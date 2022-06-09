Dougherty Jail Report

These are bookings for May26-June 1 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MAY 26
BYRD, DAVID LYNN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
GOSHAY, BRITTANY RENEE, APD: COMPUTER THEFT Released;
GOUDY, AARON BLONDIE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
HARPER, DAVID LEE III, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
HUCKLEBEE, BOBBY, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
KNIGHTON, MILTON JAMES, DCP: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
LOWERY, JOHNNY ELLIOT, APD: SIMPLE BATTERY Released;
MILLER, MICHAEL DAWAYNE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; STATE COURT SENTENCE Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
SAMS, TERRY DUVALL, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
SMITH, ROBERT CHRISTOPHER, SO: OFF BOND Released; STALKING -- MISDEMEANOR Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
SPENCE, CLEO ROBERT, APD: SIMPLE BATTERY Released;
TOOMER, ALEXIS NICOLE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released.
MAY 27
ALEXANDER, KIERRA SHANEKA, GSP: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
BARNER, BRYAN JERROD, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BLAKELY, DONTARIO DARELL, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
FORD, ZACOBE ALEXZAE, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FRAZIER, JOEL KESHOD, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
FREEMAN, ROBERT LEE JR., SO: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; RECKLESS CONDUCT Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active;
HORST, FRANK RAND, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, MARVIN JAMES, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, LATOYA LATRICE, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Released;
MARIANI, DANTE ASHTON, APD: SIMPLE BATTERY Released;
SIMMONS, CHRISTOPHER JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Released;
THOMAS, QUINCEY NICHOLAS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TURNER, JOHNNY FRANKLIN, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WARD, CEDRIC LAMAR, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Released; CRUELTY TO CHILDREN -- THIRD DEGREE, CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT Released; RIOT IN A PENAL INSTITUTION Released;
WATERS, CARLOS KENESSE, ADDU: IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
WILLIAMS, RICHARRDA URISSA, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Released.
MAY 28
ANDERSON, WILLIE CHARLES JR., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
BONNER, ANTONIO DEWAYNE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAVIS, TONY RANDALL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HOSLEY, DIAMOND DA`AERIEL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
MATHIS, TERRANCE VERSHAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
MAY 29
BEAMON, RALPH DEAN JR., APD: SIMPLE BATTERY Released;
BOYD, JAWANA ADRIANA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAVENPORT, ROBERT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HALL, TRINITY BREE, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
HARRIS, RICKEY BERNARD, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
JOHNSON, GEORGETTE ANNA, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
MAY, JUSTIN THOMAS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SHEALEY, SHARASKI DONTAY, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
WIMBERLY, CODY BERNARD, DCP: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active; THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE Active.
MAY 30
AYTCH, PAULINE, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BARBER, ZAYBIAN JERMANIE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BATISTA, NIDIA OLIVIA, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
CARR, NICHOLAS PATRICK, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, ANTHONY LORENZO, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
EDMONDS, DARIUS LANORRIS, APD: FAILURE TO YIELD -- GENERAL RULE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
FREEMAN, OCTAVIS MONTAIL, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HINES, QUINTAVIUS DEMETRIC, GSP: STOP SIGN VIOLATION Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
JONES, DANNY, APD: PROBATION VIOLATION Active;
LITTLES, RAYMOND, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LONG, KIMBERLY NICHOLE, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LOWE, MALLORY DENISE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
POLLOCK, JESSIE MARTIN, SO: OFF BOND Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
SPENCER, DE`ANGELO RASHAD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; THEFT BY TAKING --MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
SWEAT, DAVID ALLAN, GSP: PROBATION VIOLATION Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active;
WILLIAMS, REGGICAL JARMEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active.
MAY 31
FLETCHER, CHRISTINA HOPE, SO: CRIMINAL TRESPASS Active;
FRAZIER, JAVASKI RESHOD, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
KELLY, OSCAR JEROME, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
KENNON, EUGENE III, SO: OFF BOND Active; THEFT BY TAKING -- FIREARM Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;
MARSHALL, ERICO JERMAINE, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
MONCRIEF, MELISSA BROWN, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Active;
PARRIS, ANDREW TREVON, MARSHAL: PROBATION VIOLATION Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
PHELPS, SHERYL HORNE, SO: FORGERY -- THIRD DEGREE Release;
PHILLIPS, ALEXUSIA XINA, SO: ELECTRONIC TRANSMISSION/POST OF VIDEO OR PHOTO DEPICTING NUDITY Released;
WADE, LAKESHIA JANEE, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released.
JUNE 1
APPERSON, MEGAN NICOLE, ADDU: TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
BRADFORD, ROXIE ZATILLIA, SO: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
BROWN, ANTHONY NATHANIEL, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CARTER, MAVITA LASHUN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active;
DANIELS, ALEXUS BRIANNA, DCP: UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Active; NO INSURANCE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active;
DAVIS, JOHN PATRICK, APD: DUI -- GLUE, AEROSOL, TOXIC VAPOR, LESS SAFE Active; OBSTRUCTION OF INTERSECTION Active; NO INSURANCE Active;
FORD, KYWAN LORENZO, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
GRAY, JOEL DANIEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
HOWARD, TORAND JAROD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JOHNSON, RASHAD AMAD, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LEWIS, ROGER TRISTIAN, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LOFTON, MAURICE DEMARIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
McDANIEL, TED SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
NEWBERRY, RENITA DEVON, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PORTER, CHASITY NICOLE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active;
RIGGINS, QUANTAVIUS DEON APD: PUBLIC INDECENCY -- LEWD CARESS OR FONDLING OF ANOTHER Active;
SMITH, CURLY LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SPRINGS, BLAKE ELLIOTT, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active;
TOLSON, TISHUN LACODY, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.
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