These are bookings for April 1-7 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 1
FAVORS, WALTER BEN III, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; STOP SIGN VIOLATION Released; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Released;
GAINES, JASON LAMAR, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HOLBROOK, TIFFANY DIANE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
ISAAC, ALFRED BERRY JR., SO: OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
NABE, SIRE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROBINSON, TASHA RAMONIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
APRIL 2
CARTER, TRANQUIL DONTAVIOUS OTHER: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;
CLYDE, DENNIS EARL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COE, KEJMAR MOYENDA OTHER: PROBATION VIOLATION Released;
COLEMAN, SHARADAI RESHAI, APD: POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; TAILLIGHT REQUIREMENTS Released; NO INSURANCE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released;
FAVORS, WALTER BEN III, OTHER: OFF BOND Released;
GRANT, IKE IV, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HALE, TREVAR MERKEL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Active; CITY COURT SENTENCE Active;
HUMPHRIES, MAURICE LAVON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
LEE, BANITA RENEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MITCHELL, ANTONIO DE-LARTLIES, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MORELAND, PAUL HOWARD SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
PALMER, JOHNNY L., APD:PROBATION VIOLATION Active;
WARD, TA`LISCIA RENOLDA, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
APRIL 3
BROOKINS, LAPORCSHE AKEBIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
CASEY, JOSEPH LEE, DCP: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
CUTNO, ANJANICE LASHAWN, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
OTTING, KEVIN P., APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAIL TO YIELD -- EMERGENCY VEHICLE Released;
SMITH, MORTAVEOUS KENTRELL, APD: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active;
WIGGINS, ANYA KIANILA`TICE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
APRIL 4
ANTHONY, MICHAEL CORY, GSP: FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Released; TAILLIGHT LENSE REQUIREMENTS Released; AGGRESSIVE DRIVING Released; DISTRACTED DRIVING Released; RECKLESS DRIVING Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SPEEDING - STATE COURT Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
BRANTLEY, DEMARQUIEA JONTAVIOUS, APD: SIMPLE BATTERY Released; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
EVANS, MICHAEL DAVID, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
FLEMING, OTIS GARY, SO: PAROLE VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
HARBUCK, ANDREW ALEC, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
APRIL 5
BROWN, BLAKE NICHOLAS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL) Released;
CLARK, TOMOS DONTAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
CLYDE, TEKESHA CONTRICE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
JOHNSON, JOSEPH ROBERT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JORDAN, FRANCES DAYTON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
KEITH, KE`SHAWN SHOMARI, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Active; CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active;
LANE, JAVAIRE ERNEST, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
PROFIT, DEMARIO DEONTA, OTHER: OFF BOND Active;
THOMAS, STEPHON MAURICE, SO: PROBATION VIOLATION Active.
APRIL 6
BASS, JAILYNE DE`SHAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
DAVIS, BETTY SHEPPARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released;
GREENE, JABAYOUS KHILIL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LEWIS, SEQUOIA KEIRRIA, SO: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
LIVERMAN, MIRANDA ELIZABETH, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LUCAS, TERRY, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
MCCRAY, AYDEN MICHELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MITCHELL, JONTAVIUS SHERRELL, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
NELSON, KITYAH SHERVON, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
SMITH, JOHNNY MACK JR., APD: FAILURE TO APPEAR Active; PROBATION VIOLATION Active;
WEST, KASONJA DENISE, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active;; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active.
APRIL 7
BROOKS, LEDARIUS DELVONTAE, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
BROWN, MARCUS, APD: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
DOWNS, BRIAN LEE, APD: GANGS, UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
GARDNER, COREY LEON, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
HOSKINS, ANTHONY DEVONTE', APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JENKINS, JACQUELYN LAVON, SO: CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
KENDRICK, ADOLPH BERNARD JR., SO: COMPUTER THEFT Active;
LOVE, TOLEDO ANTORN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McINTYRE, MICHELLE NOEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SASSER, MATTHEW BRIAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TYLER, QUANTAVIOUS ANTWAN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
WILLIAMS, KENYA NICOLE, OTHER: OFF BOND Released;
WILLIAMS, YASMIN NICOLE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released; AFFRAY (FIGHTING) Released.
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