONTE JR., SO: VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Released;
BEAL, GEORGE, APD: RECKLESS CONDUCT Active;
BOYKIN, CEDRIC BAERNARD, USM: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active;
DIAMOND, JOSEPH BERNARD, AFD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
JACKSON, MICHAEL LORENZO, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
LEE, MONTORIE KHAMBREL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
LUCIANO, ANGEL, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
O`NEAL, KAYLA LYNDSEY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
TOOMER, ALEXIS NICOLE, APD: AFFRAY (FIGHTING) Active; PROBATION VIOLATION Active.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.