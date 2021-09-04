These are bookings for Aug. 26-Sept. 1 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol; Mar, Marshal’s Service:
AUGUST 26
BASS, SHEILA DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BATTLE, DEELKAS LAKEISHA, MARSHAL: PROBATION VIOLATION Active
BLAKELY, DONTARIO DARELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
FUDGE, ADAM JAMIL, DCSP: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Released; LOITERING UPON SCHOOL PREMISES/WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Released
JORDAN, JY‘QUAN ZYQUAN, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; RECKLESS CONDUCT Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, FELONY Active; MURDER IN THE SECOND DEGREE Active; CRUELTY TO CHILDREN — SECOND DEGREE Active;
MATHIS, MALCOM AHMAD, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
MERRITT, TREYVON DONTE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released;
MOORE, DERRICK DEMOND, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
WILLIAMS, KEITH DWAYNE, DCSP: BURGLARY — FIRST DEGREE, FORCED ENTRY, Released; LOITERING UPON SCHOOL PREMISES, WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released.
AUGUST 27
BARNES, REMINGTON DAKOTAH SR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
BUTLER, KE ASIA ASIA, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI — PER SE 0.08 Released
COUSSON, JUSTIN CAMERON, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS Active
DANIEL, ALAN SCOTT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FRAZIER, ROLANDO DUPREE, APD: ARMED ROBBERY — FIREARM Active; PAROLE VIOLATION Active;
HALL, DONNIE RAY SR., SO: DUMPING WASTE UNDER 500 POUNDS OR 100 CUBIC FEET IN VOLUME;
HILL, JONTAVIOUS LARRY, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active
IDLETT, JONATHAN RASHAD, DCP: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; CRUELTY TO CHILDREN — SECOND DEGREE Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
OUSLEY, MARVIN GAYE SR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
POWELL, RICKY TERRELL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
TEEMER, JAVONTE ARBURY, APD: PROBATION VIOLATION Released;
WATSON, DORIAN TRAYDANZA, APD: PROBATION VIOLATION Active.
AUGUST 28
BELL, ERICA DENISE, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CALDWELL, ANTHONY DARNELL, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
CANTY, CALANDRIA VEYONCE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
HUMPHRIES, MAURICE LAVON, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active;
INGRAM, LORENZO LAMAR, APD: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; DUI — PER SE 0.08 Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
JONES, ARSENIO TERRELL, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, KEYONNTA, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
McMILLIAN, JAWASKI DONTRELL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
MOORE, CO’LELA MARIE, APD: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;
STEGEMILLER, ROBERT CODY, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
WHITAKER, ANIYAH NEKEYA, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; AFFRAY (FIGHTING) Released.
AUGUST 29
BLOODSWORTH, PRICILLA FAYE, DCP: HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; NO INSURANCE Released;
BROWN, SEDRICK BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Released;
ROGER, JONTIRIE DESIRA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, HALEEM RASHEED, GSP: NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released.
AUGUST 30
ANTHONY, LATASHA LASHOND, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
BASS, JOHN WILLIAM III, APD: DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR — FIRST OFFENSE Released;
BRUNSON, MARKESIA MARJANAE, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; AFFRAY (FIGHTING) Released;
BUTLER, DEOANDRA DEVON, ADDU: SCHEDULE I OR II — POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; SCHEDULE I OR II — POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
CROSS, JALICHIA NADINE APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
DANIELS, QUANTAVIOUS DEMONTRELL, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
LOUIS, DEITER CASANAVA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released’
ROMMERO, RIO, ADDU: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Released; FURNISHING TOBACCO PRODUCTS TO MINORS — MISDEMEANOR Released;
SQUIRES, ANGELLA RENE, SO: FORGERY — FIRST DEGREE (NO CHECKS) Released;
TOLES, DORIS RENEA, ADDU: FURNISHING TOBACCO PRODUCTS TO MINORS — MISDEMEANOR Released;
WATSON, ANGELA DENISE, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released.
AUGUST 31
AMOS, ANTWON SHIRROD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
CHASTAIN, JAMES EDWARD, OTHER: BURGLARY — SECND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; GANGS — UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active;
COSSON, ARTHUR LEWIS, APD: SIMPLE BATTERY Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released
FORD, CHARNELE RENEE, SO: THEFT BY CONVERSION, FELONY Released;
GROOMS, JOHN ALLEN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
HAMILTON, DONTRAVIOUS CORTELL, APD: PROBATION VIOLATION Active
LEWIS, MARQUEZ TAMARION-TYRELL, APD: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
McCALL, LEKITA MARIE, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MILLER, KIMBERLIE ROSE, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; NO LICENSE ON PERSON Active; FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active;
MOBEEN, NAJAMA SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER 21 YEARS OF AGE Released;
PATEL, DAXABEN SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER 21 YEARS OF AGE Released; FURNISHING TOBACCO PRODUCTS TO MINORS — MISDEMEANOR Released;
PERRY, ANSON SENTELL, DCP: NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;
PETERSON, TRAVIS JAKARI, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
PHILLIPS, WAYLAND LEMON, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
ROY, KAREEM RASHAD, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
SPARKS, ERIC LAVALDO, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active
WALKER, KEYDRUM BERNARD JR., SO: STATE COURT SENTENCE Active.
SEPTEMBER 1
DAVIS, JAMES COLEMAN APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
FOSTER, TERRENCE DEMORRIA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; PAROLE VIOLATION Active;
JOHNSON, CHASSITY DENISE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JONES, BRADFORD WILLIAM, SO: FURNISHING TOBACCO PRODUCTS TO MINORS — MISDEMEANOR Released
KENDRICK, VALERIE JENINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
LAWRENCE, DAMERIUS DAVONTAE, APD: UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAIN Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; THEFT BY TAKING — FIREARM Active;
SIBLEY, BRANDON RASHAD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WATERS, MONTAVIOUS S., APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS Active.
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