These are bookings for Aug. 12-18 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol; Mar, Marshal’s Service:
AUGUST 12
BOONE, JONTAVIOUS JEROD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BUSH, AMADIUS QUYN`SHAD, SO: FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Released; HIT and RUN -- STRIKING FIXTURES Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
CHAMBLESS, CAMERON TYLER, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released;
HALL, BRANDON CORY, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HIGGINS, LORENZO DARNELL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
KING, BRANDON ANTWON, DCP: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
MANDE, CHARLES ODU, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MARSHALL, LEKEISHA KYHAN APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
POSEY, PRESTON LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
RUSH, CODY, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
RYAN, SHAUN MATTHEW, GSP: DISORDERLY CONDUCT Released;
SPURLIN, ARTAVIS DRESHON, APD: POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18 MISDEMEANOR Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAIN Active.
AUGUST 13
BELL, MAJOR LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
BOONE, JONTAVIOUS JEROD, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
HARRIS, BENNIE LEE APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
HOLSEY, KEMYA TINYON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
IRVIN, BRENTLEY ROYAL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MICKENS, ZANTAILUS MANTWAN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MOBLEY, RAYSHAUN SHAQUILLE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
MOORE, JOHN DAVID, DCP: DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED, Released;
NICHOLS, NATHANIEL JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PROFIT, BRYAN LECONTE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
STEVENSON, ATINA YVETTE, SO: CRUELTY TO CHILDREN -- CRIMINAL NEGLIGENCE, CAUSE EXCESS PHYSICAL DAMAGE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, RICKY LOUIS, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WATSON, TROY, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
WILLIAMS, JABARI TYREE, SO: HOMICIDE BY VEHICLE IN FIRST DEGREE Released; RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Released; RECKLESS DRIVING Released.
AUGUST 14
CARR, KAMRON LEISE, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
HALL, ZAKEIDRA BRIANNA, APD: AGGRESSIVE DRIVING Released; NO LICENSE ON PERSON Released; LEARNERS LICENSE VIOLATION Released;
JACKSON, MELVIN JAMES, APD: BURGLARY -- ATTEMPTED Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active;
LAMAR, PATRICIA ANN, APD: SIMPLE ASSAULT Released;
MASON, JOSHUA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
ROBINSON, TAKOYA LASHAY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
WATERS, CEDRIC ONTERION, APD: RECKLESS CONDUCT Released; RECKLESS DRIVING Released; CRIMINAL TRESPASS Released.
AUGUST 15
DAVIS, WILLIAM III, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
GAINES, ANGELO, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CITY COURT SENTENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
LENTZ, BUDDY EUGENE, APD: CITY COURT SENTENCE Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
ROBERTS, VICTOR BERNARD, SO: CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
SUTTON, RAYMOND JERROD JR., APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TURNER, KYLIE NATHAN, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
AUGUST 16
CAULEY, JERRY JEROME, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
HERCULA, JACOB PATRICK, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JACKSON, WILLIE C., SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
LEWIS, CURTIZ LANARE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MARTINEZ, ISABEL CARTAGENA APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
POLITE, LORENZO DEWAYNE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
REESE, RENARDO BERNARD, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
ROBERTSON, SHELIA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
TERRY, DWAYNE EUGENE, SO: FORGERY - FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
WASHINGTON, COURTNEY LEIGH, SO: BURGLARY -- FIRST DEGREE, FORCED ENTRY Active.
AUGUST 17
BANKS, NAHEEM SHARRIFF, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION WITHE INTEND TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active;
DAUGHERTY, ALONNA DANEA, SO: BATTERY Released;
HORNE, KORY RYAN, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
HUCKLEBEE, BOBBY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OFF BOND Active;
LOVELL, GEORGIA FAY, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
RIGBY, PAUL GREGORY, SO: BURGLARY -- SECOND DEGREE, FORCED ENTRY Active;
RUDROW, DANIEL NOAH JR., DCP: BURGLARY - FIRST DEGREE, NON-FORCED ENTRY Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
WARE, ROBERT ANDREW, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; AGGRAVATED STALKING Active;
WATSON, TINA MARIE, ADDU: SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR -- FIRST OFFENSE Active; IMPROPER USE OF CENTRAL LANES Active.
AUGUST 18
GARRETT, MATTHEW CLAY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
GARY, BROOKLYN BREANNA, SO: BATTERY Released;
GARY, JAYLYN JAWONNA, SO: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
JACKSON, JAMIE DURELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, STANLEY COURTEZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
ROBERTSON, SHELIA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
SMITH, ROSS DARDEN, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
STARLING, BRENDRIX WAYNE, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active;
STEWART, TOMMY CHARLES III, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active SCHEDULE III, IV, V, SUBSTANCES, PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SELL Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active.
WASHINGTON, DANTAVIOUS MARKET, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
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