Dougherty Jail Report

These are bookings for Dec. 2-8 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 2
BROWN, SHIRLEY DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
CLAY, KIERRA LANETTE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
GUEST, JOE LEWIS III, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; BATTERY Active;
HIGHTOWER, TOMMY DALE JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -0 $500 OR LESS Activ;
LOUISME, JAQUES CLAY, APD: THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
McCALL, JOSEPH WYNN WEST, DCP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
NEWBERRY, ANTHONY, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; PROBATION VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;
OVERHOLTS, TINA MARIE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
PAIGE, LEONARDO RICARDO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SELLARS, TRUDY LYNNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
SHORTER, KEYAMBRA ALEXZENDRA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
THOMAS, JABARI ANTONIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, CONTRAVIS JAMAL, SO: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active.
DECEMBER 3
ANTHONY, RODNEY DEMOND, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE, FORCED ENTRY Active;
BROWN, PERRY LORENZO, APD: CITY COURT SENTENCE Released;
DOUGLAS, DANIEL SR., MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
DOWNS, LATYNSHACCIA TABBYTAMARA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
DUNCAN, JONATHAN MURICE, DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
ECHOLS, EMORY HOUSTON IV, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
GODWIN, WILLIE MAURICE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
GROOMS, LEONTAE DEVON, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; CONTEMPT OF COURT — CITY Released;
HART, DEZMON JAMAR, APD: RECKLESS CONDUCT Released; RECKLESS DRIVING Released; FLEEING, ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; RED LIGHT VIOLATION Released; NO INSURANCE Released;
HINES, YASMINE MYKERIA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
KING, ZAQUEN LATAVIOUS, SO: OFF BOND Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LENNEAR, BARBARA ANN, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
MARKS, JORDAN DESHON, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
MONROE, WILLIE DAVID, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; SCHEDULE I OR II — POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
RICHARDSON, RAQUELL SHEREE, SO: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Released;
SHEAD, DAN, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, ALKIN JAMES JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
WILLIAMS, JAHMARIO SHAVONTAY TYQUO, DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOPSTOP Released.
DECEMBER 4
COOK, JENORRIS TERREL, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE — OTHER Active; AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active;
GREEN, MILTON LEON, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HILL, TERRENCE JAMAL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MYERS, DANIEL SHUN, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
ROBERTS, DEONDRAY KEMBRELL, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
SIMON, TYRESE MARKEE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY Active; BATTERY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
SMITH, NORMAN III, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
DECEMBER 5
CRUMBLEY, HENRY ANTWAN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
HOWARD, TORAND JAROD, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Released;
JONES, JESSICA NYESHA, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Released;
McCLENDON, MICHAEL TERRY, APD: BATTERY Released;
POSEY, BETTY CAROLYN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
SCOTT, HEIDI LYNN, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
DECEMBER 6
BANKS, VASHAUN LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CALDWELL, QUANESHA NICOLE, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released;
CARTER, KENDALL RACHARD, DCP: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ESTRADA, SAMANTHA ROSE R., SO: CRUELTY TO CHILDREN — FIRST DEGREE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
GORDON, TEREVA RICO, APD: SIMPLE ASSAULT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Active;
HAWKINS, CARL REESE, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released;
HAZEL, TOMMY WEB JR., SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HILL, DEADRA LANETT, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
HINES, DAVID DEVON, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
JENKINS, BRANDON BERNARDO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LEE, TYLEASHA TAQUINNA, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
MEADOWS, LAWRENCE VICTOR, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Active;
SADLER, BRYAN KEITH, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
THOMAS, KEVIN BERNARD, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; RED LIGHT VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;
WILLIAMS, RASHARD JAMEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WOODEN, DAVID ALLEN, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; FORGERY — SECOND DEGREE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SEXUAL BATTERY — MISDEMEANOR Active.
DECEMBER 7
COPELAND, LINDA DIANA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DANIELS, KENYANA QUATISHIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
EDWARDS, HENRY KIRK, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
GRAHAM, EDDIE R., APD: ARMED ROBBERY — FIREARM Active;
HEWETT, DEVIN RYAN, APD: OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Released;
HOPE, MONQUAVIOUS DEMOND, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JOHNSON, JAMERE MYSONNE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PUBLIC INDECENCY — SAGGY PANTS Active;
KIMSEY, JANET KAY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MITCHELL, WILLIE TIMOTHY SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active;
MOORE, JOSHUA MONTEZ, APD: FAILURE TO APPEAR TO ANSWER SUMMONS Active;
MOORE, PHILLIP III, APD: THEFT BY TAKING --MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
POLITE, JAMES LEE JR., APD: FAILURE TO APPEAR Active;
REID, LINZI MARIE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
SAMPSON, ALEXIZ NAKIA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STRUM, ARTAVIUS TRAYVION, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
TAYLOR, TYRONE JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
WIENHOFF, NATALIE CHYANN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
DECEMBER 8
ANTHONY, DANNY LEE, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BUTLER, CHRISTOPHER DIEGO, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HAWKINS, BRANDON MARELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
HOLT, LUCAS ALEXANDER, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
HUMPHREY, QUONTAVIOUS DEWAYNE, DCSP: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE — NO LICENSE Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, MISDEMEANOR Active; CARRYING A PISTOL WITHOUT LICENSE, FIRST OFFENSE Active; HAVING OR CARRYING HANDGUNS, LONG GUNS, OR OTHER WEAPONS Active;
JONES, JONATHAN LAMAR, APD: THEFT BY RECEIVING — FELONY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST OFF PROBATIONER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LUEALLEN, COREY ALTWAIN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
O‘NEIL, GRADY ALEXANDER JR., APD: SODOMY — FELONY Active; CHILD MOLESTATION Active;
OWENS, MICHAEL ALLEN OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
PAGE, ROBERT GARY JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
SHERMAN, QUINTAVIOUS ALEXANDER, ADDU: SCHEDULE I OR II — POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE Active;
SMITH, TRENITY DENISE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, ERIC DESHON, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; THEFT BY TAKING — FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, MISDEMEANOR Active;
YOUNG, JESSICA BERNICE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active.
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