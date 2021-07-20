Dougherty Jail Report

These are bookings for July 8-14 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol.
JULY 8
BARBER, LADOSHIE ELANA, APD: PROBATION VIOLATION Active; CITY COURT SENTENCE Active;
CALLOWAY, JALEEN TYREE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MONTGOMERY, SHYANNE ELAINE, APD: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Released;
RALEIGH, ANTHONY TYRONE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
SHANNON, MIA YVETTE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JULY 9
AULTMAN, MARKLAND ANDREW, APD: LOITERING/PROWLING Released;
BANKS, DIONTRAE TRAIMAINE, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active; PAROLE VIOLATION Active;
BLAKELY, DONTARIO, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
CRANDELL, COREY DEVON, APD: STATUTORY RAPE Active; CHILD MOLESTATION Active;
CRAWFORD, CORNELIUS JAVON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
EVANS, KADERIOUS BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
GUIFARRO-URQUIA, MARIO, APD: RED LIGHT VIOLATION Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
HARRIS, RONNY JEROME, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released;
HENDRICKS, JUSTIN MARCUS, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active;
JACKSON, JOSEPH JR., SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
JENKINS, JIMMY LEE III, APD: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1500 Active; OFF BOND Active;
JONES, DAVID LEE, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released;
LUNSFORD, HAKEEN ELIJUWON, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
ROBERTS, TRACY RENARD, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
SATTERFIELD, MELISSA ALISON, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
SMITH, JAVIEN JAMAL, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
SMITH, TERRENCE LAMAR, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
WILLIFORD, WENDY NICOLE, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DISTRACTED DRIVING Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active.
JULY 10
BANKS, ALEXIS DANIELLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BRYAN, GRAYSYN JAMES, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
EDENFIELD, TYLER RYAN, APD: HIT AND RUN — INJURY, DEATH, DAMAGE Released;
GRIFFITHS, GARRETT PEDRACCI, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MACK, KOVORSHIA DENISE, DCP: DUI — PER SE 0.08 Released; TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Released;
SMITH, JOHNNY MACK JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active.
JULY 11
DANIELS, LATONYA DENISE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Released;
DRAYTON, DEMARKEVIOUS DREYSHON, SO: FAIL TO YIELD AT STOP SIGN Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
HUGYA, LISA MARIE, GSP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released;
HUNT, DAVID JAMES, APD: BATTERY Released;
HUNT, KIMBERLY OCTAVIA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
McGILL, CASHAUNA TEKIA, SO: SIMPLE ASSAULT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Released; SIMPLE BATTERY Released;
MYERS, RITA DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
POINTER, DARYELLE WYKEA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
RODWELL, ELIJAH NAJAHNIK, APD: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
ROLLINS, CEDRIC RICARDO JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released.
JULY 12
CODY, DESTINY NICOLE, SO: THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
COOK, MICHAEL LAVON, APD: PROBATION VIOLATION Active;
EDWARDS, CHASEN RYAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HILL, GAVARYUS SHARROD, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SALE, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
JACKSON, TESHONDA LACHELL, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
JENKINS, QUONTAVIOUS DEANDRE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
MILLER, MICHAEL DAWAYNE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
MYRICK, ANTHONY ADDU: NO INSURANCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Released; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released;
MYRICK, JACQUELINE, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
NEWBERRY, ROBERT THOMAS, APD: PUBLIC INDECENCY — FIRST OR SECOND CONVICTION — MISDEMEANOR Active;
WEST, JERRY CORITHINS, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: PUBLIC INDECENCY — FIRST OR SECOND CONVICTION — MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS Active.
JULY 13
CHAMBLISS, MELVIN LAMAR SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
CLARK, RICARLOS NIQUEL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
DANIEL, TARIUS BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
FELTON, BRESHAY SHARTASHA, SO: SIMPLE BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active;
LYONS, CORNELIUS TRAMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STEPHENS, KAWASAKI SOKONIA, APD: ARSON — FIRST DEGREE, SINGLE OCCUPANCY DWELLING Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
YOUNG, RICHARD THOMAS, SO: PROBATION VIOLATION Active.
JULY 14
BRADLEY, SAM WILLIE, SO: SIMPLE BATTERY Active;
EDWARDS, KABRESHA SHAQUAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
EPPLEY, MARCIA KAY, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
HARTONG, CHRISTY LYNN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HENDERSON, JAVORIUS TY’QUAN, ADDU: STOP SIGN VIOLATION Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
HENDRIX, MICHAEL TODD, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HUNTER, ZYKILRIA ARLEXUS, APD: FORGERY — FOURTH DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
JACKSON, KENTAVIOUS JAMAYA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
KING, ROBERT LEONARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NETHER, JAMES RUDOLPH, DCP: SPEEDING — STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
PARKS, JAMINECIA JAKEZIA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
PARKS, MICHAEL LAWRENCE, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
SORRELL, DEANGELO RECO, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Released.
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