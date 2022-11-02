Dougherty Jail Report

These are bookings for Oct. 13-19 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 13
ADAMS, MONTAVIOUS RAQUAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
AVERA, LOGAN ALEXUS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
COVIN, STACIE DEAUNDRA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DANIELS, DEXTER RICARDO, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
FAISON, CORTNEY DEWAYNE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
HAYNES, DEVORRISS ANTWAN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HUMPHERY, TIMOTHY JAROD, SO: CRIMINAL TRESPASS Released; AFFRAY (FIGHTING) Released;
KRAUSE, RICHARD A. DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
LEWIS, DARRELL EUGENE, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; SIMPLE ASSAULT Released;
PICKETT, J`COBI ARNEZ, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
POSEY, PRESTON LEE, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
RUSH, DAVID BERNARD JR., DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SHELLEY, HAYWOOD BERNARD, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
TRODY, JAMES JR., ADDU: BATTERY Released;
WHITE, CAMILLE ELAINE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
OCTOBER 14
AHMAD, AYAZ ADDU: FURNISHING TOBACCO PRODUCTS TO MINORS -- MISDEMEANOR Released;
BAISDEN, QUANESHIA KEYONNA, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
COLEMAN, WILLIE JAMES JR., APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
DANIELS- ELLIS, SHUNIQUE LATACHA, APD: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, BRIANA NICOLE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
DAVIS, JAMES AARON, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Released;
HUMPHREY, LATOYA LATRESE, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
HUMPHREY, TALESHA LASHAWN SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
JACKSON, JOHN LEJUNE, SO: SCHEDULE I OR II -- POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Released;
KALAWAIA, CODY JAMES, APD: PROBATION VIOLATION Active; DRUG PARAPHERNALIA Active;
LYLES, KENNETH BERNARD JR., SO: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
PAIGE, PEACE MILIK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROSS, JASMINE LASHAYLA, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
SLOAN, CHRISTOPHER LADARIAN, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SOLOMON, MICHAEL JUSTIN, SO: GOOD BEHAVIOR Active.
OCTOBER 15
ANDERSON, OCTAVIOUS BERNARD, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DISORDERLY CONDUCT Active; PROBATION VIOLATION Active;
BATTLE, NAVAEH MICHELLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BRIGGS, AARON DEONTEZ, GSP: DUI -- MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
BROWN, DONTRELL BREON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BUCKNER, JAMITCHELL TREMAYNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
JENKINS, EMILY MELAINE, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LOVETTE, SHANTAYVIUS VONTRESSA, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
OUSLEY, QUANTESHIA ANN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBERTS, KEONDRA AUBRANNY, APD: FAILURE TO APPEAR Active;
WILLIAMS, MICHAEL JEROME, DCP: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
OCTOBER 16
ALSTON, QUENTON OSHAE, APD: BATTERY Released;
BROWN, AVRIESHA KEYANDRA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
BROWN, LADASHA YVETTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CANIDATE, HUBBARD LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
COE, LAQUSHA DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, BRANDON TERRELL, APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; NO INSURANCE Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released;
MILES, MEGO AUSTIN, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
RIGGINS, JERVIRIOUS TREMAINE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WASHINGTON, MICHAEL LAMONT, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
WILLIAMS, XAVIER DEWAYNE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active; AGGRAVATED BATTERY Active.
OCTOBER 17
BOBE, SHANNON L., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
GREEN, KEYONDRE JATAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HAMILTON, TOHJ IMIR, SO: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active;
HOLT, MELISSA JOANN, SO: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
HUDSON, JONATHAN EVAN, SO: SIMPLE BATTERY Active;
JACKSON, TAVARESS SINQUES, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LUNSFORD, DARIN BERNARD, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
McCAFFITY, ARON MONROE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
McGOWAN, ERIC TYRONE, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18 FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
McGRIFF, NIKITA JAMES SR., APD: FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; HIT AND RUN -- SERIOUS INJURY OR DEATH Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; RECKLESS DRIVING Active; SERIOUS INJURY BY VEHICLE -- HIT AND RUN Active; STOP SIGN VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; HIT AND RUN --- INJURY, DEATH, DAMAGE Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
McMILLIAN, JAWASKI DONTRELL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;
SUMMERLIN, JULIE ANN, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
TINSON, SHANNON NICOLE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WADE, TANOSHA JUDY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
OCTOBER 18
GULLEY, MILTON BURLE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
HIGHTOWER, ZEQUARIUM MONQUARIUS, APD: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
JOHNSON, JAMARCUS TYREECE, DCP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
JOSEPH, MASA SUSENE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MANGO, DEVONTE` TREMUN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MINGO, BRENDAJA SANDRIA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; SIMPLE BATTERY Released;
ODOM, JESSICA GENAE, OTHER: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
TOLSON, MONTAYA LAKATTEY, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WASHINGTON, CORTEZ RAYVON, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
WILBORN, KRISTIAN DASHUN, APD: FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Released;
WINGFIELD, LEON JAMES, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
OCTOBER 19
BEACH, JEREMY ALLEN, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CHEEKS, JAMEL ANTWUAN, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FT HOUSING PROJECT Active; DRUG-RELATED OBJECTS-POSSESSION AND USE OF Active;
CHOICE, OTIS LEE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DANIELS, JASON LAMARR, OTHER: OFF BOND Active;
FLETCHER, TIMOTHY DEWAYNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
FOWLER, CASEY KENTRELL, ADDU: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF HOUSING PROJECT Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active;
MITCHELL, TIRELL ANTON APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
MOORE, BOBBY, APD: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active;
PATTERSON, LENORA, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
PORTER, CHARLES ANTHONY, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSESSION Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF HOUSING PROJECT Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
REID, DION JEVONTAE, APD: HOME INVASION, FIRST DEGREE Active;
RILEY, ERICA CHARNELL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SMITH, SARAH, ADDU: PROSTITUTION Active;
TIMLEY, ERIC DIONNE JR., ADDU: MARIJUANA, PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active; MANUFACTURING, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET HOUSING PROJECT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
WHITEHEAD, THAD LERNARD JR., ADDU: MARIJUANA, PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active; MANUFACTURING, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET HOUSING PROJECT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
WILLIS, HENRY LEE JR., SO: SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OR HINDERENCE OF EMT, MEDICAL PROFESSIONAL -- FELONY Active;
WINBUSH, STEPHANIE DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
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