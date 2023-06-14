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Albany State University honor student Talyia Griffin has been accepted into the graduate program in Biology at Cornell University. This summer, before she begins the Cornell program, she will conduct summer research in Japan.

 Special Photo: ASU

ALBANY – Albany State University honor student Talyia Griffin has been accepted into the graduate program in Biology at Cornell University, which will begin during the fall 2023 semester. At Cornell, she will receive a fellowship that will fund tuition as well as provide housing and a yearly stipend. This summer, before she begins the Cornell program, she will conduct summer research in Japan.

The National Science Foundation’s International Research Experiences for Students in Japan is a nine-week program that focuses on novel behavioral elements in zebrafish and Medaka through the use of CRISPR technology. Participants will be mentored by international scientists, and the program will run from early May to late July.

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