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Michael Catt was a pioneering pastor of Sherwood Baptist Church from 1989-2021. Catt passed away Tuesday at the age of 70.

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ALBANY — Michael Catt, the innovative pastor of Sherwood Baptist Church who oversaw the development of a Christian film enterprise that took Hollywood by storm and who was part of a cultural church exchange program with historic African American Mt. Zion Baptist Church in Albany, has died after a battle with prostate cancer. He was 70.

“We are forever grateful for Pastor Catt’s dedication to preaching Biblical truth and the unmistakable way he shaped us as a church body,” Sherwood officials said in a news statement. “Join us in prayer for the Catt family and all those who knew Michael as pastor and friend.”

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